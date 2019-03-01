Песнь о Маншук. История подвига советской пулеметчицы Люблю твои черты,Твой профиль тонкий,Жизнь отдала ты праведной борьбе.Как мы сегодня,Будут чтить потомкиИ подвиг твой, и память о тебе. Забыть ли время испытаний тяжкихЕщё не стёрты все его следы…Твоей судьбою, смелая казашка,Все степняки в краю родном горды.Им чудится:Страною, мирной ныне,Среди своих стареющих подруг,И ты проходишь, наша героиня,Проходишь, вечно юная Маншук.Поэтесса Гульсим Сельжанова о Маншук Маметовой. 1 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза пулеметчице, старшему сержанту 1-й стрелковой ордена Красного знамени Брестской дивизии Маметовой Маншук Жиенгалиевне. К сожалению, награда нашла её посмертно, но её подвиг навсегда вписан в славные страницы нашей военной... На чтение: 2 минуты

Люблю твои черты, Твой профиль тонкий, Жизнь отдала ты праведной борьбе. Как мы сегодня, Будут чтить потомки И подвиг твой, и память о тебе. Забыть ли время испытаний тяжких Ещё не стёрты все его следы… Твоей судьбою, смелая казашка, Все степняки в краю родном горды. Им чудится: Страною, мирной ныне, Среди своих стареющих подруг, И ты проходишь, наша героиня, Проходишь, вечно юная Маншук. Поэтесса Гульсим Сельжанова о Маншук Маметовой.

1 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза пулеметчице, старшему сержанту 1-й стрелковой ордена Красного знамени Брестской дивизии Маметовой Маншук Жиенгалиевне. К сожалению, награда нашла её посмертно, но её подвиг навсегда вписан в славные страницы нашей военной истории. Имя Маншук Маметовой продолжает существовать в списках героических советских бойцов, призванных защищать свою родину из Казахской ССР, таких как Б. Момышулы, Т. Бегельдинов и А. Молдагулова.

Детство и юность

Настоящим именем девушки было Мансия, она родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус Урдинского района Уральской области Киргизской АССР. В советских биографиях писали, что её родители рано умерли, и девочку взяла на воспитание её тетя. Новые родители 3-летней Мансии очень любили её, баловали и часто называли её «моншагым» («бусинка, жемчуг»). Это ласковое прозвище преобразовалось в имя Маншук.

Считается, что в 1930-е годы её отец был репрессирован, а мать скоропостижно скончалась. Несмотря на это Маншук писала письма на имя И. В. Сталина , с просьбой реабилитировать отца. До начала Великой Отечественной войны Маншук Маметова окончила 2 курса Алма-Атинского медицинского института, потом работала в аппарате Совнаркома Казахской ССР, секретарём заместителя председателя Совнаркома.

Война

13 августа 1942 года она отправилась добровольцем на фронт в составе созданной в Алма-Ате 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю стрелковую дивизию). Сначала Маметову определили писарем в штаб, затем медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время Маншук изучила конструкцию пулемёта «Максим», метко стрелять она научилась ещё в институте, была отличницей ОСОАВИАХИМа. Она добилась перевода в стрелковую часть. С октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала Маншук Маметова, вели бои за освобождение города Невеля Псковской области (Невельская наступательная операция).

Подвиг

Бой 15 октября 1943 года на окраинах Невеля вышел весьма тяжелым. Немцы упорно сопротивлялись. Они непрерывно переходили в контратаки, стремясь задержать наступление наших частей. Закрепившись на выгодной позиции, расчет отважной пулеметчицы срывал контратаки врага на своем участке. Перед нашей стрелковой дивизией стояла задача захватить высоту, господствовавшую над местностью. Это решало исход боя. Немцы накрыли позицию наших пулеметчиков минометным огнем, в результате которого расчёты двух пулемётов были убиты, осталась в живых лишь Маншук. Гитлеровцы заметили, что Маншук осталась одна, стали наступать одновременно с разных направлений. Маншук пришлось поочередно стрелять из трех пулеметов, чтобы контролировать все направления наступления. Тогда немцы снова стали обстреливать её позицию из минометов. Маншук была тяжело ранена в голову и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела немцев, которые подошли совсем близко к её позиции, Маншук нашла в себе силы снова открыть огонь из пулемета в упор по подходящим солдатам противника. В этом бою она погибла, уничтожив перед смертью свыше 70 немецких солдат и офицеров.

За этот подвиг 1 марта 1944 года старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Памятник Маншук в Уральске (Казахстан)

В 1969 году на «Казахфильме» режиссер Мажит Бегалин по сценарию Андрея Кончаловского снял фильм «Песнь о Маншук», главную роль в котором сыграла жена Кончаловского Наталья Аринбасарова, казашка по отцу. Актриса прекрасно вписалась в характер и образ бесстрашной пулеметчицы (за эту роль Аринбасарова получила несколько кинопремий).

В память о подвиге отважной казашки в СССР было установлено свыше 10 памятников, в том числе и в городе Невеле Псковской области, в боях за который она погибла. Её именем названы улицы, фабрики и площади в Казахстане. И сейчас подвиг казахской девушки ассоциируется с несгибаемой силой духа и отвагой, которую она проявила перед лицом смерти, но не отступила перед превосходящими силами противника.

Источник фото: https://www.pinterest.se

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