Первый салют Победы Знаете ли вы замечательное стихотворение Александра Твардовского о первом салюте в Москве в годы Великой Отечественной войны, состоявшемся 5 августа 1943 года в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода? И говор праздничный орудий В сердцах взволнованных людей Был отголоском грозных буден, Был громом ваших батарей. И каждый дом и переулок, И каждым камнем вся Москва Распознавала в этих гулах – Орел и Белгород – слова. Решение о проведении первого салюта принял Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. В его приказе говорилось, что, несмотря на то что немцы первыми начали наступление в районе Орла и Белгорода с целью окружить и уничтожить наши... На чтение: 1 минута

Знаете ли вы замечательное стихотворение Александра Твардовского о первом салюте в Москве в годы Великой Отечественной войны, состоявшемся 5 августа 1943 года в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода?

И говор праздничный орудий В сердцах взволнованных людей Был отголоском грозных буден, Был громом ваших батарей.

И каждый дом и переулок, И каждым камнем вся Москва Распознавала в этих гулах – Орел и Белгород – слова.

Решение о проведении первого салюта принял Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин . В его приказе говорилось, что, несмотря на то что немцы первыми начали наступление в районе Орла и Белгорода с целью окружить и уничтожить наши войска под Курском, советские войска сумели изменить ситуацию и, сломив сопротивление немецких войск, заняли Орел и Белгород. Был развенчан миф о том, что летом немцы непобедимы. Этот приказ озвучил по радио знаменитый диктор Юрий Левитан .

В дальнейшем за городами Орел и Белгород закрепилось звание городов первого салюта, а всем боевым соединениям, принимавшим участие в их освобождении, были присвоены почетные наименования «Орловских» и «Белгородских».

Первый салют готовили в спешке. Холостые снаряды собирали по всем складам, их в условиях войны просто не заготовили. И тем не менее в полночь 5 августа 124 орудия с интервалом 30 секунд дали 12 залпов. Чтобы их лучше было слышно, орудия расставили по стадионам и пустырям в различных районах Москвы.

Это было только начало. Победное шествие Красной Армии привело к тому, что салюты в Москве стали традиционными. Всего же за время войны было проведено 355 салютов. Самым грандиозным стал победный салют 9 мая 1945 года. Именно тогда 1000 орудий 30 артиллерийскими залпами возвестили всему миру, что Великая Отечественная война закончена. Враг был побежден, за нами была Великая Победа.

Первый салют на Ленте времени

Фото обложки: Москва. Салют Победы 9 мая 1945 года.