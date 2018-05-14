Первый салют Победы
Знаете ли вы замечательное стихотворение Александра Твардовского о первом салюте в Москве в годы Великой Отечественной войны, состоявшемся 5 августа 1943 года в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода? И говор праздничный орудий В сердцах взволнованных людей Был отголоском грозных буден, Был громом ваших батарей. И каждый дом и переулок, И каждым камнем вся Москва Распознавала в этих гулах – Орел и Белгород – слова. Решение о проведении первого салюта принял Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. В его приказе говорилось, что, несмотря на то что немцы первыми начали наступление в районе Орла и Белгорода с целью окружить и уничтожить наши...
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Знаете ли вы замечательное стихотворение Александра Твардовского о первом салюте в Москве в годы Великой Отечественной войны, состоявшемся 5 августа 1943 года в ознаменование освобождения городов Орла и Белгорода?
И говор праздничный орудий В сердцах взволнованных людей Был отголоском грозных буден, Был громом ваших батарей.
И каждый дом и переулок, И каждым камнем вся Москва Распознавала в этих гулах – Орел и Белгород – слова.
Решение о проведении первого салюта принял Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. В его приказе говорилось, что, несмотря на то что немцы первыми начали наступление в районе Орла и Белгорода с целью окружить и уничтожить наши войска под Курском, советские войска сумели изменить ситуацию и, сломив сопротивление немецких войск, заняли Орел и Белгород. Был развенчан миф о том, что летом немцы непобедимы. Этот приказ озвучил по радио знаменитый диктор Юрий Левитан.
В дальнейшем за городами Орел и Белгород закрепилось звание городов первого салюта, а всем боевым соединениям, принимавшим участие в их освобождении, были присвоены почетные наименования «Орловских» и «Белгородских».
Первый салют готовили в спешке. Холостые снаряды собирали по всем складам, их в условиях войны просто не заготовили. И тем не менее в полночь 5 августа 124 орудия с интервалом 30 секунд дали 12 залпов. Чтобы их лучше было слышно, орудия расставили по стадионам и пустырям в различных районах Москвы.
Это было только начало. Победное шествие Красной Армии привело к тому, что салюты в Москве стали традиционными. Всего же за время войны было проведено 355 салютов. Самым грандиозным стал победный салют 9 мая 1945 года. Именно тогда 1000 орудий 30 артиллерийскими залпами возвестили всему миру, что Великая Отечественная война закончена. Враг был побежден, за нами была Великая Победа.
Фото обложки: Москва. Салют Победы 9 мая 1945 года.