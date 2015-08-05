Первый салют 5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орел и Белгород. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны, поэтому и за Орлом, и за Белгородом закрепились название «город первого салюта». На чтение: 7 минут

«КУТУЗОВ» И «РУМЯНЦЕВ»

Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов»

12 июля — 18 августа 1943 г.

В ходе развернувшегося наступления советские войска нанесли крупное поражение немецкой группе армий «Центр», продвинулись в западном направлении до 150 км, разгромили 15 вражеских дивизий, освободили от оккупантов значительную территорию, в том числе областной центр — Орел.

С ликвидацией орловского плацдарма противника, с которого он начал наступление на Курск, резко изменилась обстановка на центральном участке советско-германского фронта, открылись широкие возможности для развития наступления на брянском направлении и выхода советских войск в восточные районы Белоруссии.

Безвозвратные потери советских войск – 112529 (8,7%)

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев»

3-23 августа 1943 г.

В ходе наступления войска Воронежского и Степного фронтов разгромили мощную белгородско-харьковскую группировку врага, освободили Харьковский промышленный район, города Белгород и Харьков. Были созданы благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины.

Безвозвратные потери советских войск – 71611 (6,2%)

Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2009

ГЕНЕРАЛ АПАНАСЕНКО

В день второго и окончательного освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков у поселка Томаровка под Белгородом погиб заместитель командующего Воронежским фронтом генерал армии Иосиф Родионович Апанасенко.

В течение двух дней прощались с генералом воины Красной армии, видные военачальники, местные жители. Похоронили И.Р. Апанасенко в сквере на центральной площади города. В Белгородском государственном историко-краеведческом музее хранится уникальная фотография – у свежей могилы генерала армии И.Р. Апанасенко с простеньким памятником в скорбном молчании застыл Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

О тяжелых боях на Курской дуге И.Р. Апанасенко писал в одном из писем жене: «Вот уже несколько дней на Белгородском направлении ведем жестокие бои. Каждый день бьем по 300-400 танков, 200-250 самолетов, десятки тысяч подлых фрицев. Уже не раз был в битве, поднимал боевой дух своих славных орлов на бой к уничтожению немцев».

В дни тяжелых кровопролитных боев, Иосиф Родионович написал записку-завещание: «Я старый солдат Русского народа. 4 года войны первой империалистической, 3 года гражданской = семь лет. И сейчас на мою долю и счастье воина выпало воевать, защищать Родину. По натуре хочу быть всегда впереди. Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе». После гибели Иосифа Родионовича эту записку нашли в его партбилете. О ее содержании сообщили Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину, который распорядился, чтобы генерала похоронили на родине. Гроб с телом Иосифа Родионовича Апанасенко на военном самолете был переправлен в Ставрополь и 16 августа со всеми воинскими почестями, при большом стечении народа, он был похоронен. 27 августа 1943 года И.Р. Апанасенко был посмертно награжден орденом Ленина. На Крепостной горе в Ставрополе, где нашел он свой последний приют, был сооружен памятник. Министерство обороны СССР издало приказ об увековечении памяти генерала армии И.Р. Апанасенко в Белгороде, и в 1944 году в городском сквере установили памятник со звездой и двумя знаменами наверху.

Летопись Белогорья

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Об овладении городами Орел и Белгород

№ 2 5 августа 1943 года

Генерал-полковнику Попову

Генерал-полковнику Соколовскому

Генералу армии Рокоссовскому

Генералу армии Ватутину

Генерал-полковнику Коневу

Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел.

Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород.

Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском выступе, и занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в наступление и 5 августа, ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород.

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление.

В ознаменование одержанной победы 5, 129, 380-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим его, присвоить наименование «Орловских» и впредь их именовать: 5-я Орловская стрелковая дивизия, 129-я Орловская стрелковая дивизия, 380-я Орловская стрелковая дивизия.

89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Белгород и освободившим его, присвоить наименование «Белгородских» и впредь их именовать: 89-я гвардейская Белгородская стрелковая дивизия, 305-я Белгородская стрелковая дивизия.

Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий.

За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в операциях по освобождению Орла и Белгорода.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины!

Смерть немецким оккупантам!

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

5 августа 1943 года, № 2

«Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои». О войне от первого лица

ПОДО РЖЕВОМ

Белгородцы с гордостью называют свой город городом Первого салюта. 5 августа 1943 года в 24 часа столица нашей Родины Москва впервые за годы войны салютовала нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Приказ об этом был подписан Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным в тот же день. А вот где и при каких обстоятельствах он был подписан? Об этом не сообщалось, и поэтому создавалась иллюзия, что происходило это как обычно в Москве, в Кремле. Но это не так.

4 августа 1943 года, когда шли ожесточенные бои за Белгород, Верховный Главнокомандующий прибыл в село Хорошево под Ржевом Калининской области, где изучал обстановку на фронте. Здесь он встретился с военачальниками, командующими фронтами А.И. Еременко и В.Д. Соколовским. Сталин переночевал в доме в Хорошеве, а на следующий день получил известие об освобождении городов Орла и Белгорода. И именно здесь, на Калининском фронте, в 500 метрах от Ржева, 5 августа он подписал исторический приказ о первом салюте и распорядился впредь отмечать фронтовые успехи Красной армии салютами. В годы Великой Отечественной войны 355 раз гремели салюты в честь освобождения городов и даже небольших населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. А самый первый салют был произведен 5 августа 1943 года в честь освобождения старинных русских городов Орла и Белгорода.

Сегодня деревня Хорошево Тверской области является центром сельского поселения «Хорошево». По данным на 2005 год здесь проживало 1008 жителей. До нашего времени сохранился деревянный «Дом Сталина», в котором останавливался Верховный Главнокомандующий. После войны в нем были открыты библиотека и музей. В конце 1950-х годов музей ликвидировали, а библиотека осталась.

Летопись Белогорья

3 июля 2015 года в «Доме Сталина» в Хорошево состоялось официальное открытие военно-исторического музея Российского военно-исторического общества «Калининский фронт. Август 1943 года».

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ВОЙСК. ВОСПОМИНАНИЯ ЕРЕМЕНКО

Рано утром 5 августа 1943 года на станции Мелихово Калининской области остановился поезд из одиннадцати вагонов – десяти крытых товарных и одного пассажирского. Встреча Верховного главнокомандующего И.В. Сталина с командующим фронтом генералом армии А.И. Еременко состоялось в соседнем селе Хорошево, приблизительно в полутора-двух километрах от Мелихово. Продолжалась она около трех часов.

Начало встречи Еременко описал так: «Он улыбнулся как-то просто и тепло, приветливо потряс мою руку и, пристально глядя на меня, сказал:

- Вы, по-видимому, до сих пор обижаетесь на меня за то, что я не принял вашего предложения на последнем этапе Сталинградской битвы добить Паулюса. Обижаться не следует. Мы знаем, знает и весь наш народ, что в Сталинградской битве вы командовали двумя фронтами и сыграли главную роль в разгроме фашистской группировки под Сталинградом, а кто доколачивал привязанного зайца, это уже особой роли не играет».

После этого последовали вопросы – как ведет себя противник, какие о нем новые сведения, как обстоит дело со снабжением и питанием подчиненных А. И. Еременко войск. Затем И. В. Сталин перевел разговор на тему о кадрах и военном искусстве. Весьма интересным был переход к главному вопросу встречи. Андрей Иванович описал его так: «После разговора о кадрах и об оперативном искусстве товарищ Сталин внимательно посмотрел на карту, которую полтора часа назад я прикрепил к стене: «Ну, теперь докладывайте, как вы спланировали Смоленскую операцию, – сказал он и, улыбнувшись в усы, с ехидцей добавил: – Вы Смоленск сдавали, вам его и брать».

В то время, когда доклад был завершен и план операции Верховным одобрен, в комнату вошел генерал для поручений. Он сообщил, что нашими войсками взят Белгород. Восторженно восприняв это сообщение, И. В. Сталин чаще зашагал по комнате, что-то обдумывая. Через несколько минут он произнес: «Как вы смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех войск, которые взяли Орел и Белгород?».

После того, как А. И. Еременко идею Верховного поддержал, И. В. Сталин начал излагать свои мысли по этому вопросу: «Войска почувствуют одобрение своих действий, признательность Родины. Салюты будут воодушевлять личный состав, звать его к новым подвигам. Фейерверки известят весь наш народ и мировую общественность о славных делах и воинах на фронте, вызовут гордость за свою армию и Отечество, вдохновят миллионы людей на трудовые подвиги».

После этого И. В. Сталин взял трубку и попросил соединить его с В. М. Молотовым. Ответ последовал тут же. Разговор с ним Верховного А. И. Еременко передал так: «Вячеслав, ты слышал, что наши войска взяли Белгород? - Выслушав ответ Молотова, товарищ Сталин продолжал: - Так вот, я посоветовался с товарищем Еременко и решил дать салют в честь войск, взявших Орел и Белгород, поэтому прикажи приготовить в Москве салют из 100 пушек, но без меня не давайте, чтобы не испортили этого мероприятия».

Почтаполевая.РФ

ГОВОРИТ МОСКВА. ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕВИТАНА

Я, как обычно, пришел на радиостудию пораньше, чтобы заблаговременно ознакомиться с текстом. Вот подошло время передачи, а сводки Совинформбюро все нет и нет. Мы волнуемся, ждем. Строим разные догадки, предположения... Наконец звонок из Кремля: «Сводки сегодня не будет. Готовьтесь к чтению важного документа!». Но какого?

Часовая стрелка уже подходила к одиннадцати вечера, когда нам вновь объявили: «Сообщите, что между 23 и 23 часами и 30 минутами будет передано важное правительственное сообщение». Каждые пять минут мы повторяли в очень сдержанных тонах эту фразу. А время между тем шло и шло... И вот появился офицер с большим запечатанным конвертом. Вручает его председателю Радиокомитета. На пакете надпись: «Передать по радио в 23.30». А времени уже, можно сказать, нет. Бегу по коридору, на ходу разрываю пакет. В студии уже произношу: «Говорит Москва», а сам торопливо пробегаю глазами текст...

«При-каз-з-з-з Вер-хов-но-ко-ман-ду-ю-ще-го...» Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы успеть заглянуть в следующие строчки, узнать... И вдруг понимаю - большая победа: Орел и Белгород освобождены! Зарябило в глазах, пересохло горло. Торопливо глотнул воды, рывком расстегнул воротник... Все охватившие меня чувства вложил я в заключительные строки: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины - Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий»...

(Ю.Б. Левитан – диктор Всесоюзного радио, во время Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего).

Сергиенко А.М. Первый салют. Советская Россия, 31 июля 2003 г.

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО САЛЮТА. ВОСПОМИНАНИЯ ЖУРАВЛЕВА

К лету 1943 года москвичи уже отвыкли от грохота орудий. И вдруг они снова услышали стрельбу. Но это были уже не те залпы, что раздавались в трудные дни 1941-го. Это были залпы салютов. Они вызывали радость в сердцах советских людей, всех друзей вашей Родины.

Первый салют прозвучал 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов.

И. В. Сталин, находившийся в то время в войсках Калининского фронта, распорядился отметить освобождение Орла и Белгорода поторжественнее - лучше всего салютом из орудий. Прежде мне никогда не приходилось выполнять таких поручений. К тому же мы не имели холостых снарядов, а стрелять боевыми было опасно: осколки, падающие на город, могли поразить людей.

Мне и генералу П. А. Артемьеву предложили подумать, где взять холостые снаряды, а также решить все другие вопросы, связанные с организацией салюта.

Пришлось поставить на ноги своих артснабженцев во главе с начальником этой службы полковником М. И. Бобцовым. Проверили все склады. Боевых снарядов было предостаточно. Но где взять холостые? Мы давно забыли, что они существуют в перечне боеприпасов для зенитных пушек. И все же кто-то вспомнил, что такие снаряды есть. В предвоенные годы в нашем Костеревском лагере имелась пушка, из которой каждый вечер давали выстрел, означавший, что наступило время сна. Оказалось, что для этой цели было запасено более тысячи снарядов. Они-то нам и пригодились.

Я тоже сделал счастливое открытие: вспомнил, что в Кремле видел дивизион горных пушек. Немедленно позвонил коменданту Кремля и выяснил, что у него есть 24 горных орудия и к ним холостые снаряды. Это была удачная «находка», в какой-то мере облегчавшая нашу задачу. Когда у нас появилась ясность, каким количеством холостых снарядов мы располагаем, взялись за подсчеты. Прикинули, что к салюту нужно привлечь около сотни зенитных орудий, иначе залпы не будут слышны в городе. Значит, на каждый залп необходимо израсходовать сто снарядов, а у нас их 1200 штук. Следовательно, можно дать двенадцать залпов. Если учесть, что вместе с нашими орудиями будут стрелять и кремлевские горные пушки, то получится салют из 124 орудий.

К вечеру меня и генерала Артемьева вызвали в Кремль. Только что вернувшийся в Москву И. В. Сталин и члены правительства заслушали наше сообщение о плане организации салюта. Он был утвержден.

Мы еще раз детально уточнили места расположения салютных точек. Группы орудий поставили на стадионах и пустырях в разных районах Москвы, чтобы раскаты залпов были слышны повсеместно. Старшими на каждой из салютных точек решили назначить ответственных работников штабов Московской зоны обороны и Особой московской армии ПВО. Помню, П. А. Артемьев выделил для этой цели даже начальника артиллерии зоны генерала Г. Н. Тихонова, моего предшественника на посту командира 1-го корпуса ПВО.

Когда все эти соображения и план размещения салютных точек вновь доложили правительству, И. В. Сталин сказал:

- В прежние времена, когда войска одерживали победы, звонили в колокола во всех церквах. Мы тоже достойно ознаменуем нашу победу. Смотрите, товарищи, - обратился он к нам, - чтобы все было в порядке...

Как только по радио закончилось чтение поздравительного приказа Верховного Главнокомандующего, над Москвой прогремел артиллерийский залп. Через 30 секунд - второй, потом третий... Последний, двенадцатый, грянул ровно через шесть минут после первого.

Эти шесть минут заставили меня поволноваться. Стоя на вышке командного пункта с секундомером в одной руке и телефонной трубкой - в другой, я подавал команду «Огонь!». Признаюсь, после каждой команды не без волнения ждал ее выполнения. Проходили секунды, и в темноте ночи в разных концах Москвы возникали багровые всполохи, слышался гул залпов. Наша наскоро созданная система управления сработала надежно. Не подкачали и орудийные расчеты, а боеприпасы сохранили свои качества за годы хранения: осечек не было.

Среди зенитчиков, принимавших участие в первом салюте, было немало героев боев с фашистской авиацией. Например, батарея старшего лейтенанта Н. Редькина.

Такова история первого за годы Великой Отечественной войны победного салюта. А всего за время войны их прозвучало более трехсот пятидесяти. Случайно родившиеся цифры - 124 орудия, 12 залпов — в дальнейшем стали традиционными. Изменился только темп стрельбы. Во время первого салюта интервал между залпами был 30 секунд. Впоследствии по указанию И. В. Сталина его сократили до 20 секунд.

Журавлев Д. А. Огневой щит Москвы. М., 1972

(Даниил Арсентьевич Журавлев - бывший командующий Московским фронтом противовоздушной обороны, генерал-полковник артиллерии)

ВСЕ САЛЮТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Победные салюты, произведенные в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов

В период Великой Отечественной войны, начиная с 1943 года, по инициативе И.В. Сталина была разработана система салютования в честь побед советских войск.

Устанавливались три степени салютов в ознаменование:

1-й степени

Особо выдающихся событий - 24 залпа из 324 орудий (освобождение столиц республик, столиц иностранных государств, выход на госграницу, завершение войны с союзниками Германии).

2-й степени

Крупных событий - 20 залпов из 224 орудий (освобождение крупных городов, завершение крупных операций, форсирование крупнейших рек).

3-й степени

Важных военно-оперативных достижений - 12 залпов из 124 орудий (овладение важными железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружение крупных группировок)

***

Первый победный салют прогремел в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 года 12 залпами из 124 орудий. Это был салют 3-й степени. В честь освобождения городов Киева, Одессы, Севастополя, Петрозаводска, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Белграда, Варшавы, Будапешта, Кракова, Вены, Праги, а также за овладение Кенигсбергом и Берлином салюты производились по 24 залпа из 324 орудий.

Такие же салюты были произведены 23 марта 1944 года при выходе наших войск на южную границу и 18 апреля 1944 года на юго-западную границу. В 1943 году было пять дней, когда производилось по два победных салюта и два дня - по три победных салюта. Всего в 1943 году произведено 55 салютов.

В 1944 году 26 дней Москва салютовала двумя салютами, четыре дня - тремя салютами и 27 июля - пятью салютами (за освобождение городов Белосток, Станислав, Даугавпилс, Львов, Шяуляй). Всего в 1944 году было произведено 160 салютов. Пять салютов прогремело 19 января 1945 года (освобождены города Ясло, Краков, Млава, Лодзь и осуществлен прорыв в Восточной Пруссии), 27 апреля 1945 года в честь соединения советских войск с американо-английскими войсками в районе Торгау.

Салюты по 20 залпов из 224 орудий производились 210 раз, из них 150 - в честь освобождения больших городов, 29 - при прорыве сильно укрепленной обороны противника, 7 - после разгрома крупных неприятельских группировок, 12 - в честь форсирования крупных рек, 12 - при вторжении наших войск в немецкие провинции, захвате острова, преодолении Карпат. 9 мая 1945 года в День Победы Москва салютовала победителям 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий.

В 1945 году было 25 дней с двумя салютами, 15 - с тремя, 3-е четырьмя и 2 - с пятью салютами. Всего в 1945 году произведено 150 салютов. Всего за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов было произведено - 365 победных салютов. Все они определялись и назначались приказами Верховного Главнокомандующего.

Из них за годы войны было произведено:

1-й степени - 27 салютов;

2-й степени - 216 салютов;

3-й степени - 122 салюта.

Москва салютовала в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:

Войскам 1-го Украинского фронта - 68 раз;

Войскам 1-го Белорусского фронта - 46 раз;

Войскам 2-го Украинского фронта - 46 раз;

Войскам 2-го Белорусского фронта - 44 раза;

Войскам 3-го Украинского фронта - 36 раз;

Войскам 3-го Белорусского фронта - 29 раз;

Войскам 4-го Украинского фронта - 25 раз.

Книга памяти Тамбовского района