От подлости до предательства Одно издание заинтересовалось деятельностью Российского военно-исторического общества. Нет, оно не написало про проект по установке памятных досок на всех школах, где учились Герои Советского Союза или полные кавалеры Ордена Славы (на данный момент их установлено более 2 тысяч по всей стране). Нет, оно не написало про активную работу с молодежью, проведение уникальных военно-исторических лагерей (где ребята действительно с огнем в глазах изучают историю, а не листают на уроках скучный учебник). Про сотню памятников героям различных эпох, которые мы установили. Нет ни слова о наших выставках, посвященных подвигу Советского солдата в Великой Отечественной войне, которые посетили миллионы людей в самых разных... На чтение: 3 минуты

Одно издание заинтересовалось деятельностью Российского военно-исторического общества. Нет, оно не написало про проект по установке памятных досок на всех школах, где учились Герои Советского Союза или полные кавалеры Ордена Славы (на данный момент их установлено более 2 тысяч по всей стране). Нет, оно не написало про активную работу с молодежью, проведение уникальных военно-исторических лагерей (где ребята действительно с огнем в глазах изучают историю, а не листают на уроках скучный учебник). Про сотню памятников героям различных эпох, которые мы установили. Нет ни слова о наших выставках, посвященных подвигу Советского солдата в Великой Отечественной войне, которые посетили миллионы людей в самых разных городах нашей страны. Забывают эти издания и о сотнях тысяч российских школьников, съездивших на бесплатные экскурсии по Дорогам Победы, о десятках «маяков памяти», установленных на трассах и указывающих путь к местам боевой славы нашего Отечества. Да мало ли что делает там это общество – авторам пасквилей неинтересна наша просветительская деятельность. Им нужен скандал и самоутверждение за счет крупной патриотической организации, возглавляемой Министром культуры РФ В.Р. Мединским. И если не удается добыть компрометирующих фактов, то приходится идти на подлость.

Недавно РВИО установило памятную стелу на поле Курской битвы. Мы написали на двух языках о значимости сражения в контексте всей Второй мировой войны с тем, чтобы в преддверии 75-летней годовщины сражения еще раз подчеркнуть подвиг наших отцов и дедов, которые положили свои жизни, но, по сути, окончательно сломили хребет вермахта. Надпись – не учебная статья, она нацелена на то, чтобы доходчиво объяснить каждому посетителю поля, какое именно по значимости событие произошло здесь, почему он должен склонить голову перед памятью героических предков – перед простыми бойцами Красной Армии, которые ценою жизни сделали почти невозможное.

В пасквиле критикуются слова на камне, приведённые Российским военно-историческим обществом, что в Курской битве «были уничтожены элитные германские танковые части с новейшими танками «Тигр» и «Пантера». Автор вкрадчиво сообщает читателям, что германские части с «Тиграми» и «Пантерами» вовсе тогда не были уничтожены; всего за период с 5 июля по 23 августа было потеряно 73 «Тигра» и 124 «Пантеры». Воинские части действительно понесли серьезные потери, но разгромлены они были только весной 1945-го года. Автор добавляет, что «не стоит приукрашивать исторические события… Здесь нам стыдиться нечему, скорее надо гордиться».

Трудно спорить с человеком, который, казалось, радеет за историческую правду. Потери наших войск в Курской битве в танках, и в том числе на Прохоровском поле, действительно были огромные. Но ведь эти «десятки» «Тигров» и «Пантер», уничтоженных нашими войсками летом 1943-го - это как раз и была та ударная мощь вермахта, из-за потери которой они так и не прорвались к Курску, не окружили наши войска, и тем самым не выполнили поставленные перед ними задачи.

Под Прохоровкой наши танкисты столкнулись со 2-м танковым корпусом СС (генерал Хауссер) в составе 3-х элитных танковых дивизий – «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер». Он насчитывал 400 танков, из них около 50 тяжелых танков «Тигр» (пушка 88 мм), несколько десятков средних быстроходных танков «Пантера» (пушка 75 мм) плюс тяжелые САУ «Фердинанд» (пушка 88 мм). Остальные – модернизированные средние танки Т-III (пушка 50 мм) и Т-IV (пушка 75 мм). Со стороны Красной Армии главный удар наносила 5-я Гвардейская танковая Армия (Генерал-лейтенант П.А. Ротмистров) в составе: 501 средний танк Т-34 (пушка 76 мм), 264 легких танков Т-70 (пушка 45 мм), 35 тяжелых танков «Черчилль» (пушка 57 мм), два танковых корпуса и часть сил 5-й Гвардейской Армии (Генерал-лейтенант А.С. Жадов), несколько полков СУ-76, но ни одного СУ-152. Советские танковые части стремились вести ближний бой, поскольку дистанция поражения танковой пушки 76 мм была не более 800 м, а у остальных танков еще меньше, тогда как 88-мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши танки с расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие потери.

Сражение шло броня к броне. Стоял страшный гул от орудийных залпов и взрывающихся снарядов. Люди горели в огне подбитых машин. Да, у немцев было преимущество в качестве. Но у нас – преимущество в мужестве. И именно поэтому мы одержали верх. Именно поэтому мы имеем право говорить, что здесь – под Прохоровкой – была уничтожена наступательная мощь германских армий. Уничтожена элита германских танковых войск. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для них это была катастрофа.

Это была катастрофа для тех германских элитных частей, которые совсем недавно мечтали смять наши части, уничтожить советские армии под Курском, а затем, вполне вероятно, ударить по Москве. У них это не вышло! Авторам не понравились слова об «уничтожении элитных германских частей с танками «Тигр» и «Пантера». Но может, они ответят на вопрос – что же, немцы смогли после Прохоровки продвинуться дальше вперед, нанести поражение нашим частям и вырвались на оперативный простор? Они стали откатываться назад! Потеря стольких танков для них была реальной катастрофой, а значит мы имеем право говорить об их уничтожении.

Наша победа под Прохоровкой досталась дорогой ценой, но у СССР к тому времени был мощный промышленный тыл и значительные людские резервы. Для немцев поражение под Прохоровкой, ставшее кульминацией Курской битвы, как и вообще битва под Курском, означало, что надежды на «почетный мир» иллюзорны.

Подсчеты, приведенные авторами подлости, - предательские. Так можно договориться и до того, что никого мы не уничтожали, немцы спокойно отходили от рубежа к рубежу, удачно уничтожая наши танки. Только вот почему мы всего через два месяца оказались на Днепре и форсировали его, а затем освободили Киев? Ведь корень всех наших последующих побед осенью 1943 г. находится в результатах Курской битвы. Нельзя недооценивать врага, но нельзя и принижать подвига советских воинов. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, написал по поводу Курской битвы: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя… и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней».

Споры о количестве уничтоженных танков с обеих сторон могут продолжаться. Но в моральном плане ни у кого – ни у наших, ни у немцев –после Курска никогда не возникало сомнения: победила Красная Армия. Элита германской военной машины была уничтожена.

Ее уничтожили наши бойцы, которые понимали, что отступать нельзя, что за ними их дома и семьи. Они воспринимали текущие события, идущую гигантскую битву ровно также, как воспринимали бои под Москвой в ноябре 1941 года воины-панфиловцы, как понимала Зоя Космодемьянская, которая жизнь положила за своих однополчан, но до последнего готова была бить нацистскую нечисть. Что же? На панфиловцев и Зою уже покушаются всякого рода «психиатры» и «псвевдолибералы». Что, мол, выдумано все от начала и до конца, что Космодемьянская страдала заболеванием, а не геройски умерла от рук фашистских палачей. Настал черед бойцов, сражавшихся на Курской дуге?

Всего один шаг от подлости до предательства. Предательства их памяти.