Новоросси́йская деса́нтная опера́ция 1943

Новоросси́йская деса́нтная опера́ция 1943 — наступательные действия, осуществленные 9–16 сентября вой­сками Северо-­Кавказского фронта (генерал-­полковник И. Е. Петров) и Черноморского флота (вице-адмирал Л. А. Владимирский) с целью освобождения г. Новороссийска. Одна из крупнейших советских десантных операций. Город обороняли части немецко-­румынской 17‑й армии (генерал инженерных вой­ск Э. Йенеке), превратившие его и окрестные высоты в крупный узел обороны. Этим объясняются значительные потери, понесенные советскими вой­сками в ходе операции. В ходе Н. д. о. был осуществлен прорыв в насыщенную вражескими вой­сками и оборонительными сооружениями бухту и захвачен плацдарм, который сыграл важную роль в разгроме Новороссийской группировки противника. Сам город был полностью очищен от немецко-­фашистских вой­ск 16 сентября.

Ист. : Гречко А. А. Битва за Кавказ. М., 1973; Брежнев Л. И. Малая земля. М., 1978; Кайда В. Н. Атакует морская пехота. Краснодар, 1980; Холостяков Г. Н. Вечный огонь. Минск, 1980.

Лит .: Януш С. В. Битва за Кавказ. Проблемы вой­сковых операций (1942–1943 гг.). Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. Ставрополь, 2006; Морозов М., Платонов А., Гончаров В. Десанты Великой Отечественной вой­ны. М., 2008; Абрамов Е. П. «Чёрная смерть»: советская морская пехота в бою. М., 2009; Неменко А. В. Черноморский флот в годы вой­ны. М., 2015. С. Е. Лазарев.