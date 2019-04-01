«Нормандия» вступает в бой В апреле 1943 года открыла боевой счет знаменитая французская эскадрилья, воевавшая в составе ВВС Красной Армии В годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии сражались многие иностранные военные формирования. Хорошо известны 1-я и 2-я армии Войска Польского, Чехословацкий корпус, соединения болгарской и румынской армий, которые на заключительном этапе войны воевали плечом к плечу с советскими воинами. Но наибольшую известность и в отечественной историографии, и среди наших соотечественников приобрели два соединения: польская танковая бригада имени Героев Вестерплятте и французский авиаполк «Нормандия – Неман». Причем и та, и другой стали знамениты прежде всего благодаря тому, что о них написаны книги и... На чтение: 4 минуты

В апреле 1943 года открыла боевой счет знаменитая французская эскадрилья, воевавшая в составе ВВС Красной Армии

В годы Великой Отечественной войны в составе Красной Армии сражались многие иностранные военные формирования. Хорошо известны 1-я и 2-я армии Войска Польского, Чехословацкий корпус, соединения болгарской и румынской армий, которые на заключительном этапе войны воевали плечом к плечу с советскими воинами. Но наибольшую известность и в отечественной историографии, и среди наших соотечественников приобрели два соединения: польская танковая бригада имени Героев Вестерплятте и французский авиаполк «Нормандия – Неман». Причем и та, и другой стали знамениты прежде всего благодаря тому, что о них написаны книги и сняты фильмы: о первом — популярный телесериал «Четыре танкиста и собака», о втором — советско-французская кинолента «Нормандия – Неман».

«Послать на советско-германский фронт 30 французских летчиков»

Началом истории французской эскадрильи в составе Красной Армии можно считать осень 1941 года, когда предводитель «Сражающейся Франции» генерал Шарль де Голль впервые получил от своих подчиненных предложение отправить французских военных воевать в составе Красной Армии. Это была почти безумная идея, если бы ее не выдвинул человек, военно-политические прогнозы которого сбывались с невероятной точностью, – бывший военно-воздушный атташе Франции в СССР Шарль Люге.

После тренировок в Иваново. Слева направо: представитель французской военной миссии и контрразведчик капитан Альбер Мирлес, пилот-инструктор капитан Павел Друзенков, аспирант (младший лейтенант) Марсель Лефевр, командир эскадрильи майор Жан Тюлян, аспиранты Альбер Дюран и Альбер Марсель. Источник: https://warspot.ru

Его поддержал начальник генштаба «Сражающейся Франции» Эрнест Пети, и в ноябре 1941 года де Голль впервые прямо предложил советскому правительству участие французских подразделений в сражениях на советско-германском фронте. Пошли переговоры по формированию в Красной Армии эскадрильи истребителей, укомплектованной летчиками из Франции. Первые прикидки по ее будущему составу появились еще в декабре 1941 года, уже в апреле 1942 года посол СССР при союзных правительствах в Лондоне Александр Богомолов отправил в Наркомат иностранных дел специальную телеграмму. В ней шла речь о том, что он получил от руководителя департамента по политическим вопросам «Сражающейся Франции» профессора Мориса Дежана «ноту, в которой содержится предложение послать на советско-германский фронт 30 французских летчиков и 30 человек обслуживающего персонала».

Но прошло еще полгода, прежде чем от обсуждения предложений французов и решения вопросов о том, как именно может быть создано французское подразделение в РККА, дипломаты и военные перешли к практическим делам. Точкой отсчета в формировании эскадрильи «Нормандия» стало 25 ноября 1942 года. В этот день в Москве было подписано «Соглашение между представителем командования Красной Армии и представителем военного командования «Сражающейся Франции» об участии французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе». Подписали его начальник штаба, заместитель командующего ВВС РККА генерал-лейтенант (будущий маршал) авиации Федор Фалалеев и глава французской военной миссии в СССР бригадный генерал Эрнест Пети.

Летчики и механики эскадрильи «Нормандия» осваивают советские истребители Як-1 на аэродроме под Иваново, январь 1943 года. Источник: http://aerostories.free.fr

Всего в документе было 14 пунктов, в которых были оговорены практически все аспекты существования французской эскадрильи в составе советских ВВС. Первый пункт соглашения гласил, что «командование «Сражающейся Франции» направляет в СССР авиационную эскадрилью, укомплектованную согласно штату, утвержденному Командующим ВВС Красной Армии, для совместных действий с ВВС Красной Армии против общего врага». Второй: что «советское командование предоставляет французской истребительной эскадрилье материальную часть и в случае необходимости дополнительный персонал с тем, чтобы обеспечить ей максимум успеха в боевой работе».

Были пункты, оговаривавшие порядок награждения французских пилотов (в зависимости от того, к каким наградам было представление – национальным или советским), порядок привлечения к ответственности за проступки и даже порядок организации почтовой связи между командиром эскадрильи и Эрнестом Пети. А 10 пункт гласил, что эскадрилья «участвует в боевых действиях по заданию и в порядке, установленном командиром соединения, в которое она включена. Командование эскадрильей и ее действиями в бою осуществляется французским командиром, а при совместном участии в бою с другими подразделениями или частями соединения командование осуществляется командиром, назначенным командиром соединения».

Командир 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии генерал-майор авиации Георгий Захаров (второй справа) и один из асов полка «Нормандия-Неман» лейтенант Жозеф Риссо (второй слева), весна 1944 года. Источник: http://nikitine.ru

«Закончена подготовка отдельной эскадрильи «Сражающейся Франции»

Штат французской эскадрильи, который упоминался в тексте соглашения, был весьма невелик: всего 14 пилотов, 25 техников, 15 бортстрелков, которым предстояло стать оружейниками, два пилота связи, врач и переводчик. Все они добирались до Советского Союза далеким кружным путем. Формирование эскадрильи началось еще в сентябре 1942 года на авиабазе Раяк, расположенной в Сирии (ныне территория Ливана). Именно в Раяке в сентябре того же года генерал Шарль де Голль подписал приказ о создании авиагруппы №3, которой предстояло войти в состав Красной Армии.

Иными словами, еще за два месяца до подписания в Москве окончательного соглашения «Сражающаяся Франция» изо всех сил готовилась к будущим боям на советско-германском фронте. Никто из французов не сомневался в успехе переговоров, а пилоты, многие из которых сумели вырваться с оккупированной французской территории, жаждали как можно быстрее попасть в Россию и начать наконец настоящую боевую работу.

Посол Советского Союза во Франции Александр Богомолов (крайний справа) зачитывает указ Президиума Верховного совета СССР о награждении летчиков авиаполка «Нормандия-Неман», Париж, октябрь 1944 года. Источник: https://www.prlib.ru

Но прошло еще два с половиной месяца. 2 декабря 1942 года французская эскадрилья на советских транспортных самолетах долгой дорогой через Иран, Азербайджан и Казахстан добралась до отведенного ей аэродрома в окрестностях Иваново. Именно здесь «Нормандии» (это имя эскадрилья получила еще осенью) предстояло принимать свою матчасть, новенькие советские истребители Як-1 и осваивать технику полетов и воздушных боев на этих машинах, серьезно отличавшихся от старых английских «Девуатинов», на которых они летали в Раяке.

Процесс этот оказался непростым. Очень быстро выяснилось, что в «Нормандию» попали самые молодые и неопытные пилоты, они не могли похвастаться хорошей техникой пилотажа. Кроме того, советские истребители очень сильно отличались по многим параметрам от тех, на которых раньше доводилось летать французам, и это тоже осложняло ситуацию. И даже несмотря на то, что руководил освоением Як-1 опытный советский инструктор капитан Павел Друзенков, который великолепно говорил по-французски, процесс освоения новой техники шел непросто.

Летчики авиаполка «Нормандия-Неман» с боевым знаменем в Париже, лето 1945 года. Источник: https://www.facebook.com/memorial.normandieniemen

Но столь велико было у летчиков «Нормандии» желание сражаться, что они всего за три с небольшим месяца освоили советские самолеты. 14 марта 1943 года начальник управления формирования и укомплектования ВВС Красной Армии генерал-лейтенант авиации Алексей Никитин докладывает наркоминделу Вячеславу Молотову , что «закончена подготовка отдельной эскадрильи «Сражающейся Франции»… Эскадрилья имеет четырнадцать летчиков и вооружена самолетами Як-1. Подготовка эскадрильи проверена в воздухе. Весь летный состав и технический подготовлен и в соответствии с приказом Маршала Советского Союза тов. И. СТАЛИНА направляется в полном составе на Западный фронт в состав 1-й Воздушной армии» (орфография и пунктуация подлинника сохранены).

«Они глядят на меня как на существо с другой планеты»

«Нормандия» отправилась на Западный фронт своим ходом: летчики на собственных самолетах, техники и другой персонал – на транспортных Ли-2. И если на аэродроме под Иваново, где проходило боевое слаживание и обучение, к людям в странной смеси советской и иностранной военной формы все давно привыкли, то по пути к месту службы французские летчики вынуждены были терпеть изумленные взгляды и возгласы советских солдат и офицеров. Как писал через много лет после Победы в своих мемуарах Герой Советского Союза граф Ролан де ля Пуап, один из четырнадцати первых летчиков «Нормандии», «при перелете из Иваново на аэродром Полотняный Завод мы сделали промежуточную посадку под Москвой. На этой базе, где находилось несколько сотен советских пилотов, я произвел сенсацию в своей униформе, наполовину русской, наполовину французской. При виде обращенных на меня взглядах моих коллег из Красной Армии, мне казалось, что они глядят на меня как на существо с другой планеты».

Истребители Як-3 авиаполка «Нормандия-Неман» в полном составе на аэродроме Ле Бурже, лето 1945 года. Источник: https://www.reddit.com

Как ни удивительно, но поначалу прибывшую на фронт «Нормандию» включили в состав… бомбардировочной авиации! 22 марта французское подразделение вошло в 204-ю бомбардировочную авиадивизию 1-й Воздушной армии: летчикам объяснили, что главной задачей истребителей сейчас является сопровождение бомбардировщиков и оборона аэродрома от вражеских налетов. Но пилоты «Нормандии» хорошо понимали, что это больше похоже на попытку оградить их от больших потерь и были возмущены. Недовольство выразили и представители французской военной миссии, ведь соглашение 25 ноября 1942 года прямо предусматривало использование эскадрильи именно в качестве истребительной. Наверху к этому недовольству прислушались, и 1 апреля 1943 года «Нормандию» включили в состав 18 гвардейского истребительного полка 303-й истребительной авиадивизии той же воздушной армии.

А уже 5 апреля французские летчики одержали первые победы. Боевой счет открыли летчики капитан Альбер Прециози и аспирант (соответствует званию младшего лейтенанта РККА) Альбер Дюран. Они сопровождали вылетевший на разведку бомбардировщик Пе-2 и вступили в бой с парой немецких истребителей «Фокке-Вульф». Немцы не заметили прикрытия разведчика, поскольку французы летели выше него, и атака летчиков «Нормандии» оказалась успешной: оба записали на свой счет по одному самолету противника.

Всего же до конца войны летчики эскадрильи «Нормандия», которая уже через три месяца выросла в авиаполк «Нормандия», а 28 ноября 1944 года получила имя «Нормандия – Неман», одержали 309 побед, из которых 273 – подтвержденные. Четыре французских пилота – Ролан де ля Пуап, Альбер Марсель, Жак Андре и Марсель Лефевр (посмертно) – были удостоены звания Героя Советского Союза, практически все летчики стали кавалерами французских и советских боевых наград. За два года войны погибли тридцать четыре летчика «Нормандии» и восемь пропали без вести.

Сохранившиеся самолеты авиаполка «Нормандия-Неман», Ле Бурже, 2018 год. Источник: https://www.facebook.com/memorial.normandieniemen

Любопытно, что уже после Победы , когда «Нормандия – Неман» на подаренных советским правительством истребителях Як-3 вернулась во Францию, именами шестерых погибших летчиков знаменитого авиаполка были названы французские авиабазы. Имя капитана Мориса де Сейна присвоили базе в Оранже, имя первого командира «Нормандии» и ее первого погибшего летчика майора Жана Тюляна – базе в Турсе. Имя капитана Альбера Пресиози получила база на Корсике, аспиранта Шарля Монье, которого называли «Обманувший смерть» за то, что он пять раз выходил живым из совершенно безнадежных ситуаций, – база в городе Истр. Имя братьев, служивших в «Нормандии», – Ива, Жана и Клода Маэ – носила база в Таверни, а имя погибшего вместе с первым командиром «Нормандии» капитана Альбера Литольфа носила база в Контрексвиле.

Обложка: Французские и советские пилоты возле самолета авиаполка «Нормандия-Неман», весна 1944 года. Источник: http://nikitine.ru