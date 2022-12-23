МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943

Московская конференция 1943 (19.10.1943 — 30.10.1943) — конференция министров иностранных дел СССР В. М. Молотова , США К. Хэлла и Соединенного Королевства А. Идена , проходившая во время Второй мировой войны 1939—1945 . Основные вопросы конференции — сокращение сроков войны и послевоенное устройство мира. По итогам конференции было принято четыре декларации: «Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности», обязывавшая стороны вести войну до победного конца, а после ее окончания совместными действиями поддерживать мир (данную декларацию подписало четвертое государство — Китай); «Декларация об Италии», призывавшая стороны вести общую политику по искоренению фашизма в Италии; «Декларация об Австрии», объявлявшая недействительным присоединение Австрии к Германии (15 марта 1938); «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства» стала впоследствии правовым основанием для суда над военными преступниками, в частности Нюрнбергского процесса 1945—1946 . Также советская делегация вносила вопрос об открытии второго фронта, но делегаты США и Соединенного Королевства уклонились от принятия определенных обязательств. М. к. подготовила условия для первой встречи глав трех государств-союзников на Тегеранской конференции 1943 .

Лит. : История внешней политики СССР 1917—1980 гг. В 2 т. Т. 1 (1917—1945 гг.). М., 1980; Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941—1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. Т. 1. М., 1984. Д. Д. Пальчиков.