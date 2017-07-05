Краткий курс истории. Курская битва. Коренной перелом в ВОВ Курская битва ознаменовала окончание коренного перелома в Великой Отечественной войне. За 50 дней (5 июля – 23 августа 1943 года) немецко-фашистские захватчики потеряли 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов и окончательно утратили стратегическую инициативу. Фактор внезапности Когда Красная Армия разбила войска вермахта (в ходе крупнейшего сухопутного сражения в истории) под Сталинградом и провела общее наступление зимой 1942–1943 гг. на огромном пространстве от Балтики до Черного моря, немецкое командование всерьез забеспокоилось: упадок морального духа в армии, дезертирство в рядах союзников рейха... Спасти ситуацию была призвана крупная наступательная операция на советско-германском фронте под кодовым названием «Цитадель». Сделать все предполагалось согласно привычной схеме:... На чтение: 1 минута

Курская битва ознаменовала окончание коренного перелома в Великой Отечественной войне. За 50 дней (5 июля – 23 августа 1943 года) немецко-фашистские захватчики потеряли 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолетов и окончательно утратили стратегическую инициативу.

Фактор внезапности

Когда Красная Армия разбила войска вермахта (в ходе крупнейшего сухопутного сражения в истории) под Сталинградом и провела общее наступление зимой 1942–1943 гг. на огромном пространстве от Балтики до Черного моря, немецкое командование всерьез забеспокоилось: упадок морального духа в армии, дезертирство в рядах союзников рейха... Спасти ситуацию была призвана крупная наступательная операция на советско-германском фронте под кодовым названием «Цитадель». Сделать все предполагалось согласно привычной схеме: фактор внезапности, раннее утро, артподготовка, танки и авиация. Однако... Данные советской разведки позволили применить тактику врага против него самого. За считаные минуты до начала наступления немцев 5 июля 1943 года, по приказу командующего Центральным фронтом К. К. Рокоссовского почти 19 тысяч советских орудий, поливая шквальным огнем места дислокации германских войск, буквально нокаутировали неприятеля. В результате враг смог начать наступление лишь через несколько часов, задействовав к тому же все свои резервы.

Сквозь огонь и черный дым

12 июля Рабоче-крестьянская Красная Армия перешла в контрнаступление. В районе деревни Прохоровки состоялось самое большое в мировой истории танковое сражение. Только в этот день Курской битвы навстречу друг другу вышли 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Теперь немецкая «военная машина» была вынуждена перейти к обороне. Инерция от наступательного удара советских войск была столь огромна, что уже к середине сентября Красная Армия подошла к Днепру.

А что же союзники?

С самого начала Великой Отечественной войны советское руководство ждало открытия Западного фронта. Но союзники тянули с выполнением обещания, то и дело находя оправдания. Лишь успехи Красной Армии в январе – ноябре 1943 года, закрепившие коренной перелом в ходе войны, убедили Рузвельта и Черчилля. В Тегеране они дали Сталину обещание открыть долгожданный второй фронт в Европе в мае-июне 1944 года. Правда, и в этот раз не обошлось без интриг: союзники настояли на вступлении СССР в войну с Японией после победы над Германией.

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