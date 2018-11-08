«Победа не может быть без славы!» 8 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена высшая военная награда Советcкого Cоюза – орден «Победа». Этим орденом награждались высшие военачальники Советского Cоюза и союзнических стран за успешно проведенные крупные войсковые операции и решения, существенно повлиявшие на ход войны. Вместе с орденом «Победа» был учрежден и знаменитый орден Славы. Воинские традиции К 1943 году в Великой Отечественной войне наметился коренной перелом. Красная армия успешно отражала все попытки нацистов наступать и сама начала проводить успешные крупные наступательные операции. И военнослужащие, и труженики тыла теперь не только верили в... На чтение: 2 минуты

8 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена высшая военная награда Советcкого Cоюза – орден «Победа». Этим орденом награждались высшие военачальники Советского Cоюза и союзнических стран за успешно проведенные крупные войсковые операции и решения, существенно повлиявшие на ход войны. Вместе с орденом «Победа» был учрежден и знаменитый орден Славы.

Воинские традиции

К 1943 году в Великой Отечественной войне наметился коренной перелом. Красная армия успешно отражала все попытки нацистов наступать и сама начала проводить успешные крупные наступательные операции. И военнослужащие, и труженики тыла теперь не только верили в победу в войне, но и могли видеть ее приближение с каждым днем.

Летом 1943 года у полковника Генерального штаба Н. С. Неёлова появилась идея о необходимости учредить орден для награждения высшего командного состава Красной армии. Полковник был хорошо знаком с военной историей, знал не только советские, но и дореволюционные награды России.

Интересно, что к 1943 году в СССР в целом и в Красной армии в частности происходили большие изменения в области пропаганды и отношения к истории отечества. Еще на параде 7 ноября 1941 года И. В. Сталин называл имена полководцев и героев Древней Руси, Московского царства и Российской империи. В 1942 году были учреждены ордена Александра Невского, Михаила Кутузова, Александра Суворова . В 1943 году в армию вернулись погоны, и командиры стали офицерами. Но главное, что все эти нововведения не только изменяли облик советских воинов, но и сильно влияли как на тон пропаганды, так и на ее восприятие. Патриотические и освободительные настроения с каждым днем только укреплялись.

Первоначальные эскизы ордена

Полковник Неёлов подготовил несколько эскизов и показал их начальнику тыла Красной армии генералу армии А. В. Хрулёву. Идея генералу понравилась, и на одном из совещаний он доложил о ней Верховному Главнокомандующему, показав имевшиеся эскизы Неёлова. Сталин одобрил идею. К работам над обликом нового ордена подключился автор эскиза ордена Отечественной войны А. И. Кузнецов. Но в ходе работ Сталин настаивал на том, что, помимо ордена для высшего командного состава Красной армии, следует учредить и орден для рядового и сержантского состава по примеру креста Св. Георгия в Российской империи. На одном из совещаний по ордену «Победа» Сталин произнес: «Победа не может быть без славы…» Так начались и работы по ордену Славы трех степеней, самой почетной награде для рядовых и сержантов Великой Отечественной войны, и не зря полные его кавалеры приравниваются к Героям Советского Союза.

Самый редкий орден

5 ноября 1943 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин одобрил окончательные варианты орденов «Победа» и Славы трех степеней. Орден «Победа», пожалуй, самый редкий, красивый и дорогой орден в мире. Для каждого ордена требовалось 180 бриллиантов и 300 грамм платины. Орден представляет собой пятиугольную рубиновую звезду, которую окаймляют бриллианты, а между концами звезды находятся лучи, усеянные бриллиантами. В середине ордена на голубом фоне золотое изображение Мавзолея Ленина и Спасской башни Кремля, вверху круга надпись «СССР», внизу – «Победа», выполненные эмалевыми буквами. Всего было изготовлено 22 ордена, из которых три никогда не были вручены. Интересно, что лента для орденской планки в два раза толще остальных лент, имеющих одинаковый размер, и должна носиться выше всех остальных наград. Существует мнение, что американцы, учреждая медаль за победу во Второй мировой войне, заимствовали дизайн ленты ордена «Победа», настолько он им приглянулся.

Лента ордена «Победа» и американская медаль

У ордена всего 17 кавалеров, из которых трое были удостоены его дважды: это Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, А. М. Василевский и Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин. Они получили первые ордена «Победа» за освобождение Правобережной Украины, а в 1945 году получили орден повторно. По одному ордену у маршалов К. К. Рокоссовского, Л. А. Говорова, И. С. Конева, Р. Я. Малиновского, К. А. Мерецкова, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухина и генерала армии А. И. Антонова. Также пятеро иностранных граждан получили ордена «Победа»: английский фельдмаршал Б. Монтгомери; американский генерал Д. Эйзенхауэр, будущий президент США; король Румынии Михай I – за то, что вынудил правительство Румынии порвать все отношения с нацистской Германией в 1944 году; главнокомандующий Народно-освободительной армией Югославии маршал Югославии И. Б. Тито; главнокомандующий Войска Польского маршал Польши М. Роля-Жимерский. Позже, в 1978 году, орден «Победа» вручили Л. И. Брежневу, но в 1989 году это награждение было отменено. Все ордена, кроме того, что принадлежал румынскому королю (по одной из версий, он мог его продать), сейчас находятся в военных музеях своих стран. А москвичи всегда могут увидеть их в нескольких музеях столицы.

Дым и огонь поля боя

Орден Славы сохраняет традиции Георгиевского креста. Знаменитая лента ордена, черно-оранжевая, символизирует дым и огонь на поле боя, крест заменила простая и аккуратная звезда, в центре которой в круг, обрамленный лавровым венком, вписано изображение Спасской башни Московского Кремля и слово на красной ленточке «Слава».

У ордена три степени. Орден третьей степени изготавливался из серебра, второй – был с золочением круга в центре ордена, а первой – состоял из золота полностью. Всего за годы Великой Отечественной войны орден Славы всех степеней получили около миллиона советских солдат и сержантов. Более двух тысяч военнослужащих стали его полными кавалерами, что приравнивало их к званию Героя СССР. Фронтовики особенно ценят этот орден, ведь им отмечены особо отличившиеся воины, которые совершили порой не один и даже не два храбрых подвига.

Вспоминая эти награды и их кавалеров, мы должны ощущать неразрывную связь с нашей историей в непростой период Великой Отечественной войны и помнить о солдатах, сержантах, офицерах и полководцах, которые, находясь каждый на своем месте, своими великими подвигами и кровью приближали такой родной для каждого из нас День Победы. И, как мы уже знаем, «победы без славы не бывает»!