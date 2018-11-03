Краткий курс истории. Освобождение Киева 6 ноября 1943 года в ходе Киевской наступательной операции войска 1-го Украинского фронта освободили город Киев. Подготовка Киевской наступательной операции 3 ноября 1943 года началась Киевская наступательная операция, которая продолжалась по 13 ноября 1943 года. Эта операция стала составной частью Битвы за Днепр, проходившей с августа по декабрь 1943 года. В боях приняло участие свыше четырех миллионов человек с обеих сторон. Еще в сентябре войска Воронежского фронта (в конце октября он был переименован в 1-й Украинский) должны были захватить плацдармы на Днепре. Задача крайне нелегкая. По приказу Гитлера на Днепре, третьей по величине реке Европы, была создана полоса укреплений, которую... На чтение: 2 минуты

6 ноября 1943 года в ходе Киевской наступательной операции войска 1-го Украинского фронта освободили город Киев.

Подготовка Киевской наступательной операции

3 ноября 1943 года началась Киевская наступательная операция, которая продолжалась по 13 ноября 1943 года. Эта операция стала составной частью Битвы за Днепр , проходившей с августа по декабрь 1943 года. В боях приняло участие свыше четырех миллионов человек с обеих сторон.

Еще в сентябре войска Воронежского фронта (в конце октября он был переименован в 1-й Украинский) должны были захватить плацдармы на Днепре. Задача крайне нелегкая. По приказу Гитлера на Днепре, третьей по величине реке Европы, была создана полоса укреплений, которую немцы считали неприступной. Линия обороны на правом берегу Днепра получила громкое название «Восточный вал». Немцы полагали, что здесь они надолго остановят Красную армию и в дальнейшем с этих рубежей начнут новое наступление. Сам Гитлер говорил, что «скорее воды Днепра потекут вспять, чем русские преодолеют эти укрепления».

Советские бойцы на подступах к Киеву

Однако воды Днепра вспять не потекли, а уже к 21 сентября советские войска прорвались к реке, и на следующий день силы 13-й армии форсировали ее с ходу в районе Чернобыля. Похожую операцию 22 сентября осуществили войска Воронежского фронта в районе Великого Букрина. К концу сентября плацдармов, захваченных нашими солдатами, было уже 23.

Обзавестись плацдармами – это еще полдела, главное было их удержать. Каждый день на бойцов, закрепившихся на правом берегу Днепра, немцы бросали всю свою мощь, пытаясь скинуть их в реку.

Неудачей закончилась высадка нашего десанта за Днепр. Ошибка пилотов привела к тому, что часть бойцов попала в Днепр, часть – на свои позиции. Тем не менее советские войска уже на первом этапе операции смогли освободить Донбасс, Левобережную Украину и форсировать Днепр, расширив старые плацдармы и создав новые.

Последний привал перед наступлением на Киев

Освобождение Киева

Особое место занимали два плацдарма: Букринский и Лютежский. С Букринского плацдарма дважды проводились попытки наступления на Киев, но безуспешно. Ставка приняла решение перенести главные усилия с Букринского на Лютежский плацдарм. 3 ноября ударная группировка Красной армии нанесла свой главный удар в Киевской наступательной операции. С Букринского плацдарма скрытно были переброшены крупные воинские подразделения. Атаки начались с обоих плацдармов. К концу дня советские войска подошли к предместьям Киева. Однако немцы ожесточенно сопротивлялись, и весь день 4 ноября прошел с переменным успехом для каждой из сторон. Но уже 4 и 5 ноября на помощь советским войскам подошли гвардейские корпуса, которые перекрыли Житомирское шоссе на западной границе города. Были отрезаны пути отхода немецких войск и перекрыты все пути снабжения и доставки подкреплений. 5 ноября немцы начали отступление, а на следующий день город был полностью освобожден. 7 ноября немцев выбили из пригорода Киева, а 13 ноября был освобожден и Житомир.

Командующий 1-м Украинским фронтом Николай Ватутин и член Военного совета Воронежского фронта Никита Хрущев на Букринском плацдарме во время боев за Киев

Итоги сражения за Киев

Сегодня, по прошествии 75 лет, значение Киевской наступательной операции все еще очень высоко. Стратегические последствия были огромны для каждой стороны. Немцам после Курска было важно удержать советские войска, перегруппироваться, накопить силы и перехватить инициативу. А для советского командования главным было не дать немцам восстановиться.

Результат мы все хорошо знаем. Сражение стало очередным крупным поражением гитлеровцев. Советские войска не были остановлены на великой реке Днепр и продолжили наступление, а немцы снова были вынуждены отступать по всей линии фронта. 17 тысяч бойцов и командиров за эти бои удостоены орденов и медалей. Наши воины вступали в полностью разрушенный город. В руинах стоял Крещатик, был взорван Успенский собор Киево-Печерской лавры. В довоенном Киеве проживало около 900 тысяч жителей, а победителей встречало всего 180 тысяч человек. Многие так и остались под руинами города и в братских могилах Бабьего Яра и Дарницкого концлагеря.

Советские войска преследуют гитлеровцев на территории Украины после освобождения Киева

Но в эти дни вряд ли официальный Киев будет вспоминать о подвиге советских солдат. В стране проживает еще немало живых свидетелей той войны, а фашиствующие молодчики из разных националистических группировок устраивают пляски на костях, уродуют памятники воинам-освободителям, пытаются переписать или стереть историю.

В центре Киева находится могила и памятник легендарному Николаю Ватутину, войска которого освобождали город. Его именем назван целый район, проспект, станция метро и много других мест. Но Киевский городской совет уже вынес «приговор» Герою Советского Союза, посчитав, что в центре «европейской» столицы не место такому памятнику.

К счастью, не все поддаются на подобные провокации. Есть люди, которые ежегодно приводят в порядок солдатские могилы, проводят поисковые работы. В этом году киевляне подготовили общественный знак в честь освобождения Киева. Он выполнен в цветах штандарта 1-го Украинского фронта, войска которого освободили город. Эти знаки переданы в Организацию ветеранов Украины.