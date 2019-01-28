Краткий курс истории. Операция «Скачок» 29 января 1943 года началась операция «Скачок». Это было кодовое название Ворошиловградской наступательной операции. Перед войсками, участвующими в ней, ставилась задача освобождения Северного Донбасса. Предпосылки операции «Скачок» В конце 1942 года прошли две удачные операции советских войск, которые значительно ослабили силы нацистской группы войск «Б». Появилось «окно» в 400 км на фронте от Ливн до Старобельска, и советское командование вновь обратилось к недавнему плану, когда была предпринята попытка окружить врага на Донбассе. Тем более что сил у нашей армии прибавилось: на смену кавалерийским корпусам пришли танковые. Разработкой плана занимался командующий Юго-Западного фронта Н. В. Ватутин. 20 января план был рассмотрен... На чтение: 1 минута

29 января 1943 года началась операция «Скачок». Это было кодовое название Ворошиловградской наступательной операции. Перед войсками, участвующими в ней, ставилась задача освобождения Северного Донбасса.

Предпосылки операции «Скачок»

В конце 1942 года прошли две удачные операции советских войск, которые значительно ослабили силы нацистской группы войск «Б». Появилось «окно» в 400 км на фронте от Ливн до Старобельска, и советское командование вновь обратилось к недавнему плану, когда была предпринята попытка окружить врага на Донбассе. Тем более что сил у нашей армии прибавилось: на смену кавалерийским корпусам пришли танковые. Разработкой плана занимался командующий Юго-Западного фронта Н. В. Ватутин . 20 января план был рассмотрен Верховным командованием и утверждён.

Н.Ф. Ватутин

Напугали даже Гитлера

Главной действующей силой нашими командирами виделась большая подвижная группа из нескольких танковых соединений. Она должна была отрезать территорию Донбасса с дальнейшим уничтожением войск противника. По сути, операция «Скачок» стала прелюдией к Курской битве . Командование предполагало, что в результате операции немцы будут вынуждены уйти за Днепр. И действительно, к середине февраля был освобождён Ворошиловград, и наши передовые части практически вышли к Днепру между Запорожьем и Днепропетровском, а 19 февраля – к окраинам Запорожья, тем самым напугав Гитлера, который проводил в это время там специальное совещание.

Однако сил у наступавших оказалось недостаточно. Немцы бросили для защиты Донбасса лучшие подразделения, усиленные дивизиями СС «Викинг» и «Дас Райх». У немцев было двойное преимущество в танках, кроме этого наступающие соединения понесли серьёзные потери и оторвались от баз снабжения. На последнем этапе советские войска практически остались без авиационной поддержки…

Источник: http://www.pomnivoinu.ru

Итоги операции «Скачок»

Войска Юго-Западного фронта так и не выполнили до конца поставленную перед ними задачу. 1-я немецкая танковая армия понесла серьёзные потери, но полностью не была уничтожена, а основная часть Донбасса так и осталась в руках у немцев. Тем не менее, враг был отброшен на 120-250 км., ему был нанесен значительный урон и создана угроза флангу и тылам. Советские войска вышли к днепровским переправам. Впереди страну ждало освобождение Донбасса…

Обложка: https://www.popmech.ru/