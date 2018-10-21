Краткий курс истории. Битва за Днепр Осенью 1943 года, после поражения вермахта в сражении на Курской дуге и проведения Красной армией успешной наступательной летней кампании, наши части остановились перед гигантской и хорошо укрепленной естественной преградой. Ею была великая река Днепр. «Восточный вал» Окрепшая и набравшаяся опыта в тяжелых боях 1941–1942 годов, Красная армия мощными ударами гнала противника от Курска и Орла к Днепру. Напротив, вермахт к этому времени стал ощущать нехватку подготовленных и опытных солдат и офицеров. Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн и лично Гитлер рассчитывали, что ряд спешно возводимых укреплений на правом, крутом берегу Днепра сдержит наступательный порыв Красной армии. 26 августа 1943 года... На чтение: 1 минута

Осенью 1943 года, после поражения вермахта в сражении на Курской дуге и проведения Красной армией успешной наступательной летней кампании, наши части остановились перед гигантской и хорошо укрепленной естественной преградой. Ею была великая река Днепр.

«Восточный вал»

Окрепшая и набравшаяся опыта в тяжелых боях 1941–1942 годов, Красная армия мощными ударами гнала противника от Курска и Орла к Днепру. Напротив, вермахт к этому времени стал ощущать нехватку подготовленных и опытных солдат и офицеров. Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн и лично Гитлер рассчитывали, что ряд спешно возводимых укреплений на правом, крутом берегу Днепра сдержит наступательный порыв Красной армии.

26 августа 1943 года свыше двух миллионов советских солдат начали наступление от Смоленска до Азова, полторы тысячи километров фронта пришли в движение. Всего в операциях было задействовано 36 общевойсковых, 4 танковые и 5 воздушных армий. Гитлеровцам была нужна передышка после летних поражений: понесшие потери четыре армии германской группы армий «Юг», 6-я полевая, воссозданная после сталинградского разгрома, и три танковые – 1-, 4- и 8-я – нуждались в пополнении и реорганизации. Количество личного состава в гитлеровских дивизиях резко сократилось, немцы понесли и крупные потери в танках и авиации в ходе своего бегства к Днепру. Они уже мало походили на хваленую военную машину образца 1941 года и возлагали все надежды на пресловутый «Восточный вал».

«Даешь Киев!»

К 21–22 сентября 1943 года советские войска подошли к Днепру. Несмотря на стремительное наступление, нашим войскам не удалось перегнать убегающих за реку немцев. Однако смелыми и решительными действиями Красная армия с ходу форсировала водную преграду. Немцы не могли поверить, что командование Красной армии решилось на такой дерзкий ход. На правом берегу Днепра силами десантов в сложнейших условиях были созданы несколько плацдармов, самыми знаменитыми из которых стали Букринский и Лютежский.

На фронтовых дорогах установили таблички с надписью «Даешь Киев!», наступательный порыв наших бойцов был очень силен. Люди переправлялись через широкую реку на самодельных плотах, лодках, перевозили на них орудия и минометы, некоторые бойцы шли вплавь, и все это под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем противника. Александр Трифонович Твардовский, автор поэмы «Василий Тёркин» , участник войны, так описывал переправу: «Бой идет святой и правый. // Смертный бой не ради славы, // Ради жизни на земле». Наши люди были полны решимости освободить от врага всю Украину.

Противник всеми силами пытался сбросить советские части с занятых плацдармов: немцы понимали, что в перспективе ситуация грозит наступлением и потерей Киева, а за ним и всей Украины. Воины Красной армии проявляли чудеса героизма. Отражая яростный натиск гитлеровцев под бомбежками и артобстрелами, закопавшись в землю, они пресекли все попытки противника «срезать» плацдармы. 24 сентября была проведена Днепровская воздушно-десантная операция с целью отвлечь противника от фронта. Десантникам помогали почти 20 тысяч партизан.

Переписать историю не получится!

Днепровская операция завершилась к ноябрю 1943 года, положив конец надеждам гитлеровцев закрепиться на Украине. 6 ноября советские войска освободили Киев. Вермахт потерпел очередное стратегическое поражение, потеряв большие и важные территории. Красная армия готовилась вернуть и Правобережную Украину, открывались дороги в Польшу и Румынию, Венгрию и Словакию.

Отдельные публицисты пытаются исказить факты, фальсифицировать данные и очернить великий подвиг воинов-освободителей. Однако факты, что называется, налицо. Мы имеем в распоряжении значительный массив документов, данные о количестве партизан на оккупированной противником территории, которые били ненавистных гитлеровцев, приближая освобождение Украины. Российское военно-историческое общество, в частности, опубликовало материал, в котором авторитетный военный историк Алексей Исаев опровергает мифы и домыслы, существующие в отношении Битвы за Днепр . Мы смело можем утверждать: переписать историю у врагов России не получится!