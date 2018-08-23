Как Сталин узнал о плане «Цитадель»? Предупрежден – значит вооружен. Эта прописная истина, как нигде, актуальна в военном деле. После разгрома под Сталинградом Гитлер рассчитывал на реванш и уже 15 апреля 1943 года подписал директиву № 6 – план летнего наступления на Восточном фронте. Этот план получил кодовое название «Цитадель». Чуть раньше, а именно 12 апреля, этот план, еще не подписанный Гитлером, лежал на столе у И. В. Сталина. Таинственный информатор помог СССР подготовиться к немецкому танковому наступлению и разбить врага. Кстати, немецкие историки до сих пор считают, что поражение гитлеровских войск в основном было определено успешными действиями советских разведчиков. Немецкое командование подозревало, что в окружении... На чтение: 1 минута

Предупрежден – значит вооружен. Эта прописная истина, как нигде, актуальна в военном деле.

После разгрома под Сталинградом Гитлер рассчитывал на реванш и уже 15 апреля 1943 года подписал директиву № 6 – план летнего наступления на Восточном фронте. Этот план получил кодовое название «Цитадель».

Чуть раньше, а именно 12 апреля, этот план, еще не подписанный Гитлером, лежал на столе у И. В. Сталина . Таинственный информатор помог СССР подготовиться к немецкому танковому наступлению и разбить врага. Кстати, немецкие историки до сих пор считают, что поражение гитлеровских войск в основном было определено успешными действиями советских разведчиков.

Немецкое командование подозревало, что в окружении фюрера имеется шпион. Был известен даже его псевдоним – Вертер, известный персонаж Гёте, но дальше… Подозревали многих. Среди тех, на кого падало подозрение, были известные нам по фильму «Семнадцать мгновений весны» Шелленберг, Борман и даже Мюллер. Вне подозрения был только придуманный писателем Юлианом Семёновым Штирлиц. Характерно, что руководители гестапо и разведки донесли Гитлеру друг на друга почти одновременно…

Принято считать, что основную роль в передаче этих документов сыграл Рудольф Рёсслер. Этот немец после прихода Гитлера к власти переехал в Швейцарию и открыл там скромное издательство «Вита Нова». Убежденным коммунистом он не был и свои скромные услуги оказывал советской разведке исключительно за денежные вознаграждения. Зарабатывал он хорошо, ведь кроме операции «Цитадель» он передал чертежи нового танка «Пантера» и многое другое. Точных цифр не сохранилось, но некоторые западные газеты сообщали, что за операцию «Цитадель» он получил полмиллиона долларов.

Рудольф Рёсслер

Москва долго требовала, чтобы Рёсслер сообщил имена своих информаторов, но он так и не согласился это сделать. Правда, есть мнение, что он сделал это перед смертью, в 1958 году, но данные эти до сих пор засекречены.

Сведения о предстоящей немецкой операции под Курском поступали командованию Красной Армии и по другим каналам. 22 марта резидент в Швейцарии Шандор Радо докладывал, что для удара будет использован танковый корпус СС. Подробно об операции «Цитадель» сообщил советский разведчик Николай Кузнецов. А сообщение немецкого перебежчика, солдата 168-й пехотной дивизии, о том, что наступление назначено на рассвете 5 июля, позволило принять эффективные контрмеры.

Расшифрованная телеграмма Ш. Радо начальнику ГРУ от 18 марта 1943 г.

Подробнее о Курской битве, которая проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из решающих сражений Великой Отечественной войны, вы можете узнать на созданном Российским военно-историческим обществом сайте http://kursk75.histrf.ru/ .