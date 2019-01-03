Больше чем знак. Как и почему в России вернулись погоны? Во все времена во всех военных культурах существовали свои знаки различия. Это было важно не только на поле боя, но и в мирное время, для обозначения принадлежности к вооружённым силам. В России погоны впервые появились при Петре I. И это был только один погон! Выполнял он исключительно практическую функцию — удержание лямки ремня тяжёлой гренадёрской сумки. Впоследствии погон неоднократно изменял свой дизайн и увеличивал распространение на разные роды войск. Впервые погон использовали в качестве знака отличия только в 1762 году — каждому полку был присвоен свой вид погона c особенным типом плетения шнура. Однако долгое время погон был распространён только... На чтение: 2 минуты

Во все времена во всех военных культурах существовали свои знаки различия. Это было важно не только на поле боя, но и в мирное время, для обозначения принадлежности к вооружённым силам. В России погоны впервые появились при Петре I . И это был только один погон! Выполнял он исключительно практическую функцию — удержание лямки ремня тяжёлой гренадёрской сумки. Впоследствии погон неоднократно изменял свой дизайн и увеличивал распространение на разные роды войск. Впервые погон использовали в качестве знака отличия только в 1762 году — каждому полку был присвоен свой вид погона c особенным типом плетения шнура. Однако долгое время погон был распространён только среди солдат и младшего офицерского состава. Знаком отличия генералитета и высших офицеров погон стал в 1854 году. A до этого Александр I учредил ношение уже двух погон на обоих плечах.

На протяжении практически полувека погон изменял свой дизайн, но главное предназначение всегда оставалось прежним. Но 16 декабря 1917 года вышло постановление об упразднении всех российской символики — в том числе и военной формы, и погоны исчезли c военной формы. И вернулись только 6 января 1943 года.

П.В. Рыженко. Царские погоны. Источник: http://xn----7sbgmbf3aevlbr7l.xn--p1ai/

O сложном процессе возвращения к символике и разработке новых знаков отличия нам рассказал педагог-организатор Суворовского училища, капитан первого ранга Антон Сергеевич Костянов:

Ситуация 1939-1940 годов показала полный крах воинской дисциплины и управляемости вооруженными силами. Это было вызвано последствиями партизанского движения во время Гражданской войны . Время рабоче-крестьянской армии закончилось, стала необходима армия профессиональных военных, которые готовились бы к боевым действиям даже не будучи призванными. А еще стало ясно, что изжили себя все интернационалистические лозунги и агитация о пролетарском национализме. Это позже подтвердил июнь-июль 1941 года: мы воевали со всей Европой за исключением некоторых стран. Поэтому перешли от защиты идей интернационализма на защиту социалистического отечества, России. Отсюда пошло и возвеличивание русских героев и негласное разрешение на ношение георгиевских крестов и так далее. Плюс было сначала введение, а потом и отмена комиссаров в армии. И сразу за отменой комиссаров, во-первых, для различия воинских званий в бою и в повседневной жизни, во-вторых для поддержания традиций, было принято решение о введение погон. Все это повлекло принятие воинского устава 1940 года, его еще называли Тимошенковским: после принятия этого устава сам Тимошенко высказал фразу, которую впоследствии приписывали Жукову, что «с этого момента вся армия держится на мне и на ефрейторе».

А почему «на ефрейторе»?

Достаточно посмотреть этот устав, посмотреть права командира отделения, и многие вещи станут понятны. Например, почему сержант Павлов мог удержать дом, будучи просто сержантом в Сталинграде в 1942 году. Сейчас такими правами не обладают.

Звания были взяты из имперской армии?

Не все. Наибольшая трудность была с военно-морскими званиями. Там всегда была некоторая чехарда – то какие-то звания отменят, то какие-то добавят...

Погоны маршалов, генералов и офицеров Красной Армии и НКВД образца 1943 г. Источник: https://cartalana.org

А каким образом пришли к решению разделить морские и сухопутные звания?

Сухопутные и военно-морские звания всегда были разные. И Сталин разделил наркомат военно-морского флота и армии: он понимал, что под единое командование их ставить нельзя. Но полностью разделения так и не произошло. И на сегодняшний день много подразделений, входящих в состав военно-морского флота, имеют сухопутные звания: военная авиация, морская пехота, береговые службы и так далее… Другая проблема заключалась в том, что надо было принять такие погоны, которые впрямую бы не повторяли погоны частей Белой и Красной армии, поскольку многих бывших красных командиров это раздражало. А много ли было бывших красных командиров?

Массовое количество офицеров, безусловно преданных царю и отечеству, к сожалению, погибла. Благодаря традиции, которая существовала еще во времена генерала Скобелева. Ярким примером служит упоминание гибели князя Болконского на Бородинском поле. У него под ногами крутилось ядро с шрапнелью, а рядом была траншея. И когда от страха начал приседать младший офицер он сказал ему «Стыдно!», и тот выпрямился. В итоге взрыв гранаты, потеря командира полка и одного офицера. Почему? Потому что основой боя в те времена был штыковой бой, и чтобы солдаты шли в бой смело, офицеры показывали им пример. Даже таким нелогичным способом. И этот идеал, что офицер пулям не кланяется, привел к тому, что в конце 1941 года армия осталась фактически без кадрового офицерского состава.

Но почему тогда погоны ввели именно в 1943-м году, а не раньше?

Должно было прийти осознание того, что происходит. Роль командиров должна была быть увеличена. И как я говорил ранее, вначале ввели комиссаров, но потом оказалось, что комиссары – это та шестеренка в огромном механизме, которая не дает вовремя срабатывать приказам. Сначала разобрались с двоеначалием и интернационализмом и только потом приняли решение. Были, конечно, и несогласные с таким «нововведением». Но в то время противоречить не стали. Возможно, где-то и были какие-то возгласы, но они были настолько тихими, что никаких свидетельств об этом не зафиксировано…

Газета Красная Звезда от 7 января 1943 г. На первой полосе новость о введении погон в Красной Армии. Источник: https://warspot.ru

Фото обложки: http://novostihi