Боевые хроники Смоленска Ко дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 года. На чтение: 3 минуты

Ко дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 года.

Смоленск – один из древнейших городов России. Со времен Василия III он встречал боем всех неприятелей, шедших на Москву с Запада. В Смутное время упорная оборона гарнизона Смоленской крепости в 1609-1611 гг. спасла нашу страну и веру от полномасштабного польского нашествия. В годы Северной войны упорство русского сопротивления именно на Смоленской земле заставило войско Карла XII повернуть на юг, отправив на гибель под Полтавой. Во время Отечественной войны 1812 года Смоленское сражение стало чуть ли не первым, в котором французская армия под командованием самого Наполеона, имея численное преимущество понесла бо̀льшие потери. Не случайно Смоленск обрел прозвище «ключ-города».

ОБОРОНА СМОЛЕНСКА. 1941 год

В июле-сентябре 1941 года Смоленск оказался в центре грандиозного сражения между соединениями советского Западного фронта и самым мощным соединением вермахта – группой армий «Центр».

Смоляне отдавали все силы на борьбу с врагом. На территории области были возведены 4 оборонительных рубежа совокупной протяжённостью свыше 500 км, построены 85 аэродромов и 120 взлётно-посадочных полос.

Бои непосредственно в городе велись 15-28 июля. Вместе с воинами 16-й армии под командованием М.Ф. Лукина Смоленск обороняли сами жители города – бойцы сформированных из добровольцев истребительных батальонов. 15 июля отряд милиционеров и курсантов под командованием начальника школы Рабоче-Крестьянской милиции Михайлова сражался с кадровыми частями врага. Многие милиционеры геройски погибли, сдерживая натиск гитлеровцев, а старшина Поддубный обессмертил своё имя, бросившись с гранатой под фашистский танк и остановив его.

В июле-октябре 1941 года на территории Смоленской области героически сражалась и погибла отдельная экспериментальная батарея реактивной артиллерии из установок БМ-13 под командованием капитана Флёрова – первое соединение легендарных «Катюш», открывшее огонь по врагу.

По воспоминаниям о пережитом в июле 1941 года в ходе Смоленского сражения написано знаменитое стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» . Оно посвящено выдающемуся военному корреспонденту и поэту Алексею Суркову.

Военные историки считают, что именно в ходе Смоленского сражения был на стратегическом уровне сорван немецкий план молниеносной войны против СССР.

Завершилось Смоленское сражение успешным наступлением войск Резервного фронта 30 августа – 8 сентября 1941 года. Планирование операции и общее руководство осуществлял Г.Жуков. Командовал 24-й армией, наносившей основной удар, генерал-майор Константин Иванович Ракутин. Был ликвидирован важный плацдарм, с которого гитлеровцы готовились наступать на Москву, город Ельня был освобождён, а наиболее отличившимся дивизиям было присвоено звание гвардейских. Так родилась советская гвардия. Командиром 100-й стрелковой дивизии, ставшей 18 сентября приказом Наркома обороны СССР Сталина 1-й гвардейской, был уроженец Смоленской области Иван Руссиянов, будущий генерал-лейтенант и Герой Советского Союза.

ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ. 1941-1943 годы

Огромную помощь советским войскам, сражавшимся с врагом на фронте, оказывали партизаны и подпольщики, не позволявшие оккупантам дышать спокойно даже в глубоком тылу. За годы Великой Отечественной войны смоленские партизаны, которых насчитывалось более 53 тысяч, уничтожили свыше 175 тысяч вражеских солдат и офицеров, пустили под откос 1 354 железнодорожных состава с войсками и боевой техникой. На Смоленской земле воевал и героически погиб один из самых юных Героев Советского Союза партизан Володя Куриле́нко.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СМОЛЕНСКА. 1943 год

Смоленск был освобождён войсками Западного и Калининского фронтов в ходе наступательной операции, получившей кодовое название «Суворов» . Символично, что великий А.В. Суворов был непосредственно связан со Смоленском : в 1768-1769 годах он командовал расквартированным здесь Суздальским полком.

Во время планирования Смоленской наступательной операции в августе 1943 года в расположение Калининского фронта ездил И.В. Сталин. Целью поездки было, по его словам, « подтолкнуть Еременко (командующего Калининским фронтом) к более активным действиям».

Смоленская наступательная операция началась 7 августа 1943 года. Противник оказывал ожесточенное сопротивление на заранее укреплённых и подготовленных рубежах, поскольку не хотел терять важнейший транспортный узел и к тому же место, где с осени 1941 года располагался штаб группы армий «Центр».

25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён . Красное знамя на здание гостиницы «Смоленск» водрузил капитан П.Клепач, ставший впоследствии Героем Советского Союза и Почетным гражданином города Смоленска. Площадь, на которой расположено это здание, в наше время именуется площадью Победы.

В день освобождения Смоленска французские летчики истребительного авиационного полка сбили 7 немецких самолётов, потеряв при этом только одну машину, причём пилот Пьер Жаннель выжил и вскоре вернулся в строй. В этот же день 303-й истребительной авиадивизии, в которой сражался полк «Нормандия», было присвоено почётное наименование «Смоленской» .

ПОТЕРИ СМОЛЕНЩИНЫ ОТ ОККУПАЦИИ

До войны в Смоленске проживало 157 тысяч человек. На момент освобождения в нём осталось всего 20 тысяч жителей .

По данным Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории города Смоленска и в Смоленском районе нацистскими карателями было уничтожено более 135 тысяч советских граждан – жителей города и военнопленных красноармейцев.

Всего на территории Смоленской области за годы оккупации (по неполным данным) гитлеровцы уничтожили 230 137 военнопленных и 151 319 мирных граждан, 164 630 человек были угнаны в Германию. Среди всех областей и краев РСФСР по количеству погибших среди гражданского населения Смоленская область стоит на третьем месте после Ленинграда и Ленинградской области. Для сравнения: безвозвратные потери армии США на всех фронтах Второй мировой войны – чуть больше 405 тысяч человек.

После освобождения на территории Смоленской области осталось около 900 тысяч жителей – а это всего около 40% от её довоенного населения.

Ущерб экономике

Государственные и кооперативные промышленные предприятия Смоленской области были разрушены почти полностью (870 из 900).

В 12 городах области были выведены из строя и разрушены водопроводы. Отступая, фашисты уничтожили 38 электростанций.

По неполным сведениям, из 41340 домов, имевшихся в городах и райцентрах к началу 1941 года, фашистские варвары уничтожили 28200 домов (примерно 70%).

В 28 районах области были полностью сожжены 2265 сёл и деревень.

Ущерб культуре

Особенно неистовствовали немецкие захватчики при уничтожении российской культуры, образования и здравоохранения. Полностью было разрушено 1750 школ, то есть 80% всех школьных зданий. Разрушено 37 домов культуры (из 41), 1216 изб-читален и 289 библиотек, 33 кинотеатра. Разграблены и уничтожены ценности четырёх важнейших смоленских музеев (художественного, исторического, природы, социалистического строительства), а также Сычёвского краеведческого музея, была уничтожена комната-музей великого русского композитора М.И. Глинки в Смоленске.

Знаменитый поэт-смолянин М.В. Исаковский написал об освобожденном Смоленске строчки, которые говорят сами за себя:

Я видел холм у старых стен Кремля,

И этот холм забудется едва ли.

Здесь вся в слезах и вся в крови земля:

Здесь был конец. Здесь в яму зарывали.

Я видел всё, что видеть мне пришлось,

Что враг терзал без всяких сожалений…

Но ни на миг ему не удалось

Тебя, Смоленск, поставить на колени.

НАГРАДЫ

3 декабря 1966 года Смоленск был награждён орденом Отечественной войны I степени.

6 мая 1985 года Смоленск был удостоен почетного звания «Город-герой».

РВИО

РВИО на территории Смоленской области установлено 16 дорожных знаков в рамках проекта «Место подвига». В скором времени на смоленских дорогах появится ещё 28 информационных щитов.

О страницах многовековой военной истории Смоленска смоляне и гости города могут узнать в музее «Башня Громовая», где силами РВИО проведена масштабная реэкспозиция.