Битва под Прохоровкой: факты и мифы Военный историк Юрий Никифоров рассказал о том, как родились мифы о боях под Прохоровкой, как сражение повлияло на исход Курской битвы и что важного произошло на Огненной дуге после 12 июля. По сей день одним из главных символов Курской битвы остается знаменитое сражение под Прохоровкой. Эта битва произошла 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги, в 60 километрах севернее Белгорода, в районе железнодорожной станции Прохоровка на территории совхоза Октябрьский. Здесь схлестнулись силы 2-го танкового корпуса СС под командованием обергруппенфюрера Пауля Хауссера и 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова. Многие историки признают, что битва под Прохоровкой является одним... На чтение: 4 минуты

Военный историк Юрий Никифоров рассказал о том, как родились мифы о боях под Прохоровкой , как сражение повлияло на исход Курской битвы и что важного произошло на Огненной дуге после 12 июля.

По сей день одним из главных символов Курской битвы остается знаменитое сражение под Прохоровкой. Эта битва произошла 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги, в 60 километрах севернее Белгорода, в районе железнодорожной станции Прохоровка на территории совхоза Октябрьский. Здесь схлестнулись силы 2-го танкового корпуса СС под командованием обергруппенфюрера Пауля Хауссера и 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова.

Многие историки признают, что битва под Прохоровкой является одним из крупнейших сражений в военной истории с применением бронетанковых сил. По некоторым оценкам, с обеих сторон в этом сражении участвовало около 1200 боевых машин!

Однако ряд историков и публицистов продолжает настаивать на том, что события, развернувшиеся под Прохоровкой, якобы лишь историко-пропагандистский миф советского времени. Поводом так думать служат, надо полагать, разнящиеся данные о количестве танков как с одной, так и с другой стороны. В самом деле, статистика в различных военно-исторических трудах и публикациях приводится самая разная: от нескольких штук до сотен и даже тысяч танков и самоходных орудий. Почему так произошло?

За разъяснениями мы обратились к начальнику Научного отдела Российского военно-исторического общества Юрию Никифорову.

«Миф» не значит «ложь»!

– Юрий Александрович, вы, как военный историк, специализирующийся на Второй мировой войне, изучили множество материалов о Курской битве и конкретно о сражении под Прохоровкой. Скажите, все-таки можно ли назвать его одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны?

– Безусловно, сражение под Прохоровкой приобрело важнейшее символическое значение в народной памяти. Причем в массовом восприятии Прохоровка не только стала символом собственно Курской битвы, но и встала в один ряд с такими важнейшими символами Великой Отечественной войны, как оборона Брестской крепости, бой у разъезда Дубосеково, схватка за Мамаев курган и так далее. Этому во многом способствовали мемуары советских военачальников, а также произведения кинорежиссеров (прежде всего следует вспомнить киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение»), поэтов, писателей, публицистов.

– А если все-таки говорить о фактах и реальной статистике, можно ли сказать, что масштабы боев под Прохоровкой были сознательно мифологизированы в советское время? И где тогда миф, а где правда?

– Смотря что понимать под мифом. Дело в том, что в данном конкретном случае мы не можем, произнося слово «миф», понимать под ним нечто не имеющее никакого отношения к историческим реалиям и противостоящее исторической «правде». Образ любого масштабного исторического события – а сражение под Прохоровкой здесь не исключение – в коллективном восприятии строится на неизбежном упрощении реальной картины: различные детали часто отбрасываются, «острые углы» стараются сгладить, при этом в описание битвы привносится некоторая художественность. Поэтому, разумеется, любой историк имеет возможность раскритиковать сложившееся в массовом сознании представление, поскольку оно не в полной мере соответствует накопленному профессиональными историками массиву данных. Тем не менее это совсем не означает, что сложившееся представление нужно объявить «мифом» или «ложью» и на этом основании стереть тот или иной образ из коллективной памяти. Действовать по такой логике – значит работать на «стирание», уничтожение памяти.

Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника. Воронежский фронт

«Надежды на прорыв к Курску у Манштейна не оставалось»

– Что в истории Прохоровской битвы чаще всего подвергается критике?

– Большинство историков скептически воспринимают утверждения самого командира, Ротмистрова. Причем это скептическое отношение было сформулировано еще в советские годы, например, маршалом Г. К. Жуковым, и современные критики его только развивают. Прежде всего это касается утверждений нашего командующего о том, что якобы в результате контрудара его армии 12 июля «главная вражеская группировка, наступавшая на Прохоровку, была разгромлена». Ротмистров писал об этом в своей книге «Танковое сражение под Прохоровкой». Здесь, конечно, П. А. Ротмистров был не прав. Тем не менее считаю, что адекватное представление о Прохоровском сражении, его значении невозможно составить без рассмотрения хода всей оборонительной операции Воронежского фронта на южном фасе Курского выступа. Кажется, главная проблема в том, что некоторые авторы, в том числе и историки, сводят сражение только к контрудару части сил 5-й гвардейской танковой армии на пресловутом «танковом поле» 12 июля. Мне кажется, это искажает смысл происходивших событий и, кроме того, как раз и дает почву для выстраивания самых разных «разоблачительных» версий и интерпретаций. Отсюда и многочисленные спекуляции вокруг вопроса об удаче или неудаче действий советских войск и тому подобное.

– Тогда давайте попробуем разобраться: что же все-таки следует понимать под Прохоровским сражением? И какую роль эти события сыграли во всей Курской битве?

– В современных исследованиях под Прохоровским сражением понимаются события 11–16 июля, начиная с поворота ударной группировки войск Манштейна с Обоянского направления на северо-восток, на Прохоровку, и заканчивая переходом наших войск к преследованию отступающего противника. «Встречный танковый бой», или контрудар Воронежского фронта 12 июля 1943 года, рассматривается при таком подходе как часть Прохоровского сражения – сражения, которое было выиграно советскими войсками. После боя 12 июля немецкое командование могло рассчитывать только на проведение частных операций с целью нанести как можно большие потери советским войскам. Это вылилось в попытку окружить часть сил 69-й армии и другие маневры гитлеровцев, но никакой надежды на прорыв к Курску у Манштейна уже не оставалось. Показательно в данном случае, что даже те авторы, которые главным образом сосредотачиваются на описании событий на «танковом поле» под Прохоровкой, не могут обойти стороной действия сражавшихся сторон как в период, предшествующий фронтовому контрудару, так и после. К примеру, историк Илья Мощанский, описывая ход контрудара 12 июля, тем не менее вынужден также давать описание событий за более широкий период (6–14 июля). И это логично, поскольку построить изложение иначе, не исказив исторических реалий, невозможно, так как смысл событий и внутренняя логика их развития попросту потеряются. После поворота соединений 2-го танкового корпуса СС на Прохоровку наступательные и оборонительные действия войск сторон начиная с 10 июля были увязаны между собой не просто по месту, но и по конкретным оперативным задачам, от выполнения которых зависел дальнейший ход и исход всей операции.

Танки Т-34 во время битвы под Прохоровкой

«Связь между крахом “Цитадели” и высадкой союзных войск в Италии – это вымысел»

– Я думаю, что многих историков и просто любителей истории волнует один вопрос: сколько же все-таки танков участвовало в сражении под Прохоровкой? Потому что такой разброс в сведениях не часто встретишь: где-то пишут о паре сотен танков, где-то счет идет на тысячи…

– Вы правы, этот вопрос заслуживает отдельного обсуждения. Если пытаться свести сражение только к бою на участке между рекой Псел и хутором Сторожевой (так называемом танковом поле), то назвать бой под Прохоровкой крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны, как это делают многие, действительно невозможно (в 1941 году под Дубно сражалось больше танков). В то же время подсчет всех сил сторон, задействованных под Прохоровкой (при условии, что территориальные рамки сражения включают боевые действия не только юго-западнее, но и южнее станции Прохоровка), позволяет разным историкам говорить о 1000–1200 танках и САУ (самоходная артиллерийская установка. – Прим. ред. ) с обеих сторон. И это только та бронетехника, которая непосредственно участвовала в бою 12 июля.

– Действия наших войск на Курской дуге, как известно, сокрушили немецкий план «Цитадель». Но также есть версия, согласно которой планы немцев были сорваны не столько из-за успешного контрнаступления Советской армии, сколько благодаря развертыванию войск Британии и США в Италии. Что вы можете на это ответить?

– Связать крах операции «Цитадель» с высадкой англо-американских союзных войск в Италии невозможно, это безусловный вымысел. Решение о прекращении «Цитадели» Гитлер принял под влиянием перехода в наступление войск Брянского и Западного фронтов, а также угрозы наступления советского Южного фронта на реке Миус. Начатое 17 июля, это наступление заставило вывести из боя 2-й танковый корпус СС, а затем 3-й танковый корпус армейской группы «Кемпф» и использовать их для предотвращения разгрома немецко-фашистских войск на южном крыле советско-германского фронта. Не высадка англо-американских войск в Италии, а переход советских войск в контрнаступление заставил прекратить операцию «Цитадель» (которая, впрочем, к этому моменту уже провалилась), – в том числе благодаря мужеству и героизму тех, кто остановил бронированный кулак вермахта в районе Прохоровки.

Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка

– В заключение – что бы вы посоветовали почитать и посмотреть тем, кто хочет больше узнать об этой легендарной битве?

– Многие научные достижения последних лет обобщены в фундаментальном многотомном труде «Великая Отечественная война в 12 томах». Что касается Курской битвы, то я бы выделил исключительно добросовестные и тщательно документированные книги и статьи Валерия Николаевича Замулина, Алексея Валерьевича Исаева и Льва Николаевича Лопуховского. Ну и непременно стоит посетить само «танковое поле» под Прохоровкой: там сейчас действует музей-заповедник и Музей боевой славы «Третьего ратного поля России». Также на портале «История.РФ», в разделе «Медиатека», есть интересные фильмы и аудиолекции о Курской битве. Думаю, познакомиться с этой историей особенно важно для нынешней молодежи, чтобы юные ребята, которые, к счастью, далеки от той войны, понимали значимость исторической памяти, берегли память о наших великих героях и росли патриотами своей страны и просто хорошими людьми.