Безусловная победа Красной Армии на полях под Прохоровкой Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. Военный историк Алексей Исаев комментирует громкое заявление журналиста, слабо разбирающегося в истории Великой Отечественной войны. Советские бойцы рассматривают уничтоженный на Курской дуге немецкий танк Pz.Kpfw. IV Источник: pravoslavie.ru Ответ на вопрос, почему в Германии вдруг сегодня вспомнили про Прохоровку, для специалистов вполне очевиден. 75 лет назад гремела операция «Багратион», принесшая крупнейший разгром германской армии за всю ее историю. Вспоминать об этом будет уместно, но с неизбежным ударом по национальному самолюбию немцев. Колоссальные потери людей и техники, массовая сдача в плен... На чтение: 1 минута

Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. Военный историк Алексей Исаев комментирует громкое заявление журналиста, слабо разбирающегося в истории Великой Отечественной войны.

Советские бойцы рассматривают уничтоженный на Курской дуге немецкий танк Pz.Kpfw. IV

Источник: pravoslavie.ru

Ответ на вопрос, почему в Германии вдруг сегодня вспомнили про Прохоровку, для специалистов вполне очевиден. 75 лет назад гремела операция «Багратион» , принесшая крупнейший разгром германской армии за всю ее историю. Вспоминать об этом будет уместно, но с неизбежным ударом по национальному самолюбию немцев. Колоссальные потери людей и техники, массовая сдача в плен солдат и офицеров, включая сразу два десятка генералов, марш пленных по Москве. Этот урок вспоминать не хотят. Поэтому в некруглую дату решили вспомнить о Прохоровском поле.

Подбитый на Курской дуге немецкий танк Pz.Kpfw. IV

Источник: fishki.net

Вспоминая о Прохоровке, немецкая сторона тоже врет. Делается акцент на потерях 5-й гвардейской ТА, которые стали достоянием общественности с открытием архивов. Хотя еще в советский период признавалось, что потери под Прохоровкой были тяжелыми.

Подбитый на Курской дуге немецкий танк Pz.Kpfw. III

Источник: pinterest.ru

Однако забывается, что доступны оказались архивы обеих сторон. Напирая на тему потерь в конкретном бою, немецкие историки и журналисты стремятся вывести из рассмотрения более неприятную для Германии тему неудачи операции «Цитадель» в целом и, если уж возвращаться к Прохоровке, провала немецкой разведки во вскрытии подхода советских резервов. Переданная из резерва Ставки 5-я гвардейская ТА оказалась не вскрыта разведкой, и о ее появлении известили командиров и командующих германскими войсками фиолетовые ракеты из передовых окопов (они означали «атакованы танками») только утром 12 июля 1943 года. Скрытно проведенный марш обошелся практически без потерь армии П. А. Ротмистрова от ударов с воздуха. Это резко контрастирует с событиями июля 1942 года, когда 5-я ТА (еще не гвардейская, П.А. Ротмистров командовал в ней танковым корпусом) подверглась жесточайшим налетам, существенно снизившим ее боеспособность. По существу, лето 1943 года очень ярко знаменовало собой рост за год возможностей и мастерства Красной Армии и общую деградацию Вермахта. Хотят об этом вспоминать в Германии? Судя по всему, не хотят.

Уничтоженная немецкая техника

Источник: rg.ru

Появление свежих сил, вовремя не вскрытых, к появлению которых не подготовились, а потому не провели корректировку планов, знаменовало собой неудачу наступления ГА «Юг». Причем независимо от сворачивания «Цитадели» в целом из-за событий на северном фасе Курского выступа и начала советского контрнаступления. Поэтому памятники и часовни на месте боев – это не только дань памяти павшим, но и обозначение рубежа, на котором остановилось последнее немецкое наступление со стратегическими целями. Именно на этом рубеже армия Третьего Рейха навсегда утратила стратегическую инициативу. Начинался отход на запад, перешедший в 1944 году в бегство.

Комплектная новейшая немецкая САУ «Фердинанд», предназначенная для изучения комиссией ГБТУ, под охраной. 15 июля 1943 года

Источник: arsenal-info.ru

Обложка: десятки уничтоженных немецких танков после боев на Курской дуге. Источник: http://vseo.pp.ru