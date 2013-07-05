70 лет назад началось сражение на Курской дуге 70 лет назад началось сражение на Курской дуге На чтение: 2 минуты

Если уж быть совсем точным, то началась она 4 июля 1943 г., когда на южном фасе немцы начали сбивать позиции боевого охранения Воронежского фронта, для захвата удобных для артиллерийских наблюдателей высот. Но в полную силу сражение началось в предрассветные часы 5 июля.

Попробую в нескольких вопросах и ответах обрисовать, что на мой взгляд нужно прежде всего знать и помнить об этом сражении.

Каково место и роль Курской дуги в истории войны? Прежде всего, именно по итогам этого сражения вермахт окончательно утратил стратегическую инициативу. Т.е. германская армия уже не могла предпринимать наступлений со стратегическим целями. Напротив, Красная армия получила свободу рук в том, где, когда и какими силами наносить удары и постепенно продвигаться дальше на запад. Поэтому операция "Цитадель"(кодовое наименовение наступления ГА Центр и ГА Юг на Курский выступ) стала последним крупным наступлением вермахата во Второй Мировой войне.

Можно ли рассматривать Курскую дугу лишь как успешную оборонительную операцию? Действительно, в западной историографии часто ограничивают сражение на Курской дуге собственно "Цитаделью", немецким наступлением и его провалом. Иногда это вольно или невольно делают у нас. Однако это серьезная ошибка т.к. успех Красной армии в летней кампании 1943 г. был обусловлен комбинацией обороны и наступления. Забывать про наступательные операции "Румянцев" и "Кутузов" не нужно т.к. именно своевременный переход в контрнаступление позволил наступающим фронтам собрать ремонтный фонд танков противника, что привело к настоящему обвалу численности техники танковых дивизий ГА Центр и ГА Юг, утрате ими боеспособности как средства контрударов. Это в итоге вынудило Гитлера дать приказ на отход к так называемому Восточному валу, на Днепр.

Можно ли сказать, что командование Красной армии "поумнело"к лету 43-го? В смысле перешло к обороне, измотало противника и поэтому летняя кампания 1943 г. не обернулась катастрофой, как это было в 1941 г. и 1942 г. Можно вполне уверенно сказать, что в причинах поражений 1941-42 гг. "глупость" (некомпетентность, явные и непростительные ошибки) стоят далеко в хвосте рейтинга. Возможность действовать как под Курском в два предыдущих года отсутствовала. Почему? Уникальность сражения на Курской дуге состоит в том, что

а) инициативу сознательно отдали противнику, при в целом благоприятном соотношении сил для Красной армии;

б) весной 1943 г. разведка антигитлеровской коалиции добилась выдающегося успеха во вскрытии планов противника. Именно "антигитлеровской коалиции" в целом: англичане расшифровали радиограмму Вейхса, Кернкросс(один из "кембридской пятерки" передал ее в Москву. Ничего такого и близко не было в 1941 г. и 1942 г. в отношении вскрытия планов противника.

в) в немалой степени успеху способствовала длительная пауза от завершения боев весной 43-го до 5 июля 1943 г. Это благотворно сказалось на выучке солдат, на поступлении выздоравливающих из госпиталей и накоплении боеприпасов.

В общем наши командующие не были идиотами чтобы "умнеть". Они выжимали все возможное из конкретной стратегической обстановки.

Какой день можно назвать переломным для Курской битвы? Проще говоря, когда стало понятно, что "Цитадель" провалилась? Подмывает, конечно, дать ответ "в первый" т.е. что немецкое наступление было обречено с самого начала. Также именно в первый день боев на южном фасе дуги немцы не смогли взять белгородский узел сопротивления (в районе Белгорода, на восточном берегу Сев.Донца, правый фланг 7 гв. армии) и это привело к наступлению немецких 4-й танковой армии и армейской группы "КемпФ" по расходящимся направлениям, а не плечом к плечу как по плану. Однако перелом, исключающий "случайный успех" произошел числа 7-8 июля 1943 г. на Центральном фронте К.К.Рокоссовского, когда наступление 9-й немецкой армии на Ольховатку и Поныри выдохлось. Соответственно о прорыве к Курску с севера уже не могло быть и речи, а в его отсутствии любые успехи на южном фасе имели уже ограниченный характер. Именно утром 9 июля было принято окончательное решение о переходе в контрнаступление.

Какую роль в сражении на Курской дуге сыграл день 12 июля 1943 г. и Прохоровка? 12 июля действительно можно назвать одной из переломных дат в боях под Курском, однако этот перелом был связан не с Прохоровкой, а с переходом в контрнаступление Западного и Брянского фронтов, что окончательно поставило крест на наступлении немцев на северном фасе дуги. Теперь им приходилось думать не о наступлении, а о том, как избежать катастрофы и окружения в орловском выступе.

Танковое сражение под Прохоровкой в том смысле, в котором его преподносили в популярной литературе в советский период (навязанный немцам танковый бой накоротке, своего рода "рукопашная" 1200 танков на одном поле) переломным не являлось. Контрудар поставленных целей не достиг, 5 гв. танковая армия П.А.Ротмистрова понесла тяжелые потери. Другой вопрос, что появление новой танковой армии существенно ограничивало даже потенциальные возможности добиться каких-то крупных успехов для ГА "Юг".

Сыграла ли какую-то роль в сворачивании "Цитадели" высадка на Сицилии? На мой взгляд ответ "нет" поскольку это высадка затенялась куда более значимыми событиями на советско-германском фронте, такими как начало "Кутузова" и вскрытие немецкой разведкой подготовки наступления Юго-Западного и Южного фронтов в Донбассе. Собственно именно на Донбасс поехали эсэсовские дивизии, составлявшие ударный кулак наступления на южном фасе дуги. Туда же поехал находившийся в резерве XXIV корпус.

Кого из советских военачальников следует вспоминать, когда мы говорим о Курской битве? Безусловно, это прежде всего Н.Ф.Ватутин и К.К.Рокоссовский, командующие Воронежским и Центральным фронтом соответственно. Оба достаточно твердо держали в руках управление войсками. Причем Ватутин находился в худшем положении т.к. ему пришлось прикрывать более широкую полосу танкодоступной местности. Большую роль в успехе сражения сыграл Г.К.Жуков. Именно он "дирижировал" контрнаступлением и весьма вовремя начал "Румянцев", до восстановления поврежденной германской техники. Из общевойсковых командиров несомненно отличился командующий 7 гв. армии М.С.Шумилов и созданный им белгородский бастион. Из танковых командиров хорошо себя показал командующий 1-й танковой армией М.Е.Катуков, именно на его участке обороны потерпели неудачу 200 "Пантер", впервые брошенных в бой новых немецких танков.