23 августа - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве Дата 23 августа как окончание Курской битвы выбрана по понятной причине – в честь освобождения Харькова. За этот город в ходе войны бились четырежды, и только в этот день освободили окончательно. Пусть возвращение Харькова останется зримым результатом Курской битвы. Однако глубинный смысл и главный итог ее иной – окончательно перехваченная стратегическая инициатива. Немцы вернулись на исходные позиции, потеряв сильнейшие танковые армии, истощив силы и наступательный потенциал. Остановить движение Красной армии на запад они были уже не в состоянии. Переход в контрнаступление на Курской дуге начался сразу после завершения фазы оборонительных боёв, без всякой оперативной паузы, ещё 12 – 18 июля... На чтение: 1 минута

Дата 23 августа как окончание Курской битвы выбрана по понятной причине – в честь освобождения Харькова. За этот город в ходе войны бились четырежды, и только в этот день освободили окончательно.

Пусть возвращение Харькова останется зримым результатом Курской битвы. Однако глубинный смысл и главный итог ее иной – окончательно перехваченная стратегическая инициатива. Немцы вернулись на исходные позиции, потеряв сильнейшие танковые армии, истощив силы и наступательный потенциал. Остановить движение Красной армии на запад они были уже не в состоянии. Переход в контрнаступление на Курской дуге начался сразу после завершения фазы оборонительных боёв, без всякой оперативной паузы, ещё 12 – 18 июля 1943 года.

Операции "Кутузов" и "Румянцев", развернувшиеся на северном и южном фасах дуги, сопровождались целым рядом других. Их задачей было не столько освободить территории, сколько сковать войска Вермахта, не давая возможности перебросить их для противодействия контрнаступлению под Курском. Мгинская, Смоленская, Донбасская, Миусские операции не позволили немцам отправить под Курск ни одного солдата. Более того, на эти направления им приходилось забирать соединения с самого важного – курского.

Салют в честь взятия Орла и Белгорода означал завершение одного из ключевых сражений войны. Прямым следствием побед под Понырями и Прохоровкой стало освобождение не только Харькова, но и Смоленска, Брянска, Чернигова, Донецка, Мелитополя, Новороссийска, Киева. Обратим внимание: соответствующие операции начинались близко по времени к 23 августа – 7, 13, 25, 26 августа, 1-го и 10 сентября. Красная армия впервые действовала как единый отлаженный механизм, разрывая оборону гитлеровцев, заставляя из снимать войска с одного участка, перебрасывать на другой, - чтобы вскоре увидеть новое советское наступление, снова рвущее "тонкую красную линию" Восточного фронта. И – что особенно примечательно – по времени проведения все эти операции советского командования перекрывали друг друга.

Это и означало коренной перелом. После Курской битвы сама война пошла по-другому. В ней уже не планировали частных наступательных операций силами армий и даже отдельных фронтов. В период Огненной дуги окончательно сложилась "технология" широчайшего фронтового взаимодействия, которое начали отрабатывать ещё в ходе Сталинградской битвы. Искусная координация, когда советские войска начинали давление на одном из участков, ждали переброски туда немецких резервов, и тут же атаковали ослабленный участок, наращивая таким образом обвал по всей линии обороны противника, - уже не прекращалась до конца войны. Отработанное в сражении на Курской дуге, отечественное полководческое искусство достигло высот, недостижимых для штабов других армий.