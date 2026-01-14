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14 апреля 1930 года погиб Владимир Маяковский. По официальной версии, это было самоубийство. Однако существует множество споров о том, что это было на самом деле - самоубийство, давление или убийство? Какое психологическое состояние было у Маяковского в последние дни жизни? Какую роль в финале его судьбы сыграли личные и творческие кризисы? Что предсмертное письмо Маяковского говорит о его намерениях и внутренних терзаниях? Какова была атмосфера вокруг него в советской литературе и власти? Чем объясняется внутренняя уязвимость поэта? Давайте разбираться!

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