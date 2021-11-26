ЖЕРВЕ БОРИС БОРИСОВИЧ

ЖЕРВЕ БОРИС БОРИСОВИЧ - российский военно-морской теоретик и историк.

Дво­ря­нин . Окон­чил Морской кор­пус (1898), Мин­ные офи­цер­ские клас­сы (1901) и Морскую ака­де­мию (1913). В 1898-1901 годах ко­ман­до­вал ми­но­но­ска­ми на Балтийском фло­те. В 1901-1905 годах слу­жил на ко­раб­лях эс­кад­ры Ти­хо­го океана, уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов. В 1906-1910 годах слу­жил на различных штаб­ных долж­но­стях на Балтийском фло­те. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну 1914-1918 годов за­ни­мал ряд ко­манд­ных долж­но­стей на Чер­но­мор­ском и Бал­тий­ском фло­тах. В 1917 году начальник бе­ре­го­вой обо­ро­ны Фин­ско­го залива, ка­пи­тан 1 ран­га (1916). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­шёл на сто­ро­ну советской вла­сти. В РККФ с 1918 года. С 1918 года пре­пода­ва­тель (на­зна­чен по ре­ко­мен­да­ции Н.Л. Кла­до), начальник ка­фед­ры морской стра­те­гии (1930), начальник Во­енно-морской ака­де­мии (1920-1921 годы и 1923-1930 годы), профессор (с 1918 года). В 1921-1923 годах начальник Училища ко­манд­но­го со­ста­ва фло­та. В середине 1930 года был аре­сто­ван, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В 1931-1934 годах ру­ко­во­дил ка­фед­ра­ми в Во­енно-по­ли­тической и Во­енно-инженерной ака­де­ми­ях. В сво­их тру­дах, не по­те­ряв­ших сво­его зна­че­ния до на­стоя­ще­го вре­ме­ни, Жерве, опи­ра­ясь на ис­то­рический опыт, по­ка­зал роль фло­та в обо­ро­не стра­ны, внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в раз­ви­тие морской стра­те­гии, опе­ра­тив­но­го ис­кус­ст­ва и так­ти­ки ВМФ.

Сочинения:

Гер­ма­ния и ее мор­ская си­ла. СПб., 1914;

Мор­ская стра­те­гия На­по­ле­о­на. П., 1922;

Зна­че­ние мор­ской си­лы для го­су­дар­ст­ва. 3-е изд. Л., 1925;

Сре­ди­зем­ное мо­ре: По­ли­ти­ко-стра­те­ги­че­ский очерк. М., 1927;

Де­сант­ная опе­ра­ция. Л., 1931;

Ос­но­вы во­ен­но-мор­ской стра­те­гии // Во­про­сы стра­те­гии и опе­ра­тив­но­го ис­кус­ст­ва в со­вет­ских во­ен­ных тру­дах (1917–1941). М., 1965.