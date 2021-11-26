ЖЕРВЕ БОРИС БОРИСОВИЧ
ЖЕРВЕ БОРИС БОРИСОВИЧ - российский военно-морской теоретик и историк.
Дворянин. Окончил Морской корпус (1898), Минные офицерские классы (1901) и Морскую академию (1913). В 1898-1901 годах командовал миноносками на Балтийском флоте. В 1901-1905 годах служил на кораблях эскадры Тихого океана, участник русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1906-1910 годах служил на различных штабных должностях на Балтийском флоте. В 1-ю мировую войну 1914-1918 годов занимал ряд командных должностей на Черноморском и Балтийском флотах. В 1917 году начальник береговой обороны Финского залива, капитан 1 ранга (1916). После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону советской власти. В РККФ с 1918 года. С 1918 года преподаватель (назначен по рекомендации Н.Л. Кладо), начальник кафедры морской стратегии (1930), начальник Военно-морской академии (1920-1921 годы и 1923-1930 годы), профессор (с 1918 года). В 1921-1923 годах начальник Училища командного состава флота. В середине 1930 года был арестован, но вскоре освобождён. В 1931-1934 годах руководил кафедрами в Военно-политической и Военно-инженерной академиях. В своих трудах, не потерявших своего значения до настоящего времени, Жерве, опираясь на исторический опыт, показал роль флота в обороне страны, внёс существенный вклад в развитие морской стратегии, оперативного искусства и тактики ВМФ.
Сочинения:
Германия и ее морская сила. СПб., 1914;
Морская стратегия Наполеона. П., 1922;
Значение морской силы для государства. 3-е изд. Л., 1925;
Средиземное море: Политико-стратегический очерк. М., 1927;
Десантная операция. Л., 1931;
Основы военно-морской стратегии // Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917–1941). М., 1965.