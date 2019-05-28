Зачем Горький вернулся в СССР? 28 мая 1928 года после долгих странствий на родину вернулся знаменитый писатель Максим Горький Буревестник революции Слава к Максиму Горькому пришла в начале ХХ века. Первоначально он был верным союзником социал-демократов. Истинный пролетарский писатель вместе с революционерами выступал против царского режима, обличал имперскую власть, сидел в тюрьме и был вынужден эмигрировать в Италию. До революции 1917 года он был в дружеских отношениях со многими революционерами, в том числе и с Лениным, и был членом РСДРП. Максим Горький. Источник: https://hystory.mediasole.ru Революция 1917 года многих рассорила. Не обошлись без трений и отношения писателя с победившей в Октябре партией большевиков. Камнем преткновения стал... На чтение: 2 минуты

28 мая 1928 года после долгих странствий на родину вернулся знаменитый писатель Максим Горький

Буревестник революции

Слава к Максиму Горькому пришла в начале ХХ века. Первоначально он был верным союзником социал-демократов. Истинный пролетарский писатель вместе с революционерами выступал против царского режима, обличал имперскую власть, сидел в тюрьме и был вынужден эмигрировать в Италию. До революции 1917 года он был в дружеских отношениях со многими революционерами, в том числе и с Лениным , и был членом РСДРП.

Максим Горький. Источник: https://hystory.mediasole.ru

Революция 1917 года многих рассорила. Не обошлись без трений и отношения писателя с победившей в Октябре партией большевиков. Камнем преткновения стал разгон Учредительного собрания , репрессивные меры в отношении интеллигенции, цензура.

Горький со всем своим писательским пылом писал Ленину и его соратникам телеграммы, прошения и требования об освобождении арестованных интеллигентов, писателей и учёных.

Но представители новой власти, в том числе и Ленин, часто в очень грубой форме отвечали литератору, были и явные угрозы в его адрес. Горький не понимал методов большевиков и не мог их принять. Трагическая гибель Николая Гумилёва, которого он пытался спасти, а также пресечение деятельности Горького по спасению голодающих вынудили его в 1921 году уехать за границу и не возвращаться.

Эмиграция

Первоначально Алексей Максимович пожил в Германии, а потом перебрался в свою любимую Италию. Горький жил в Сорренто и продолжал заниматься творчеством. В 1920-е годы написаны повесть «Дело Артамоновых» и три тома эпопеи «Жизнь Клима Самгина», повести, воспоминания.

На даче Сталина: А. Енукидзе, А. М. Горький, И. В. Сталин. Источник: http://stalinism.ru

Но прошло время, ситуация стала меняться, и Стране Советов во главе со Сталиным понадобился всемирно известный авторитет с широкими связями. Максим Горький идеально подходил на роль официального «певца нового мира». Был и ещё один важный мотив, который подвиг Горького покинуть Италию. На Апеннинах с приходом к власти Муссолини становилось жить опасно, да и финансовые трудности стали выходить на первое место.

М. Горький и И. Сталин. Источник: http://stalinism.ru

Горький принял решение совершить несколько поездок на Родину и посмотреть, как изменилась страна за эти годы. Поездку уговаривали совершить и его родственники, а также знакомые, с которыми предварительно убедительно поговорили высокопоставленные сотрудники ОГПУ.

Главный писатель СССР

28 мая 1928 года Горький совершил первую поездку по личному приглашению Сталина. Встречали его на Белорусском вокзале в Москве с соответствующей пышностью, помпой, почётом и размахом. По всей стране в честь Горького проводились митинги, классика буквально носили на руках и устроили масштабное путешествие по советским городам. Специально для высокого гостя были подготовлены для показа города, где он должен был увидеть достижения социализма. Эффект был обратным. После всех приёмов писатель не решился остаться и вновь уехал.

Горький читает Сталину сказку. Источник: https://www.mmsk.ru

Но уже через год состоялось новое турне Горького по Советскому Союзу. Писателя на сей раз пригласили посмотреть «фабрику по перевоспитанию бывших врагов». Подготовленный для его приёма Соловецкий лагерь особого назначения произвёл благоприятное впечатление. В своём очерке «Соловки» писатель положительно отозвался об условиях содержания и горячо одобрил этот способ «перевоспитания буржуазии в пролетариев».

В мае 1933 года Горький окончательно переехал в первое в мире социалистическое государство, после этого в Италию его уже больше не отпускали. Ещё раньше, в 1931-м году, власть предоставила ему прекрасный особняк в центре Москвы на Малой Никитской улице, где раньше жил миллионер Рябушинский, к тому же выделили и дачу за городом. Имя Горького было присвоено его родному городу Нижнему Новгороду, а также МХАТу и Литературному институту. Горький был в первых рядах среди руководителей страны на официальных мероприятиях. В гостях у пролетарского писателя стал часто бывать Сталин. Горький оказался самым популярным писателем в стране, активно помогал создавать в 1934 году Союз писателей СССР.

«У постели больного А. М. Горького». Художник Василий Ефанов. Источник: ttps://ygashae-zvezdu.livejournal.com

Власть добилась своей цели. Горький остался. Больше за границу он не ездил, а ему в плане компенсации предоставили дачу в Крыму. В 30-е годы Горький пять раз был номинирован на Нобелевскую премию, но так и не получил её. До последних дней он продолжал творить и принимать участие в общественных и государственных делах.

В мае 1934 года от воспаления лёгких умер сын Горького Максим Алексеевич. Это усугубило и без того не очень хорошее здоровье писателя, и через два года, в июне 1936-го скончался и он. Урну с прахом Горького нёс Сталин с соратниками, её замуровали в Кремлёвской стене. Слухов о смерти Горького и его сына было множество. Один из них уже как доказательство на процессе выплыл в марте 1938 года, когда по делу правоцентристского блока был судим бывший глава НКВД, человек лично близкий семье Горького Генрих Ягода. Скучная реальность – сын, а затем отец умерли своей смертью от болезней, которые плохо лечились тогдашней медициной, – уже никого не интересовала. И после смерти Горький оставался самым великим из классиков советской литературы, основоположником социалистического реализма.

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