ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ МЕДАЛЬ
ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ МЕДАЛЬ - государственная награда в СССР.
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 27 декабря 1938 года. Тогда же утверждены положение о медали (19.06.1943 внесены изменения, 28.03.1980 утверждена новая редакция) и её описание (16.12.1947 внесены изменения). Медалью награждались граждане СССР за самоотверженный труд в различных областях народного хозяйства (в том числе в оборонной промышленности), а также науки, культуры, здравоохранения, спорта и др. Награждения производились на основании Указов Президиума ВС СССР.
На лицевой стороне надписи «За трудовую доблесть» и «СССР», на оборотной стороне - «Труд в СССР - дело чести». Изготовлена из серебра. Автор эскиза - художник И.И. Дубасов. Должна была носиться на левой стороне груди, при наличии других медалей СССР - после медали Нахимова.
Первыми медалью награждены 22 работника завода № 8 имени М.И. Калинина (15.01.1939) за исключительные заслуги в создании и освоении новых образцов вооружения. Всего произведено около 2 млн. награждений, последнее - 21 декабря 1991 года.
(см. Ордена и медали СССР в годы Великой Отечественной войны)
Иллюстрации:
Архив БРЭ.