ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ МЕДАЛЬ

ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ МЕДАЛЬ - государственная награда в СССР.

Уч­ре­ж­де­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 27 декабря 1938 года. То­гда же ут­вер­жде­ны по­ло­же­ние о ме­да­ли (19.06.1943 вне­се­ны из­ме­не­ния, 28.03.1980 ут­вер­жде­на но­вая ре­дак­ция) и её опи­са­ние (16.12.1947 вне­се­ны из­ме­не­ния). Ме­да­лью на­гра­ж­да­лись гра­ж­да­не СССР за са­мо­отвер­жен­ный труд в различных об­лас­тях народного хо­зяй­ст­ва (в том числе в обо­рон­ной промышленности), а так­же нау­ки, куль­ту­ры, здра­во­охра­не­ния, спор­та и др. На­гра­ж­де­ния про­из­во­ди­лись на ос­но­ва­нии Ука­зов Пре­зи­диу­ма ВС СССР.

На ли­це­вой сто­ро­не над­пи­си «За тру­до­вую доб­лесть» и «СССР», на обо­рот­ной сто­ро­не - «Труд в СССР - де­ло чес­ти». Из­го­тов­ле­на из се­реб­ра. Ав­тор эс­ки­за - художник И.И. Ду­ба­сов. Долж­на бы­ла но­сить­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди, при на­ли­чии других ме­да­лей СССР - по­сле ме­да­ли На­хи­мо­ва.

Пер­вы­ми ме­далью на­гра­ж­де­ны 22 ра­бот­ни­ка за­во­да № 8 имени М.И. Ка­ли­ни­на (15.01.1939) за ис­клю­чительные за­слу­ги в со­зда­нии и ос­вое­нии но­вых об­раз­цов во­ору­же­ния. Все­го про­из­ве­де­но около 2 млн. на­гра­ж­де­ний, по­след­нее - 21 декабря 1991 года.

(см. Ордена и медали СССР в годы Великой Отечественной войны )

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