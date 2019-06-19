Воздушный первопроходец Валерий Чкалов 19 июня 1937 года был дан старт рекордному беспосадочному перелету экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс Имя Валерия Чкалова ассоциируется с беспримерной отвагой и храбростью в покорении такого недоступного для человека неба. Лихой и самоотверженный пилот, ставший одним из первых героев Советского Союза, совершал уникальные по протяженности и сложности перелеты. С его руки в отечественные ВВС попали многие типы самолетов, которые прошли испытания огнем в нескольких войнах и показали себя с лучшей стороны. Имя Валерия Чкалова до сих пор является синонимом храбрости и примером для молодых пилотов современных ВКС России, не зря его именем названы военные университеты авиации и центры... На чтение: 3 минуты

19 июня 1937 года был дан старт рекордному беспосадочному перелету экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс

Имя Валерия Чкалова ассоциируется с беспримерной отвагой и храбростью в покорении такого недоступного для человека неба. Лихой и самоотверженный пилот, ставший одним из первых героев Советского Союза, совершал уникальные по протяженности и сложности перелеты. С его руки в отечественные ВВС попали многие типы самолетов, которые прошли испытания огнем в нескольких войнах и показали себя с лучшей стороны. Имя Валерия Чкалова до сих пор является синонимом храбрости и примером для молодых пилотов современных ВКС России, не зря его именем названы военные университеты авиации и центры переподготовки пилотов нашей армии. Валерий Чкалов без сомнения стал одним из воздушных первопроходцев нашей страны.

Курсант В. Чкалов (крайний справа) у самолета У-1. Источник: http://naukatehnika.com/

Тяга к небу

Валерий Павлович Чкалов родился 20 января (2 февраля по н. ст.) 1904 года в селе Василёво (ныне Чкаловск) Нижегородской губернии. Его отец работал в мастерских, возможно, поэтому с раннего детства Валерий проявлял интерес к технике. Мать умерла, когда ему было 6 лет, и с детства мальчишка был предоставлен сам себе. Сохранились воспоминания о его детстве, в которых рассказывается о том, что Валерий мог переплыть Волгу, лихо нырял и проплывал под баржами и пароходами. Характер будущего бесстрашного летчика формировался с ранних лет.

Успешно окончив школу (до 1918 года), он учится в Череповецком техническом училище. Но учебное заведение было вскоре закрыто из-за недостатка средств. Валерий возвращается домой, на Волгу, и работает в речном пароходстве. Именно тогда он впервые увидел в небе самолет, и это диковинное по тем временам зрелище, навсегда изменило жизнь юноши. Теперь он не хочет слышать ни о чем, кроме авиации, его целью стало оказаться в кабине самолета и вести его в небо. Он уезжает в Нижний Новгород, где находит своего односельчанина Владимира Фролищева. Фролищев как раз работал на сборке аэропланов в 4-м Канавинском авиапарке. Земляк с удовольствием забирает Валерия к себе. В 15 лет Чкалов поступил добровольцем в ряды Красной Армии и начал работать учеником слесаря по сборке аэропланов.

В. Чкалов с женой и детьми. Источник: http://naukatehnika.com/

В 1921-1922 годах Чкалов оканчивает военно-теоретическую школу ВВС, а за ней – Борисоглебскую авиашколу, где совершает первый в своей жизни самостоятельный вылет на британском биплане Avro 504. С этого момента он начинает всё больше времени проводить в воздухе. До 1924 года он учится в различных авиашколах, в том числе Московской и Серпуховской. Следует отметить, что уже тогда Чкалов осваивает различные типы самолетов – от Юнкерса до Мартинсайда. Он получает квалификацию летчика-истребителя. Возможно, именно такая подготовка дала ему возможность стать одним из ведущих испытателей авиатехники, ему очень легко давалось освоение любого самолета. Наконец, окончив все возможные курсы подготовки и училища, он получает желанное направление – в Ленинградскую краснознаменную эскадрилью имени первого прославленного русского летчика П.Н. Нестерова .

Источник: https://mirror1.goldvoice.club/

Лётчик-истребитель, лётчик-испытатель

С 1924 года Валерий Чкалов служит истребителем. В это время он женился на учительнице из Ленинграда Ольге Ореховой, в 1928 году в семье родился первенец – сын Игорь. Но карьера Чкалова в авиации, как ни странно, оказывается под угрозой. Дело в том, что Чкалов отличался не только исключительной отвагой в воздухе, но и откровенной дерзостью и лихачеством. Он исполнял сложнейшие фигуры высшего пилотажа, мог вылететь в любую погоду и нередко производил опасные маневры, которые, впрочем, всегда заканчивались благополучно. Широко известна и история, когда Чкалов, якобы на спор, пролетел под Троицким мостом в Ленинграде, этот пролет был исключительно опасен, за него получил выговор. В итоге Чкалова отстраняют от полетов и только по ходатайству самого «первого маршала» К.Е. Ворошилова возвращают в авиашколу Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) в качестве инструктора.

С 1930 года Чкалова направляют в Московский НИИ ВВС РККА, где он по-настоящему смог раскрыть свой огромный потенциал лётчика. Здесь ему пригодилось умение осваивать разные типы авиатехники и быстро привыкать к особенностям любого самолета. Буквально за два года работы испытателем он совершил свыше 800 вылетов для НИИ. Освоил свыше 30 типов самолетов, многие из которых так и не пошли в серию, другие же широко известны любителям истории и авиации. Это были: И-15, И-16, ТБ-1, ТБ-3, ВИТ-2 и другие типы самолетов. Чкалов летал даже на воздушном авианосце, тяжелом ТБ-3, к которому подвешивалось несколько истребителей. Причем ему одинаково легко удавалось справиться с управлением и привыкнуть как к истребителю, так и к тяжелому бомбардировщику. Тогда же он придумывает две новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную бочку. За особые заслуги в испытании истребителей Н. Н. Поликарпова, в которых остро нуждалась отечественная истребительная авиация, он получает орден Ленина.

Сталин, Ворошилов, Каганович, Чкалов и Беляков. Встреча после перелёта на Дальний Восток. Щёлковский аэродром, 10 августа 1936 г. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Рекордные перелеты и всенародная память

В 1935 году товарищи Чкалова лётчики Г. Байдуков и А. Беляков предложили ему рискованное и дерзкое дело – осуществить перелет из СССР в США. Нужно понимать, что 30-е годы были временем подобных рекордов и открытий, но в то же время техника была еще не совсем готова к таким рекордам, поэтому подобные мероприятия были очень опасными. И. Сталин решает заменить конечную точку маршрута Петропавловском-Камчатским. И с этой задачей лётчики успешно справляются. Они провели 56 часов в воздухе, преодолев свыше 9 тысяч километров. Это абсолютный рекорд! Полёт получил название «Сталинский маршрут», героям-лётчикам сделали подарки, а И. Сталин лично встретил вернувшихся пилотов на аэродроме и подарил Валерию Чкалову самолет У-2.

На волне подобного успеха Чкалов добился разрешения на перелет в США. И 18 июня 1937 года стартовал новый рекордный перелет.

П. Мальцев. Встреча героического экипажа, 1938 г. Источник: https://www.pinterest.se/

На самолете АНТ-25, который имел имя «Сталинский маршрут», отважный экипаж через Северный полюс достиг американского города Ванкувер (штат Вашингтон) и успешно вернулся. Этот полет превратил Чкалова и его экипаж в легендарных героев. Его имя узнала вся страна. Весь экипаж был удостоен званий Героя Советского Союза, они стали одними из первых, получивших это почетное звание.

В 1938 году Валерия Чкалова срочно отозвали из заслуженного отпуска и привлекли к испытаниям новейшего истребителя И-180. Самолеты нового типа срочно требовались армии, международная обстановка накалялась. Во время испытаний было выявлено множество дефектов. Конструктор Н. Н. Поликарпов в отчаянии писал докладные с требованиями отложить летные испытания, но 15 декабря 1938 года отважный испытатель Валерий Чкалов решился и увел новейший И-180 в воздух. В полете у машины отказал двигатель, но даже с такой неисправностью Чкалов смог отвести самолет от жилых домов и попытался спасти машину, посадив в поле недалеко от аэродрома. К сожалению, планируя, он зацепил линии электропередачи и при жесткой посадке ударился головой. Через два часа он умер, не приходя в сознание, в Боткинской больнице…

В. Чкалов и самолет рекордсмен АНТ-25 «Сталинский маршрут», на котором он летал в США. Источник: https://www.pinterest.se

Имя героя испытателя Валерия Чкалова знакомо всем нашим соотечественникам. В память о нем названы города и улицы, возведены монументы. Одна из гвардейских эскадрилий в годы Великой Отечественной войны носила его имя. Сейчас о жизни летчика Чкалова и его подвигах снимаются фильмы и сериалы. Один из них создан при поддержке Российского военно-исторического общества: документальный фильм «Жил был лётчик» рассказывает нам о жизни и истории успеха Валерия Чкалова, в том числе и о том, почему Валерий Павлович нарушил полётное задание и пошёл на второй круг. Ведь летчик знал, что мотор недоработан и может остановиться в любую секунду. Он всегда пытался действовать вопреки правилам и приказам, выходить за пределы возможного. Такой уж был характер, такая судьба...

Обложка: https://commons.wikimedia.org