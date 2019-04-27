Валентина Гризодубова – первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза Имя Валентины Гризодубовой в богатой личностями советской истории стоит выделить особо, ведь именно она была первой женщиной, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза С папой в полёт Валя родилась в семье изобретателя и лётчика Степана Васильевича Гризодубова 27 апреля 1909 года (хотя официально датой рождения героини указано 31 января 1910 года) «Валентина Гризодубова (в центре) и женский экипаж самолета "Родина" Источник: https://oko-planet.su Уже в 2,5 года она совершила свой первый полёт на папином аэроплане, привязанная к отцу ремнями. В возрасте 14 лет участвовала в слёте планеристов в Коктебеле. Окончив среднюю школу, Валентина поступила в Харьковский технологический институт, а параллельно была... На чтение: 2 минуты

Имя Валентины Гризодубовой в богатой личностями советской истории стоит выделить особо, ведь именно она была первой женщиной, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза

С папой в полёт

Валя родилась в семье изобретателя и лётчика Степана Васильевича Гризодубова 27 апреля 1909 года (хотя официально датой рождения героини указано 31 января 1910 года)

«Валентина Гризодубова (в центре) и женский экипаж самолета "Родина" Источник: https://oko-planet.su

Уже в 2,5 года она совершила свой первый полёт на папином аэроплане, привязанная к отцу ремнями. В возрасте 14 лет участвовала в слёте планеристов в Коктебеле. Окончив среднюю школу, Валентина поступила в Харьковский технологический институт, а параллельно была зачислена в консерваторию. Наверное, это был самый подходящий набор учебных заведений для будущей лётчицы, но в ноябре 1928 года открыл свой первый набор Харьковский центральный аэроклуб. Этот клуб 19-летняя лётчица оканчивает за три месяца, оставляет институт и поступает в 1-ю Тульскую лётно-спортивную школу ОСОАВИАХИМа. В 1929 году Гризодубова уже учится в Пензенской школе лётчиков-инструкторов.

С 1930 по 1937 годы девушка работала лётчиком-инструктором сначала в Туле, а затем в Москве. Валентина облетела почти всю страну на различных типах самолётов того времени. В одном лишь 1937 году Гризодубова установила пять мировых рекордов на лёгкомоторных самолётах.

Как становятся героями

Валентина Гриходубова (слева), Полина Осипенко (в центре) и Марина Раскова (справа) Источник: https://shkolazhizni.ru

24-25 сентября 1938 года Валентина в качестве командира экипажа вместе с двумя другими легендарными лётчицами – Полиной Осипенко и Мариной Расковой – на самолёте «Родина» улетели в историю. Они совершили беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. Это был международный женский рекорд дальности полёта (за 26 часов 29 минут советские девушки пролетели 6450 километров). Самолёт из-за прерванной радиосвязи вынужден был сесть в тайге, на болото. Экипаж был обнаружен с воздуха и благополучно был доставлен на Большую землю. За этот перелёт 2 ноября 1938 года весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза. Гризодубовой была вручена «Золотая звезда» № 104.

В 1939 году Валентина Степановна назначается начальником Управления международных воздушных линий СССР и параллельно учится в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота.

Все эти годы знаменитая лётчица вела большую общественную работу. Была депутатом Верховного Совета СССР, в 1941 году возглавила Антифашистский комитет советских женщин, была членом комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков.

Гризодубова занимала очень активную жизненную позицию. Она помогла вернуть из лагерей и ссылок почти пять тысяч человек. Примечательно, что именно ей и лётчику Михаилу Громову принадлежит заслуга в возвращении с Колымы Сергея Павловича Королёва. Используя все свои знакомства, визиты в Кремль и по другим инстанциям, они добились, что талантливого конструктора перевели в «Туполевскую шарагу» ЦКБ-29 НКВД.

Став большим начальником и депутатом, она пыталась помочь самым разным просителям. К ней приходили, приезжали и звонили с самыми различными вопросами: «Гибнет промысловая рыба на Камчатке, выручайте!» или «Не дают внедрить новые технологии».

В годы войны

Портрет Валентины Гризодубовой в форме полковника ВВС Источнк: http://www.progressprim.ru

Начало войны потребовало перестройки Управления международных воздушных линий СССР, которое она возглавляла. Гризодубова и лётчики управления стали выполнять особо сложные задания в тылу врага. В 1942 году ей было поручено укомплектовать 101-й авиационный полк дальнего действия из состава пилотов Гражданского флота. В состав полка были включены и лётчики, которые летали ещё с отцом Гризодубовой и те, кого она сама подготовила с предвоенные годы. Валентина Степановна сама постоянно вылетала на боевые задания – бомбить врага, оказывать помощь партизанам.

Задачи перед 101-м полком всегда ставились сложные. Надо было пробиться к далёким целям в тылу противника, отразить атаки фашистских истребителей. Техника была несовершенная, летать приходилось в любую погоду и выйти на цель без ошибки. Вот Валентина Степановна на своём личном примере и показывала, как это надо делать.

Особые трудности вызывали полёты к партизанам. Много надо было уметь, чтобы добраться до места дислокации партизан, сесть на плохо подготовленную полосу, разгрузиться, забрать раненых, детей, связных, взлететь и вернуться на Большую землю.

Лётчики полка вывезли из тыла противника 4 тысячи раненых, много детей, доставили в Центр множество оперативных документов, добытых у врага разведчиками и партизанами. Полк стал гвардейским, Краснознамённым, Красносельским.

С 1946 года Валентина Гризодубова вернулась к мирной жизни. Работала в гражданской авиации, заместителем начальника НИИ-17 (позднее – институт приборостроения) по лётной части. Институт разрабатывал радиоэлектронные приборы для армии и гражданской авиации. Она лично принимала участие в испытательных полётах.

Умерла В. С. Гризодубова 28 апреля 1993 года и похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

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