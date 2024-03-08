УДАРНИЧЕСТВО

Удáрничество — форма социалистического соревнования за повышение производительности труда, за высокие (ударные) темпы работы, развернувшаяся в СССР в конце 1920-х — середине 1930-х. У. практиковалось и за пределами СССР. Перевыполняющие норму рабочие-ударники объединялись в ударные бригады. Одни из первых таких появились в 1926 в Москве и Ленинграде. В основе их работы лежала попытка привить элементарную научную организацию труда. Ежегодно появлялись новые ударники: в 1927 на уральских заводах, в 1928 на «Трехгорной мануфактуре» и фабрике «Равенство», в 1929 на «Красном богатыре», заводе «Серп и молот», в 1930 на заводах «Борец», «Красная Пресня», «Авиаприбор» и др. К концу 1931 участниками У. были около 80 % московских рабочих. У. стало предтечей стахановского движения . В 1929 прошли 1-я Московская городская конференция ударников и Всесоюзный съезд ударников. В апреле 1929 на XVI конференции ВКП(б) объявили об организации социалистического соревнования в связи с принятием плана 1-й пятилетки . В апреле 1930 ВЦСПС и ВЛКСМ объявили ленинский призыв рабочих в ударные бригады. Формат ударных бригад изменился: появились встречные промфинпланы, сквозные бригады, походы за снижение себестоимости продукции, хозрасчетные бригады и др. К лету 1930 в ударных бригадах состоял 1 млн рабочих.

Новый стимул развития У. получило в период Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 : появились двухсотники, тысячники, многостаночники и др. В конце 1950-х У. перешло в движение за коммунистическое отношение к труду.

Лит. : Примуш Н. Ф. Ударничество: миф и реальность. Донецк, 1990; Теплинский Ю. А. Ударники-ухтинцы 1930-х годов. Киров, 2015. А. И. Свиридонова.