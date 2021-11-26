СИДОРОВ Аркадий Лаврович

Историк.

Учился в партшколе при Нижегородском губкоме РКП (б) (1920-21), Коммунистическом университете (1921-23), Институте красной профессуры (1924-29). Член партии РКП (б) с 1920. На партийной работе (1929-35). Летом 1935 исключен из партии, восстановлен в 1936 и направлен на работу в журнал «Историк-марксист». Преподавал в Московском городском педагогическом институте, МГУ, Военно-политической академии. С 1937 ученый секретарь Института истории АН СССР, заведующий сектором (1937-41).

Участник Великой Отечественной войны . В 1941 воевал в рядах московского народного ополчения, был ранен. С 1942 сотрудник Комиссии по истории Великой Отечественной войны.

Доктор исторических наук: «Экономика России в годы Первой мировой войны 1914-1917 гг.» (МГУ, 1943). Профессор МГИМО (1945-49), Академии общественных наук при ЦК ВКП (б) (с 1946). Проректор по учебно-научной работе гуманитарных факультетов МГУ (1948-52), заведующий кафедрой истории СССР МГУ (1949-59). Заместитель директора (1952), директор (1953-59) Института истории АН СССР.

В центре научных интересов находилась социально-экономическая история России начала XX в. Сидоров доказывал самостоятельный характер развития российского капитализма, отрицал его тотальную зависимость от иностранных инвестиций. При этом указывал на противоречивость развития, выражающуюся в сочетании зрелых форм капитализма (монополий) с докапиталистическими укладами. Считается создателем собственной школы исследователей русского капитализма начала XX в., ставшей основой т.н. «нового направления» в советской историографии.

Сочинения:

Финансовое положение России в годы Первой мировой войны (1914-1917). М., 1960;

Исторические предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции. Сб. статей. М., 1970;

Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973.