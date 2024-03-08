СЕМАШКО, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Семáшко, Николай Александрович (08[20].09.1874, с. Ливенское, Елецкого уезда Орловской губ. — 18.05.1949, Москва) — российский революционер, врач, один из организаторов советского здравоохранения. Марксист с 1893. В 1895 арестован и исключен с медицинского факультета Московского университета за оппозиционную деятельность, в 1901 окончил медицинский факультет Казанского университета. Член РСДРП с 1904, большевик. Участник Революции 1905 – 1907 в России . Бежал за границу, один из организаторов партийной школы в Лонжюмо (1911), делегат Пражской партконференции 1912, создавшей самостоятельную партию большевизма. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию, активный участник Московского восстания 1917. 11 июля 1918 — 25 января 1930 — нарком здравоохранения РСФСР, руководил созданием системы медицинских учреждений, борьбой с эпидемиями. С 1930 — на научной и преподавательской работе, один из создателей «Большой медицинской энциклопедии». В 1930–1936 работал в ЦИК СССР как член Президиума и председатель Детской комиссии. В 1947–1949 — директор Института организации здравоохранения и истории медицины. Академик Академии медицинских наук (1944) и Академии педагогических наук РСФСР (1945).

Соч .: Пролетарская болезнь (туберкулез). Ростов-на-Дону, 1920; Что такое курорты и как на них лечиться. М.–Л., 1924; Очерки по теории организации советского здравоохранения: принципиальные основы советского здравоохранения. М., 1947; Избранные произведения. М., 1954; Прожитое и пережитое. М., 1960.

Лит. : Мирский М. Б. Главный доктор республики. М., 1964; Чачко М. И. Повесть о народном комиссаре. М., 1972; Петров Б. Д., Потулов Б. М. Н. А. Семашко. М., 1974. А. В. Шубин.