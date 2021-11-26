РАВДОНИКАС ВЛАДИСЛАВ ИОСИФОВИЧ

Археолог.

Участник Первой мировой войны и Гражданской войны . Член партии большевиков (1919), добровольно вышел из партии (1922) в связи с невозможностью заниматься научной деятельностью из-за загруженности по партийной линии.

Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета (1923). Доктор исторических наук (без защиты диссертации, 1934). Профессор (1931). Сотрудник ГАИМК (1927-38), старший научный сотрудник ИИМК (с 1938). Заведующий ЛО ИИМК (1944-45, 1946-49). Заведующий кафедрой археологии ЛГУ (1936-48). Член-корр. АН СССР (1946). Член Норвежской академии наук (1946).

Исследовал Оленеостровский могильник в Карелии. Ввел в научный оборот наскальные изображения Онежского озера и Белого моря. Проводил раскопки Ладоги и рассматривал ее как форпост норманнов на востоке. Автор первого советского учебника по преистории. В начале 1950-х отошел от научной деятельности.

Сочинения:

Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и юго-восточного Приладожья. М.-Л., 1934;

Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря. М.-Л., 1936-1938. Ч. 1-2;

История первобытного общества. Л., 1939-1946. Ч. 1-2.