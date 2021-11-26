ПРАВДА (газета-журнал)
ПРАВДА (газета-журнал) - в СССР газетно-журнальное издательство ЦК ВКП - КПСС.
Образовано в 1929 году, тогда же принято решение о строительстве здания редакции газеты «Правда» с типографией (построено в 1931-1937 годы, 1-я очередь - в 1935 году; архитектор П.А. Голосов). Выпускало газету «Правда» (в 1970-е годы печаталась одновременно в 42 городах с полос, принятых по каналам фототелеграфной связи, или с матриц, доставленных самолётами), другие центральные издания - газеты «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», «Социалистическая индустрия», «Советская Россия», «Экономическая газета», «Советская культура», журналы «Коммунист», «Партийная жизнь», «Агитатор», «Политическое самообразование», «Огонёк», «Советский Союз», «Советская женщина», «Работница», «Крестьянка», «Крокодил», «Здоровье» и другие. В типографии «Правда» в сутки печаталось около 20 миллионов экземпляров различных периодических изданий. Выходили также собрания сочинений И.А. Бунина, А.С. Грина, М. де Сервантеса, С. Цвейга, П. Мериме и другие произведения художественной литературы, мемуары. Награждено орденом Ленина (1954). В 1991 году преобразовано в издательство «Пресса» (с 1997 года в ведении Управления делами Президента РФ).