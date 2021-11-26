ПРАВДА (газета-журнал)

ПРАВДА (газета-журнал) - в СССР газетно-журнальное издательство ЦК ВКП - КПСС .

Об­ра­зо­ва­но в 1929 году, то­гда же при­ня­то ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве зда­ния ре­дак­ции газеты «Прав­да» с ти­по­гра­фи­ей (по­строе­но в 1931-1937 годы, 1-я оче­редь - в 1935 году; архитектор П.А. Го­ло­сов). Вы­пус­ка­ло газету «Прав­да» (в 1970-е годы пе­ча­та­лась од­но­вре­мен­но в 42 го­ро­дах с по­лос, при­ня­тых по ка­на­лам фо­то­те­ле­граф­ной свя­зи, или с мат­риц, дос­тав­лен­ных са­мо­лё­та­ми), другие центральные из­да­ния - га­зе­ты «Ком­со­моль­ская прав­да», «Сель­ская жизнь», «Со­циа­ли­сти­че­ская ин­ду­ст­рия», «Со­вет­ская Рос­сия», «Эко­но­ми­че­ская га­зе­та», «Со­вет­ская куль­ту­ра», жур­на­лы «Ком­му­нист», «Пар­тий­ная жизнь», «Аги­та­тор», «По­ли­ти­че­ское са­мо­об­ра­зо­ва­ние», «Ого­нёк», «Со­вет­ский Со­юз», «Со­вет­ская жен­щи­на», «Ра­бот­ни­ца», «Кре­сть­ян­ка», «Кро­ко­дил», «Здо­ро­вье» и другие. В ти­погра­фии «Правда» в су­тки пе­ча­та­лось около 20 миллионов экземпляров различных пе­рио­дических из­да­ний. Вы­хо­ди­ли так­же со­б­ра­ния со­чи­не­ний И.А. Бу­ни­на, А.С. Гри­на , М. де Сер­ван­те­са, С. Цвей­га, П. Ме­ри­ме и другие про­из­ве­де­ния ху­дожественной литературы, ме­муа­ры. На­гра­ж­де­но ор­де­ном Ле­ни­на (1954). В 1991 году пре­об­ра­зо­ва­но в издательство «Прес­са» (с 1997 года в ве­де­нии Управ­ле­ния де­ла­ми Пре­зи­ден­та РФ).

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