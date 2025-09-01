Почему 1 сентября – День знаний? А что было раньше, как начинался новый учебный год в старину, правда ли, что во все времена в первый осенний день дети садились за парту? На чтение: 2 минуты

Дети, в школу собирайтесь!

Петушок пропел давно.

Попроворней одевайтесь –

Смотрит солнышко в окно.

Эти стихотворные строки всегда напевала бабушка, собирая меня в школу. А написал стихотворение «Пора в школу» русский поэт XIX века Лев Модзалевский. Оно употреблялось в шутливой форме, чтобы дети не опаздывали в школу. И в сегодняшние дни для всех, кто имеет отношение к образовательному процессу, она очень даже актуальна.

Давным-давно

Сразу возникает масса вопросов: а что было раньше, как начинался новый учебный год в старину, правда ли, что во все времена в первый осенний день дети садились за парту?

Хотите верьте, хотите нет, но в нашей стране не было единой даты начала учебного года. В разных учебных заведениях за парты садились в разное время. Например, в сельской местности могли приступить к учёбе только поздней осенью, а то и вообще в классы приходили с 1 декабря, когда на полях всё было убрано, запасы на зиму были сделаны – оставалось только учиться, учиться и ещё раз учиться. В городах гимназистов собирали уже в середине августа.

Так продолжалось до 1935 года, когда Совнарком СССР принял решение о единой дате начала учёбы во всех учебных заведениях. Советская власть за начало учебного года приняла 1 сентября, а заодно определила, сколько должен продолжаться учебный год, когда можно было отправиться на каникулы. А ещё до этого, в августе 1930 года, было принято постановление за подписью «всесоюзного старосты» Михаила Калинина о принятии всех детей в единую трудовую школу. В документе говорилось и об ответственности родителей, которые обязаны посылать детей в школу.

Ещё раз возникает вопрос: а почему 1 сентября? Вопрос не праздный, а очень даже конкретный. И до этих эпохальных событий некоторые учебные заведения начинали свою работу в первый осенний день. Первое сентября – для нас теперешних начало нового учебного года, а для жителей допетровской Руси эта дата была началом нового года. И только когда Пётр Великий принял решение о переводе новогодних торжеств на 1 января, решили, что в начале осени можно начинать учёбу.

Первый раз в первый класс

В Советском Союзе всегда любили праздники, и 1 сентября стал одним из самых любимых. Первое сентября начинали с открытой праздничной линейки, где главными действующими лицами становились первоклассники, открывающие новую страницу своей жизни – школьную. Официального праздника, под которым мы понимаем нерабочий день, в календаре не было и нет, родителям первоклашек и в XXI веке приходится отпрашиваться на несколько часов с работы или брать отгул, чтобы провести с ребенком столь волнительный день.

В этот день в советские годы не было серьёзных занятий, и даже для отпетых двоечников это единственный день в году, когда можно не бояться за свою успеваемость. Проводился классный час, на котором ученики узнавали новое расписание занятий, знакомились с новыми учителями и новыми учениками. Ученикам сообщали и другую важную информацию. Но это всё равно был праздник. Целое лето не видевшие друг друга ученики и учителя, переполненные эмоциями, делились впечатлениями друг с другом.

В 1980 году 1 сентября как праздник частично узаконили. Президиум Верховного Совета СССР учредил День знаний. Правда, прошло ещё четыре года, и его начали отмечать в новом формате. В те годы первым стали проводить Урок мира, который был посвящён воспитанию патриотизма, гордости за Родину и гражданственности.

Время прошло, давно уже нет Советского Союза, но праздник остался. Всё те же белые банты, праздничные линейки, цветы для учителей и обязательный первый звонок. На линейке первоклассники, как и прежде, отпускают в небо воздушные шарики, очень надеясь при этом, что их просьба о хороших отметках будет услышана.

Российское военно-историческое общество и исторический портал «История.РФ» поздравляют всю свою обширную аудиторию с этим замечательным праздником. Мы очень надеемся, что современные школьники вырастут целеустремлёнными, любознательными, добрыми и открытыми. Помните, что на вас будет лежать ответственность за Родину. Успехов вам!