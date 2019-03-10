Первая трансляция с Шаболовки 10 марта 1939 года впервые в нашей стране началось регулярное телевизионное вещание из телецентра в Москве. Представить нашу сегодняшнюю жизнь без телевидения практически невозможно. Сотни каналов заполнили телеэфир и стали основным источником развлечения и информации. Телевидение прочно обосновалось в наших домах и уже более полувека каждый день предлагает много интересных программ: информационных, музыкальных, спортивных, для детей и взрослых. Многие до сих пор считают, что лучшее времяпрепровождение – это просмотр развлекательных программ, обширная аудитория и у политических, и у образовательных программ. Башня Шухова, идея Розинга А ведь 80 лет назад, когда всё только начиналось, никто об этом даже не мечтал. В... На чтение: 1 минута

10 марта 1939 года впервые в нашей стране началось регулярное телевизионное вещание из телецентра в Москве.

Представить нашу сегодняшнюю жизнь без телевидения практически невозможно. Сотни каналов заполнили телеэфир и стали основным источником развлечения и информации. Телевидение прочно обосновалось в наших домах и уже более полувека каждый день предлагает много интересных программ: информационных, музыкальных, спортивных, для детей и взрослых. Многие до сих пор считают, что лучшее времяпрепровождение – это просмотр развлекательных программ, обширная аудитория и у политических, и у образовательных программ.

Башня Шухова, идея Розинга

А ведь 80 лет назад, когда всё только начиналось, никто об этом даже не мечтал. В тот замечательный день 1939 года из Шаболовского телецентра начали транслировать сигнал на вершину Шуховской башни, где была установлена серия передающих антенн. В Москве было всего-то около 100 телевизионных приёмников, и счастливые владельцы могли посмотреть первую полуторачасовую программу. И показывали вовсе не «Лебединое озеро» и не концерт классической музыки. Зрители смогли посмотреть снятый только что увлекательный документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б).

Шуховская башня

Телевидением пользуется весь мир, а то, что пионером электронного телевидения стал наш с вами соотечественник Борис Розинг, знают лишь специалисты да любители истории. 25 июля 1907 года профессор Санкт-Петербургского технологического института подал заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстоянии». Изобретателю выдали патент №18076. Этот день мы по праву можем считать днём рождения современного телевидения. Последующие годы прошли в пробах и ошибках, но в апреле 1931 года советские граждане узнали о трансляции «дальновидения». Говорить о качестве передач, естественно, было преждевременно. «Картинки» были чёрно-белыми, без звука и всего на 30 строк. Для приёма и передачи такого сигнала использовали несложное устройство с так называемым диском Нипкова. По сути, это был телевизор механического принципа действия, изобретённый ещё в конце XIX века. В тридцатые годы ему на смену пришли электронно-лучевые трубки, которые и вдохнули новую жизнь в развитие всего телевидения.

Прошло две недели, и 25 марта 1939 года телецентр начал транслировать различные передачи, в частности, показали двухсерийный фильм режиссёра Фридриха Эрмлера «Великий гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова. Сидеть у телевизора круглосуточно было ещё рано. Телепрограммы продолжались всего два часа в сутки и четыре раза в неделю. Формат вещания уже достигал 343 строки на импортном оборудовании, созданном в США. Кстати, первый такой телевизор в США продемонстрировал русский изобретатель Владимир Зворыкин, в 1930-е годы приезжавший в СССР и помогавший в создании регулярного телевизионного вещания.

Экспозиция телевизоров в Политехническом музее Москвы

Центральная студия телевидения

А в 1951 году в телецентре на Шаболовке была создана Центральная студия телевидения. Телевещание с тех пор становится ежедневным. В Москве в это время работали уже 15 тысяч черно-белых телевизоров. В нашей семье замечательный телевизор марки КВН появился в 1958 году. Радости он доставлял много. Возле его «экрана» собиралась вся наша семья и соседи, у которых приобретение телевизоров было ещё впереди. В телевизоре КВН самой интересной деталью была линза, заполненная дистиллированной водой. Экран у телевизора был по современным меркам очень маленький, а линза увеличивала картинку почти вдвое.

Революцию в телевидение принесла вступившая в строй в 1967 году Останкинская башня. Шаболовка с той поры отходит на второй план.

КВН-49

Сегодня наша страна переживает новый этап в развитии телевидения. Идёт к завершению масштабная программа перехода на цифровое вещание. Аналоговое телевидение, к которому мы с вами так привыкли, уходит в историю. В выигрыше будут все телезрители, так как они получат изображение высокого качества. Уважаемые читатели, мы желаем вам интересных просмотров ваших любимых телепередач!

Обложа: Советский телевизор «Беларусь. Источник иллюстраций: https://pinterest.com