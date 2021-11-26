ПАТОН Евгений Оскарович

Советский ученый, специалист в области сварки и моторостроения. Академик АН УССР (1929), вице-президент АН УССР (1945-1952), Герой Социалистического Труда (1943).

Родился в Ницце в семье русского консула, окончил Политехнический институт в Дрездене (1894 г.). Вернувшись в Петербург известным инженером-строителем, автором проекта Дрезденского вокзала, Патон снова сел на студенческую скамью. Получив в 1896 г. в Петербургском институте путей сообщения диплом инженера, стал специалистом по сооружению железнодорожных мостов. После Октябрьской революции Патон стал основоположником советской школы мостостроения и за выдающиеся заслуги в этой области был избран действительным членом Академии наук УССР. В 1929 г. он стал организатором первого в мире Института электросварки в Киеве, который теперь носит его имя. В этом институте Патон разработал новые методы проектирования, расчетов и создания сварочных конструкций, изобрел новый способ сварки под слоем флюса. В годы Великой Отечественной войны его разработки широко использовались в танкостроении. В 1953 г. под руководством Патона в Киеве был построен цельносварной 1150-метровый мост через Днепр, в котором нет ни одной заклепки. Методы сварки, предложенные и внедренные Патоном, используются во всем мире.