ОЙУНСКИЙ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ
ОЙУНСКИЙ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ - якутский писатель.
Из крестьянской семьи. Окончил Якутскую учительскую семинарию (1917). Председатель Губревкома (1921-1922) и Совнаркома (1922) Якутии, нарком просвещения и здравоохранения Якутии (1928-1929), председатель Якутиздата (1929-1931); директор НИИ языка и культуры при СНК Якут. АССР (1935-1937). Печатался с 1917 года. Большой популярностью пользовались революционные песни Ойунского, в том числе «Песня свободы» и «Да восторжествует слава» [вошли в сборник «Стихи, песни» («Ырыа-хоhоон», 1923)]. Автор поэм «Красный шаман» («Кыhыл Ойуун», 1925, русский перевод 1930 года), основанной на мифологическом сюжете, и «Нюргун Боотур Стремительный» («Дьулуруйар Ньургун Боотур», 1930-1931, русский перевод 1963 года) по мотивам былинного эпоса якутов (олонхо). Ввёл в якутскую поэзию силлаботонический стих. Среди других сочинений: повесть «Освобождение из тины» («Дьэбэрэттэн тахсыы», 1936, русский перевод 1963 года), драма «Большевик» («Бассабыык», 1926); «Русско-якутский термино-орфографический словарь» (1935); рассказы; работы по якутскому языку и фольклору; переводы. Репрессирован 3 февраля 1938 года, реабилитирован в 1955 году.
Сочинения:
Сочинения. Якутск, 1958–1962. Т. 1–7;
Избр. произведения: В 3 т. Якутск, 1992 (все на якут. яз.);
Стихотворения и поэмы. М., 1993.