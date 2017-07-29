«Отвечают даже с лёгкой обидой…» Как Сталину представляли уникальный музей В Москве расположен один из самых уникальных литературных музеев – Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. За годы своего существования музей стал одним из самых богатых хранилищ рукописей литературных произведений, предметов искусства, собранных как у нас в стране, так и за рубежом, центром научных исследований отечественной и зарубежной литературы, а также методическим центром. Музей был основан в 1934 году. Во главе музея встал В. Д. Бонч-Бруевич, который был не только старым большевиком, но и образованнейшим человеком своего времени. По его замыслу, музей должен был сочетать функции пяти разных учреждений – музея, библиотеки, архива, исследовательского института и научного издательства. Эта концепция была воплощена в жизнь, и уже в... На чтение: 2 минуты

В Москве расположен один из самых уникальных литературных музеев – Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. За годы своего существования музей стал одним из самых богатых хранилищ рукописей литературных произведений, предметов искусства, собранных как у нас в стране, так и за рубежом, центром научных исследований отечественной и зарубежной литературы, а также методическим центром.

Музей был основан в 1934 году. Во главе музея встал В. Д. Бонч-Бруевич, который был не только старым большевиком, но и образованнейшим человеком своего времени. По его замыслу, музей должен был сочетать функции пяти разных учреждений – музея, библиотеки, архива, исследовательского института и научного издательства. Эта концепция была воплощена в жизнь, и уже в первые годы работы музей собрал уникальную коллекцию материалов по истории отечественной литературы. Всё это стало результатом активной и целенаправленной деятельности его сотрудников.

Сегодня в фондах музея богатейшая коллекция документов, рукописей, изобразительных материалов, фотографий, предметов декоративно-прикладного искусства, книг и звукозаписей (свыше 700 тысяч единиц хранения), связанных с жизнью и творчеством русских писателей, за несколько столетий – от средних веков до наших дней.

В.Д. Бонч-Бруевич

Сотрудниками музея подготовлены одиннадцать мемориальных экспозиций, которые известны не только в России, но и за рубежом: Музей-квартира Ф. М. Достоевского (в составе ГЛМ с 1940), Дом-музей А. П. Чехова (1954), Музей-квартира А. В. Луначарского (1964), Дом-музей А. И. Герцена (1976), Дом-музей М. Ю. Лермонтова (1981), Музей-квартира А. Н. Толстого (1987), Дом-музей М. М. Пришвина в Дунине (1980), Дом-музей Б. Л. Пастернака в Переделкине (1990), Дом-музей К. И. Чуковского в Переделкине (1995), Музей Серебряного века (1999), Информационно-культурный центр «Музей А. И. Солженицына» в г. Кисловодске (2014).

В этой публикации портал «История.рф» впервые знакомит вас с письмом (из Архива Президента Российской Федерации) В. Д. Бонч-Бруевича И. В. Сталину по поводу издательской деятельности музея в далёкие 30-е годы.

Письмо В. Д. Бонч-Бруевича И. В. Сталину

1 ноября 1938 года

Дорогой Иосиф Виссарионович,

посылаю Вам недавно вышедший в свет новый альбом издания нашего Государственного Литературного музея, который называется «Пушкин и его литературное окружение». Может быть, Вы припомните, что к Всесоюзной Пушкинской выставке нами был издан альбом такого же формата под названием «Пушкин и его друзья», в котором было помещено 16 портретов. <…>

<…>

Предпринимая издание этих альбомов в Государственном Литературном музее, мне хотелось познакомить самые широкие массы населения с портретами наших литераторов в самом лучшем исполнении , которое только может быть достигнуто у нас в СССР. <…>

Мы распространяем все наши издания самостоятельно, доводя их прямо до потребителя, и знаем, куда они идут. Идут они на фабрики, заводы, в клубы, библиотеки и т. д. И, что особенно трогательно, мы получаем нередко заказы из шахт, фабрик, заводов, от наших культурных организаций на очень большое количество наших изданий, а когда мы запрашиваем, что не будет ли такое количество продукции лежать не проданной, не случилось бы затоваривания, то нам отвечают даже с легкой обидой, что альбомы наши выписываются не для затоваривания, а для прямой раздачи на руки желающим, которые заранее вносят деньги, лишь бы получить эти хорошо изданные, изящные издания. Как это прекрасно, что наконец, мы можем дать широким массам в наилучшем исполнении портреты писателей.

В настоящее время у нас готовится к изданию такой же хороший альбом по Лермонтову, юбилей которого будет в будущем году. <…>

Помимо этого, у нас издается такой же многокрасочный альбом выпуск 1-й «Русские писатели». В этом альбоме будет всего 18 портретов. Надеемся, что за этим первым выпуском пойдут и другие.

У нас имеется надежда, что нам удастся издать такой же альбом, посвященный М. Е. Салтыкову-Щедрину, юбилей которого приближается. <…>

<…>

Сообщая Вам о всей этой нашей деятельности, я был бы очень рад, если бы нашли возможным ознакомиться с нашей продукцией и сделать те замечания, которые Вы найдете нужным сделать, чтобы в будущем нам еще более освоить это дело.

С коммунистическим приветом

Директор Гослитмузея Влад. Бонч-Бруевич

Свидетельств о том, был ли какой-то ответ на письмо Бонч-Бруевича, не имеется. Однако, поскольку любовь Иосифа Виссарионовича к литературе широко известна, можно сделать вывод, что музей не остался без покровительства вождя. Так, в библиотеке Сталина было собрано около 40 тысяч томов, в том числе практически все произведения русской классики, а особое место занимали сочинения А. С. Пушкина и труды о нём. Большинство своих книг «отец народов» просматривал, а многие очень внимательно читал и оставлял в них собственные комментарии и пометки. Дневная норма чтения Сталина, по его собственному признанию, составляла около 500 страниц в день.