ОСОРГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

ОСОРГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (настоящая фамилия Ильин). - русский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Дво­ря­нин, сын юри­ста. Окон­чил юри­дич. факультет Московского университа (1902); все сту­денческие го­ды был вне­штат­ным кор­рес­пон­ден­том газеты «Перм­ские гу­берн­ские ве­до­мо­сти». В 1904 году всту­пил в пар­тию эсе­ров. В декабре 1905 года аре­сто­ван; вре­мен­но ос­во­бо­ж­дён под за­лог, в тюрь­му не вер­нул­ся. В августе 1906 года уе­хал в Гель­синг­форс (ны­не Хель­син­ки ), от­ту­да эмиг­ри­ро­вал в Ита­лию ; по­лу­чил при­зна­ние в Рос­сии как за­гра­нич­ный кор­рес­пон­дент газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти» (книга «Очер­ки со­вре­мен­ной Ита­лии», 1913); пуб­ли­ко­вал­ся в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы». В 1914 году всту­пил в ма­сон­скую ло­жу. В 1916 году вер­нул­ся в Рос­сию. Фев­раль­скую ре­во­лю­цию 1917 года при­нял вос­тор­жен­но; по­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года за­нял ан­ти­боль­шеви­ст­скую по­зи­цию. В 1918 году стал ини­циа­то­ром соз­да­ния Книж­ной лав­ки пи­са­те­лей в Мо­ск­ве, а так­же од­ним из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вым председателем Все­российского со­ю­за жур­на­ли­стов и ви­це-председателем Московского от­де­ле­ния Все­росссийского сою­за пи­са­те­лей. В 1921 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии по­мо­щи го­ло­даю­щим при ВЦИК (Пом­гол), был аре­сто­ван; в 1922 году вы­слан из СССР. Жил сна­ча­ла в Бер­ли­не, с осе­ни 1923 года - в Па­ри­же. Со­труд­ни­чал в эмиг­рант­ской пе­рио­ди­ке («По­след­ние но­во­сти», «Со­вре­мен­ные за­пис­ки» и другие). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти русских ма­сон­ских лож во Фран­ции, ос­но­вал в 1932 году ло­жу «Се­вер­ные бра­тья». В 1940 году уе­хал на не ок­ку­пи­ро­ван­ный германскими вой­ска­ми юг Фран­ции; на­чал со­труд­ни­чать в газетой «Но­вое рус­ское сло­во» (США), где бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны цик­лы его ста­тей «В ти­хом мес­теч­ке Фран­ции» и «Пись­ма о не­зна­чи­тель­ном» - раз­ду­мья о при­чи­нах и спо­со­бах ве­де­ния вой­ны, о фа­шиз­ме и ком­му­низ­ме (отдельные из­да­ния по­смерт­но - 1946 и 1952 годы).

Пе­ча­тал­ся с 1895 года. Ран­няя про­за во­шла в сборники: «При­зра­ки» (1917), «Сказ­ки и не­сказ­ки» (1918), «Из ма­лень­ко­го до­ми­ка. Мо­ск­ва 1917-1919» (1921). Ши­ро­кую пи­са­тель­скую из­вест­ность Осоргину при­нёс пер­вый ро­ман «Сив­цев Вра­жек» (1928), по­ве­ст­вую­щий о жиз­ни пред­ре­во­лю­ци­он­ной и по­сле­ре­во­лю­ци­он­ной Мо­ск­вы. Ди­ло­гия «Сви­де­тель ис­то­рии» (1932) и «Кни­га о кон­цах» (1935) об­ра­ще­на к ис­то­рии русского тер­ро­риз­ма. Ма­сон­ски­ми идея­ми про­ни­за­ны по­весть из жиз­ни русской эмиг­ра­ции «Воль­ный ка­мен­щик» (1937) и кни­га ли­рических ми­ниа­тюр «Про­ис­ше­ст­вия зе­лё­но­го ми­ра» (1938) - пан­теи­стический гимн зем­ле и её бес­сло­вес­ным оби­та­те­лям. Зре­лую про­зу Осоргина от­ли­ча­ет до­ве­ри­тель­ность ин­то­на­ции, иро­ния, за­час­тую пе­ре­хо­дя­щая в са­мо­иро­нию; тя­го­те­ние к сти­ли­стич. тра­ди­ци­ям про­зы Л.Н. Тол­сто­го, И.А. Гон­ча­ро­ва, И.С. Тур­ге­не­ва со­че­та­ет­ся в отдельных про­из­ве­де­ни­ях Осоргина с экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ни­ем в об­лас­ти по­ве­ст­во­вательной тех­ни­ки (ис­поль­зо­ва­ние ки­не­ма­то­гра­фических приё­мов и другие). Сре­ди про­из­ве­де­ний: сборники рас­ска­зов «Там, где был сча­ст­лив» (1928), «Чу­до на озе­ре» (1931); цикл биб­лио­филь­ских ста­тей (1928-1934 годы; отдельное из­да­ние под названием «За­мет­ки ста­ро­го кни­го­еда», 1989); «По­весть о се­ст­ре» (отдельное издание 1931); сборник «ста­рин­ных рас­ска­зов» «По­весть о не­ко­ей де­ви­це» (1938); ме­муа­ры «Вре­ме­на» (опубликован в 1955); пе­ре­во­ды пьес К. Гоц­ци («Прин­цес­са Ту­ран­дот», по прось­бе Е.Б. Вах­тан­го­ва, осу­ще­ст­вив­ше­го её по­ста­нов­ку в 1922 году), К. Голь­до­ни; сказ­ки и рас­ска­зы для де­тей.