ОСОРГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
ОСОРГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (настоящая фамилия Ильин). - русский писатель, публицист.
Дворянин, сын юриста. Окончил юридич. факультет Московского университа (1902); все студенческие годы был внештатным корреспондентом газеты «Пермские губернские ведомости». В 1904 году вступил в партию эсеров. В декабре 1905 года арестован; временно освобождён под залог, в тюрьму не вернулся. В августе 1906 года уехал в Гельсингфорс (ныне Хельсинки), оттуда эмигрировал в Италию; получил признание в России как заграничный корреспондент газеты «Русские ведомости» (книга «Очерки современной Италии», 1913); публиковался в журнале «Вестник Европы». В 1914 году вступил в масонскую ложу. В 1916 году вернулся в Россию. Февральскую революцию 1917 года принял восторженно; после Октябрьской революции 1917 года занял антибольшевистскую позицию. В 1918 году стал инициатором создания Книжной лавки писателей в Москве, а также одним из организаторов и первым председателем Всероссийского союза журналистов и вице-председателем Московского отделения Всеросссийского союза писателей. В 1921 году участвовал в работе Комиссии помощи голодающим при ВЦИК (Помгол), был арестован; в 1922 году выслан из СССР. Жил сначала в Берлине, с осени 1923 года - в Париже. Сотрудничал в эмигрантской периодике («Последние новости», «Современные записки» и другие). Активно участвовал в деятельности русских масонских лож во Франции, основал в 1932 году ложу «Северные братья». В 1940 году уехал на не оккупированный германскими войсками юг Франции; начал сотрудничать в газетой «Новое русское слово» (США), где были опубликованы циклы его статей «В тихом местечке Франции» и «Письма о незначительном» - раздумья о причинах и способах ведения войны, о фашизме и коммунизме (отдельные издания посмертно - 1946 и 1952 годы).
Печатался с 1895 года. Ранняя проза вошла в сборники: «Призраки» (1917), «Сказки и несказки» (1918), «Из маленького домика. Москва 1917-1919» (1921). Широкую писательскую известность Осоргину принёс первый роман «Сивцев Вражек» (1928), повествующий о жизни предреволюционной и послереволюционной Москвы. Дилогия «Свидетель истории» (1932) и «Книга о концах» (1935) обращена к истории русского терроризма. Масонскими идеями пронизаны повесть из жизни русской эмиграции «Вольный каменщик» (1937) и книга лирических миниатюр «Происшествия зелёного мира» (1938) - пантеистический гимн земле и её бессловесным обитателям. Зрелую прозу Осоргина отличает доверительность интонации, ирония, зачастую переходящая в самоиронию; тяготение к стилистич. традициям прозы Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева сочетается в отдельных произведениях Осоргина с экспериментированием в области повествовательной техники (использование кинематографических приёмов и другие). Среди произведений: сборники рассказов «Там, где был счастлив» (1928), «Чудо на озере» (1931); цикл библиофильских статей (1928-1934 годы; отдельное издание под названием «Заметки старого книгоеда», 1989); «Повесть о сестре» (отдельное издание 1931); сборник «старинных рассказов» «Повесть о некоей девице» (1938); мемуары «Времена» (опубликован в 1955); переводы пьес К. Гоцци («Принцесса Турандот», по просьбе Е.Б. Вахтангова, осуществившего её постановку в 1922 году), К. Гольдони; сказки и рассказы для детей.