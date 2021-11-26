ОШАЕВ ХАЛИД ДУДАЕВИЧ

ОШАЕВ ХАЛИД ДУДАЕВИЧ - чеченский писатель, этнограф.

Писал на русском и чеченском языках. Сын лесника. Учился в Лесном институте в Петрограде (1916-1918 годы); в 1918 году вернулся в Чечню, участвовал в революционном движении и в гражданской войне на Северном Кавказе. Ректор Горского педагогического института во Владикавказе (1930-1936 годы), директор Северо-Кавказского горского историко-лингвистического НИИ имени С.М. Кирова в Пятигорске (1936-1937 годы). В 1937 году репрессирован; срок отбывал в Магадане. С 1950 года жил в городе Джамбул Казахской ССР; работал фельдшером-лаборантом. Реабилитирован в 1957 году. В 1957-1961 годах заместитель директора по научной работе в Чечено- Ингушском НИИ истории, языка и литературы в Грозном.

Дебютировал в печати в середине 1920-х годов. Автор сатирических пьес «Закон отцов» (1923) о кровной мести, «Побеги бюрократизма» (1931), «Клещ» (1934), «Борьба продолжается» (1936), «В одной руке два арбуза» (1961); исторических драм «Асланбек Шерипов» (1958) о гражданской войне в Чечне в 1919 году, «Перевал» (1976) и др. Размышления Ошаева о судьбах русского и чеченского народов, о влиянии революции на сознание горцев нашли отражение в историческом романе «Пламенные годы» (книги 1-4, 1959-1964 годы, русский перевод 1966-1967 годы). Вёл поиск чеченцев и ингушей - защитников Брестской крепости , которым посвятил художественно-документальную повесть «Брест - орешек огненный» (на русском языке; опубликована в 1990 году). Занимался изучением нахских языков (статья «О частицах отрицания в чеченском языке», 1959, и другие); составил чеченский алфавит на латинской графической основе (1925); изучал и публиковал произведения чечено-ингушского фольклора. Среди других произведений: рассказы, сказки, историко- биографические очерки о героях Великой Отечественной войны , литературная критика.