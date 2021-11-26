ОКУНЬ СЕМЁН БЕНЦИАНОВИЧ
ОКУНЬ СЕМЁН БЕНЦИАНОВИЧ - советский историк.
Окончил историческое отделение факультета языка и материальной культуры ЛГУ (1931). Научный сотрудник Ленинградского отделения Центрального исторического архива (ныне РГИА; 1931-1936). Преподавал на историческом факультете ЛГУ (1937-1941 и в 1944-1972 годах, профессор с 1940 года). В Великую Отечественную войну лектор политотдела штаба морской обороны Ленинграда (1941), профессор морского факультета Военно-политической академии имени В.И. Ленина в Москве (1942-1944).
Автор оригинального курса лекций по истории России конца XVIII - 1-й четверти XIX веков [опубликован в 1939 году, переизданы в 1948, 1974-1978 годах; на их основе опубликованы «Очерки истории СССР. Конец XVIII - первая четверть XIX века» (1956) и «Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX века» (1957)], насыщенных большим фактологическим и историографическим материалом, яркими историческими портретами персонажей «от царя до псаря», авторскими трактовками ряда важных проблем. Окунь изучал историю российской колонизации Алеутских островов и территории Северной Америки, деятельность там русских поселенцев и Российско-Американской компании. Опубликовал материалы о коренном населении Камчатки и её истории. Исследовал движение декабристов, считал, что в нём изначально было не только радикальное, но и умеренно-либеральное направление. Детально проследил эволюцию общественных воззрений декабриста М.С. Лунина. Один из авторов «Истории Ленинградского университета» (1969). Ответственный редактор и автор вступительных статей к документальным сборникам «Крестьянское движение в России в 1850-1856 годов» (1962) и «Крестьянское движение в России в 1857 - мае 1861 годов» (1963).
Сочинения:
Восстание на крейсере «Память Азова» в 1906 г. // Красная летопись. 1930. № 6(39);
Очерки по истории колониальной политики царизма в Камчатском крае. Л., 1935;
Российско-Американская компания. М.; Л., 1939;
Существует ли «тайна Федора Кузьмича»? // Вопросы истории. 1967. № 1;
Декабристы. М., 1972;
Декабрист М. С. Лунин. 2-е изд. Л., 1985.