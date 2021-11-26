ОКУНЬ СЕМЁН БЕНЦИАНОВИЧ

ОКУНЬ СЕМЁН БЕНЦИАНОВИЧ - советский ис­то­рик.

Окон­чил ис­то­рическое от­де­ле­ние факультета язы­ка и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ЛГУ (1931). На­учный со­труд­ник Ле­нинградского от­де­ле­ния Центрального ис­то­рического ар­хи­ва (ны­не РГИА; 1931-1936). Пре­по­да­вал на ис­то­рическом факультете ЛГУ (1937-1941 и в 1944-1972 годах, профессор с 1940 года). В Великую Отечественную вой­ну лек­тор по­лит­от­де­ла шта­ба морской обо­ро­ны Ле­нин­гра­да (1941), профессор мор­ско­го факультета Во­енно-по­ли­тической ака­де­мии имени В.И. Ле­ни­на в Мо­ск­ве (1942-1944).

Ав­тор ори­ги­наль­но­го кур­са лек­ций по ис­то­рии Рос­сии конца XVIII - 1-й четверти XIX веков [опубликован в 1939 году, пе­ре­из­да­ны в 1948, 1974-1978 годах; на их ос­но­ве опубликованы «Очер­ки ис­то­рии СССР. Ко­нец XVIII - пер­вая чет­верть XIX века» (1956) и «Очер­ки ис­то­рии СССР. Вто­рая чет­верть XIX века» (1957)], на­сы­щен­ных боль­шим фак­то­ло­гическим и ис­то­рио­гра­фическим ма­те­риа­лом, яр­ки­ми ис­то­рическими порт­ре­та­ми пер­со­на­жей «от ца­ря до пса­ря», ав­тор­ски­ми трак­тов­ка­ми ря­да важ­ных про­блем. Окунь изу­чал ис­то­рию российской ко­ло­ни­за­ции Але­ут­ских островов и тер­ри­то­рии Северной Аме­ри­ки, дея­тель­ность там русских по­се­лен­цев и Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии. Опуб­ли­ко­вал ма­те­риа­лы о ко­рен­ном на­се­ле­нии Кам­чат­ки и её ис­то­рии. Ис­сле­до­вал дви­же­ние де­каб­ри­стов, счи­тал, что в нём из­на­чаль­но бы­ло не толь­ко ра­ди­каль­ное, но и уме­рен­но-ли­бе­раль­ное на­прав­ле­ние. Де­таль­но про­сле­дил эво­лю­цию об­щественных воз­зре­ний де­каб­ри­ста М.С. Лу­ни­на. Один из ав­то­ров «Ис­то­рии Ле­нин­град­ско­го уни­вер­си­те­та» (1969). От­ветственный ре­дак­тор и ав­тор всту­пительных ста­тей к до­ку­мен­таль­ным сборникам «Кре­сть­ян­ское дви­же­ние в Рос­сии в 1850-1856 годов» (1962) и «Кре­сть­ян­ское дви­же­ние в Рос­сии в 1857 - мае 1861 годов» (1963).

Сочинения:

Вос­ста­ние на крей­се­ре «Па­мять Азо­ва» в 1906 г. // Крас­ная ле­то­пись. 1930. № 6(39);

Очер­ки по ис­то­рии ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки ца­риз­ма в Кам­чат­ском крае. Л., 1935;

Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ская ком­па­ния. М.; Л., 1939;

Су­ще­ст­ву­ет ли «тай­на Фе­до­ра Кузь­ми­ча»? // Во­про­сы ис­то­рии. 1967. № 1;

Де­каб­ри­сты. М., 1972;

Де­каб­рист М. С. Лу­нин. 2-е изд. Л., 1985.