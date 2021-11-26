ОГИЗ

ОГИЗ - из­да­тель­ско-про­из­вод­ст­вен­ный ком­плекс в РСФСР и СССР.

Об­ра­зо­ван по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) от 30 июля 1930 года в свя­зи с цен­тра­ли­за­ци­ей из­да­тель­ско­го де­ла . Дей­ст­во­вал при Нар­ко­ма­те про­све­ще­ния РСФСР, с 1940 года при СНК РСФСР (с 1946 года при СМ СССР). В со­став ОГИЗа во­шли 27 из­да­тельств с под­чи­нён­ны­ми им пред­при­ятия­ми: Гос­из­дат, став­ший ядром объ­е­ди­не­ния (его ру­ко­во­ди­тель А.Б. Ха­ла­тов на­зна­чен председателем прав­ле­ния и заведующим ОГИЗом), «Зем­ля и фаб­ри­ка», «Мо­с­ков­ский ра­бо­чий», «Мо­ло­дая гвар­дия», «Со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия», «Ра­бот­ник про­све­ще­ния», Гос­мед­из­дат, Го­с­юр­из­дат, Гос­сель­хоз­из­дат, Гос­хим­из­дат, «Без­бож­ник», из­да­тель­ст­ва Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии, Ком­му­ни­стического университета имени Я.М. Сверд­ло­ва, Осо­авиа­хи­ма, НКВД и др. На их ос­но­ве в со­ста­ве ОГИЗа об­ра­зо­ва­ны 16 круп­ных спе­циа­ли­зи­рованных из­да­тельств: Уч­пед­гиз, Соц­эк­гиз, издательство мас­со­во-по­ли­тической литературы Мас­спарт­гиз (в 1931 году вы­де­ле­но из ОГИЗa, в 1941 году вновь пе­ре­шло в его под­чи­не­ние как Государственное издательство по­ли­тической литературы - Гос­по­лит­из­дат), Гос­тех­из­дат (в 1931 году вы­де­лен из ОГИЗа), Сель­кол­хоз­гиз, Мед­из­дат, Государственное издательство ху­до­же­ст­вен­ной литературы, Юн­дет­из­дат, Во­ен­гиз, Муз­гиз, Юр­из­дат, Изо­гиз, Государственное сло­вар­но-эн­цик­ло­пе­дическое издательство «Со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия» (ны­не «Боль­шая Рос­сий­ская эн­цик­ло­пе­дия»), Гос­транс­из­дат, Снаб­ко­оп­гиз и «Физ­куль­ту­ра и ту­ризм». ОГИЗ так­же от­крыл 19 об­ла­ст­ных из­да­тельств. Кро­ме из­да­тельств, в его со­став вхо­ди­ли Кни­го­тор­го­вое объ­еди­не­ние государственных из­да­тельств - КОГИЗ, тре­сты «По­ли­граф­кни­га», «По­ли­граф» и «По­ли­граф­ст­рой». ОГИЗ ут­вер­ждал те­ма­тические и про­из­вод­ст­вен­но-фи­нан­со­вые пла­ны вы­пус­ка из­да­ний, управ­лял из­да­тель­ст­ва­ми и осу­ще­ст­в­лял ру­ко­во­дство вхо­див­ши­ми в не­го кни­го­тор­го­вы­ми, по­ли­гра­фическими и стро­ительными пред­при­ятия­ми. В ве­де­нии ОГИЗа на­хо­ди­лись Московский по­ли­гра­фический институт (ны­не Московский государственный университет пе­ча­ти имени Ива­на Фё­до­ро­ва), НИИ по­ли­гра­фической и из­да­тель­ской промышленности (ны­не ВНИИ по­ли­гра­фии). Про­дук­ция ОГИЗа но­си­ла его из­да­тель­скую мар­ку и мар­ку то­го из­да­тель­ст­ва, ко­то­рым она бы­ла вы­пу­ще­на. В 1949 году ОГИЗ ли­к­ви­ди­ро­ван, его функ­ции пе­ре­шли к Главному управ­ле­нию по де­лам по­ли­гра­фической промышленности, из­да­тельств и книж­ной тор­гов­ли при СМ СССР (Глав­по­ли­граф­из­да­ту).

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