ОГИЗ
ОГИЗ - издательско-производственный комплекс в РСФСР и СССР.
Образован постановлением ЦК ВКП(б) от 30 июля 1930 года в связи с централизацией издательского дела. Действовал при Наркомате просвещения РСФСР, с 1940 года при СНК РСФСР (с 1946 года при СМ СССР). В состав ОГИЗа вошли 27 издательств с подчинёнными им предприятиями: Госиздат, ставший ядром объединения (его руководитель А.Б. Халатов назначен председателем правления и заведующим ОГИЗом), «Земля и фабрика», «Московский рабочий», «Молодая гвардия», «Советская энциклопедия», «Работник просвещения», Госмедиздат, Госюриздат, Госсельхозиздат, Госхимиздат, «Безбожник», издательства Коммунистической академии, Коммунистического университета имени Я.М. Свердлова, Осоавиахима, НКВД и др. На их основе в составе ОГИЗа образованы 16 крупных специализированных издательств: Учпедгиз, Соцэкгиз, издательство массово-политической литературы Масспартгиз (в 1931 году выделено из ОГИЗa, в 1941 году вновь перешло в его подчинение как Государственное издательство политической литературы - Госполитиздат), Гостехиздат (в 1931 году выделен из ОГИЗа), Сельколхозгиз, Медиздат, Государственное издательство художественной литературы, Юндетиздат, Военгиз, Музгиз, Юриздат, Изогиз, Государственное словарно-энциклопедическое издательство «Советская энциклопедия» (ныне «Большая Российская энциклопедия»), Гострансиздат, Снабкоопгиз и «Физкультура и туризм». ОГИЗ также открыл 19 областных издательств. Кроме издательств, в его состав входили Книготорговое объединение государственных издательств - КОГИЗ, тресты «Полиграфкнига», «Полиграф» и «Полиграфстрой». ОГИЗ утверждал тематические и производственно-финансовые планы выпуска изданий, управлял издательствами и осуществлял руководство входившими в него книготорговыми, полиграфическими и строительными предприятиями. В ведении ОГИЗа находились Московский полиграфический институт (ныне Московский государственный университет печати имени Ивана Фёдорова), НИИ полиграфической и издательской промышленности (ныне ВНИИ полиграфии). Продукция ОГИЗа носила его издательскую марку и марку того издательства, которым она была выпущена. В 1949 году ОГИЗ ликвидирован, его функции перешли к Главному управлению по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при СМ СССР (Главполиграфиздату).