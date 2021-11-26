ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ - фор­ма ор­га­ни­за­ции учеб­но­го про­цес­са для лиц, со­че­таю­щих по­лу­че­ние об­ще­го и профессионального об­ра­зо­ва­ния с тру­до­вой дея­тель­но­стью; часть сис­те­мы не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния.

Заочное обучение вклю­ча­ет са­мо­сто­ятельное про­хо­ж­де­ние уча­щи­ми­ся учеб­ных кур­сов и оч­ную сда­чу эк­за­ме­нов. Заочное обучение в от­ли­чие от дис­тан­ци­он­но­го обу­че­ния ха­рак­те­ри­зу­ет­ся дос­та­точ­но жё­ст­ким рег­ла­мен­том: ус­та­но­воч­ные за­ня­тия, меж­сес­си­он­ная ра­бо­та, эк­за­ме­на­ци­он­но-за­чёт­ные сес­сии, ог­ра­ни­чен­ный вы­бор учеб­ных дис­ци­п­лин и др.; под­ра­зу­ме­ва­ет еди­ный для всех обу­чаю­щих­ся учеб­ный план, об­щие сро­ки сда­чи кон­троль­ных, кур­со­вых ра­бот и эк­за­ме­нов.

За­оч­ное обу­че­ние в Рос­сии

В до­ре­во­люционной Рос­сии един­ст­вен­ной фор­мой заочного обучения, при­знан­ной го­су­дар­ст­вом, был экс­тер­нат. В 1850 году от­крыт Институт за­оч­но­го об­уче­ния. Пер­вы­ми ме­то­дическими цен­тра­ми для лиц, за­ни­маю­щих­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, ста­ли Ко­мис­сия по ор­га­ни­за­ции до­маш­не­го чте­ния (1893) при Обществе рас­про­стра­не­ния тех­нических зна­ний ( Мо­ск­ва ) и От­дел для со­дей­ст­вия са­мо­об­ра­зо­ва­нию (1894) при Комитете пе­да­го­гического му­зея во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (Санкт-Пе­тер­бург), ко­то­рые рас­сы­ла­ли же­лаю­щим учеб­но-ме­то­дическую литературу, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли лек­ции и кон­суль­та­ции. Московские про­грам­мы обу­че­ния бы­ли по­строе­ны на ос­но­ве ву­зов­ских учеб­ных кур­сов.

В начале 1920-х годов от­кры­лись мно­го­численные за­оч­ные кур­сы (позд­нее от­де­ле­ния) при ву­зах: 2-м МГУ, Сельскохозяйственной ака­де­мии им. К.А. Ти­ми­ря­зе­ва, Ме­ха­ническом институте им. М.В. Ло­мо­но­со­ва (оба - в Мо­ск­ве) и др. В 1929 году кол­ле­гия Нар­ком­про­са РСФСР оп­ре­де­ли­ла прин­ци­пы и ор­га­ни­за­ци­он­ные ос­но­вы заочного обучения, ко­то­рое ста­ло ор­га­нич­ной ча­стью сис­те­мы народного об­ра­зо­ва­ния в СССР и ох­ва­ты­ва­ло об­ще­об­ра­зо­вательную, сред­нюю спе­ци­аль­ную и выс­шую шко­лу. Бы­ли соз­да­ны спе­циа­ли­зированные цен­тры под­го­тов­ки кад­ров без от­ры­ва от про­из­вод­ст­ва: Ле­нинградский ин­ду­ст­ри­аль­ный институт (1929; ны­не Северо-Западный за­оч­ный тех­нический университет), Все­со­юз­ный сельскохозяйственный институт за­оч­но­го об­ра­зо­ва­ния (1930; ныне Российский государственный аг­рар­ный за­оч­ный университет, г. Ба­ла­ши­ха Московской области), Центральный за­оч­ный институт фи­нан­со­во-эко­но­мических на­ук (1930; ны­не Все­российский за­оч­ный фи­нан­со­во-эко­но­мический институт, Мо­ск­ва), Все­со­юз­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный институт (1932; ны­не Московский государственный от­кры­тый университет).

По­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР от 29 августа 1938 года «О выс­шем за­оч­ном об­ра­зо­ва­нии» бы­ла ус­та­нов­ле­на кур­со­вая сис­те­ма об­уче­ния с обя­зательной оч­ной сда­чей эк­за­ме­нов и за­чё­тов по всем дис­ци­п­ли­нам, оп­ре­де­ле­на об­щая но­менк­ла­ту­ра спе­ци­аль­но­стей для заочного обучения. Со­глас­но По­ло­же­нию СНК СССР о за­оч­ной ас­пи­ран­ту­ре (1939), заочное обучение рас­про­стра­ня­лось на под­го­тов­ку на­учных и на­уч­но-пе­да­го­гических кад­ров. В 1940/41 учеб­ном го­ду в СССР дей­ст­во­ва­ло 18 за­оч­ных ву­зов, при 383 ву­зах име­лись за­оч­ные от­де­ле­ния.

В 1950-1960-е годы в це­лях мак­си­маль­но­го при­бли­же­ния об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы к ра­бо­таю­щей мо­ло­дё­жи соз­да­на гиб­кая сис­те­ма за­оч­но­го об­ра­зо­ва­ния; кро­ме са­мо­сто­ятельных школ и их от­де­ле­ний, в том числе спе­ци­аль­ных (для не­ко­то­рых ка­те­го­рий ра­бот­ни­ков, например, же­лез­но­до­рож­ни­ков, мо­ря­ков и др.), бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны кон­суль­та­ци­он­ные пунк­ты и груп­пы при днев­ных шко­лах и ин­ди­ви­ду­аль­ное об­уче­ние мо­ло­дё­жи. В 1970 году ра­бо­та­ло около 900 са­мо­сто­ятельных сред­них об­ще­об­ра­зо­вательных за­оч­ных школ. В начале 1970-х годов от­кры­то 813 рай­он­ных школ с за­оч­ной фор­мой обу­че­ния, при 1106 днев­ных шко­лах ор­га­ни­зо­ва­но обу­че­ние за­оч­ни­ков; соз­да­но до­пол­ни­тель­но 500 учеб­но-кон­суль­тационных пунк­тов (УКП); об­щее чис­ло за­очни­ков дос­тиг­ло 1,2 миллиона человек. В середине 1970-х годов тра­диционное заочное обучение ста­ло за­ме­нять­ся оч­но-за­оч­ным. С первой половины 1980-х годов чис­ло за­оч­ни­ков сред­них об­ще­об­ра­зо­вательных школ умень­ша­ет­ся. Основной сфе­рой заочного обучения ста­но­вит­ся сис­те­ма выс­ше­го и сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния. За­оч­ная под­го­тов­ка спе­циа­ли­стов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез сеть са­мо­сто­ятельных за­оч­ных сред­них и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний и ор­га­ни­зо­ван­ных при них фи­лиа­лов и УКП на круп­ных пред­при­яти­ях, а так­же на за­оч­ных фа­куль­те­тах (от­де­ле­ни­ях) ста­цио­нар­ных ву­зов и тех­ни­ку­мов. Соз­да­ют­ся об­ще­тех­нические фа­куль­те­ты, по­зво­ляю­щие в те­че­ние пер­вых трёх лет обу­чать­ся оч­но - по ве­чер­ней сис­те­ме обу­че­ния, а за­тем из­брать для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния за­оч­ный или оч­ный вуз.

С 1981 года раз­ре­ше­ны со­кра­щён­ные сро­ки обу­че­ния для за­оч­ни­ков, имею­щих стаж ра­бо­ты по из­бран­ной спе­ци­аль­но­сти. Для лиц, обу­чаю­щих­ся за­оч­но в го­ро­дах по мес­ту жи­тель­ст­ва, ор­га­ни­зо­ва­ны оч­ные (ве­чер­ние) за­ня­тия по круп­ным цик­лам учеб­ных дис­ци­п­лин в те­че­ние го­да; при­ём слу­ша­те­лей на под­го­то­вительные от­де­ле­ния с за­оч­ным обу­че­ни­ем при ву­зах и тех­ни­ку­мах. Ву­зам пре­дос­тав­ле­но пра­во са­мим ут­вер­ждать по со­гла­со­ва­нию с ба­зо­вы­ми пред­при­ятия­ми учеб­ные пла­ны для заочного обучения. Сро­ки обу­че­ния сту­ден­тов на од­ном кур­се не ог­ра­ни­че­ны. В 2006 году в сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния за­оч­но обу­ча­лись 3032 тысячи человек (для срав­не­ния - оч­но обу­ча­лись 3508 тысяч человек), в том числе в государственных и му­ни­ци­паль­ных ву­зах - 2348,3 тыс., в не­го­су­дар­ст­вен­ных - 683,7 тыс. человек. В сис­те­ме сред­не­го об­ра­зо­ва­ния за­оч­но обу­ча­лись 549,4 тысячи человек, в том числе в государственных и му­ни­ци­паль­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях - 510,3 тыс., в не­го­су­дар­ст­вен­ных – 39,1 тыс. человек.

За­оч­ное обу­че­ние за ру­бе­жом

В за­ру­беж­ных стра­нах заочное обучение рас­про­стра­ня­лось со второй половины XIX века: в 1856 году от­крыт Институт Тус­се­на и Лан­ген­шей­да в Бер­ли­не, впер­вые вне­дрив­ший за­оч­ную фор­му обу­че­ния иностранным язы­кам; Лон­дон­ский университет с 1858 года раз­ре­шил до­пуск со­ис­ка­те­лей к за­щи­те ди­плом­ных ра­бот без про­хо­ж­де­ния пол­но­го кур­са обу­че­ния в кол­лед­же. Бы­ли соз­да­ны сис­те­мы заочного обучения экс­тер­нов уни­вер­си­те­та­ми США, Ка­на­ды , Ав­ст­ра­лии и др. В по­след­ней тре­ти ве­ка соз­да­ны об­ще­ст­вен­ные цен­тры по­мо­щи заочного обучения – Ли­га народного об­ра­зо­ва­ния (Фран­ция), Общество рас­про­стра­не­ния народного об­ра­зо­ва­ния (Гер­ма­ния), Общество под­держ­ки до­маш­не­го об­ра­зо­ва­ния (США) и др. В 1883 году в США от­крыл­ся за­оч­ный университет - ча­ст­ная ас­со­циа­ция пре­по­да­ва­те­лей различных уни­вер­си­те­тов и кол­лед­жей, за­ни­мав­шая­ся про­па­ган­дой са­мо­об­ра­зо­ва­ния и за­оч­но­го обу­че­ния.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны заочное обучение ста­ли при­ме­нять и государственные выс­шие и сред­ние специальные учеб­ные за­ве­де­ния. В США тем­пы рос­та чис­лен­но­сти за­оч­ни­ков в этот пе­ри­од еже­год­но воз­рас­та­ли на 7,8% по срав­не­нию с 2% чис­лен­но­сти сту­ден­тов и учащихся оч­ных учеб­ных за­ве­де­ний; в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ка­на­де, Япо­нии и не­ко­то­рых других стра­нах - до 10%. Зна­чительный при­рост чис­ла лиц, по­лу­чав­ших об­ра­зо­ва­ние за­оч­но, под­дер­жи­вал­ся за счёт сту­ден­тов из раз­ви­ваю­щих­ся стран Азии и Аф­ри­ки, но глав­ным фак­то­ром в про­цес­се рас­ши­ре­ния мас­шта­бов заочного обучения бы­ла за­ин­те­ре­со­ван­ность фирм в по­сто­ян­ном по­вы­ше­нии ква­ли­фи­ка­ции и в пе­ре­под­го­тов­ке сво­их ра­бот­ни­ков.

В конце 1960-х годов поя­ви­лись государственные и ча­ст­ные выс­шие и сред­ние специальные учеб­ные за­ве­де­ния, спе­циа­ли­зи­ро­вав­шие­ся на за­оч­ной фор­ме обу­че­ния. Пер­вым сре­ди них стал От­кры­тый университет в Лон­до­не (1969). В начале 2000-х годов он ох­ва­ты­вал около 200 тысяч сту­ден­тов. В рам­ках университета дей­ст­ву­ет Институт тех­но­ло­гии обу­че­ния, ве­ду­щий ис­сле­до­ва­ния по про­грамм­но-ме­то­дическому обес­пе­че­нию заочного обучения. По­доб­ные учеб­ные за­ве­де­ния к середине 1980-х годов со­зда­ны и в других стра­нах (все­го около 30). Соз­да­ют­ся ме­ж­ду­народные объ­е­ди­не­ния (кон­сор­циу­мы) за­оч­ных учеб­ных за­ве­де­ний, ко­то­рые бе­рут на се­бя раз­ра­бот­ку и пре­дос­тав­ле­ние за пла­ту про­грамм и кур­сов различных уров­ней обу­че­ния, в том числе и по­сле­ди­п­лом­но­го. За­пи­си лек­ций ти­ра­жи­ру­ют­ся и транс­ли­ру­ют­ся по так называемым замк­ну­тым учеб­ным се­тям и с по­мо­щью спут­ни­ко­вой свя­зи, ком­плек­ту­ют­ся в ви­део­биб­лио­те­ки и т.п. C 1938 года при ЮНЕСКО дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­народные со­вет по за­оч­но­му об­ра­зо­ва­нию.

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