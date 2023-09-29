Неусы́хин, Александр Иосифович
Неусы́хин, Александр Иосифович (07[19].01.1898, Москва — 22.10.1969, там же) — советский историк-медиевист, специалист по социально-экономической истории раннего Средневековья. В 1918–1921 учился на историко-филологическом факультете МГУ, по окончании которого стал научным сотрудником 2‑го разряда (аспирантом) только что организованного Института истории РАНИОН.
Ученик Д. М. Петрушевского. В 1929 защитил кандидатскую диссертацию «Общественный строй древних германцев», тогда же вышедшую отдельной книгой; в 1946 — докторскую диссертацию «Свобода и собственность в варварских Правдах», впоследствии переработанную в книгу «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества». Сотрудник Института истории АН СССР с момента его создания в 1936, одновременно преподавал в МГУ и других вузах Москвы.
Главным предметом научных интересов Н. были судьбы германских обществ в связи с процессом складывания феодализма. В книге «Общественный строй древних германцев» Н. оставался на уровне современной ему мировой науки и за это подвергся нападкам как последователь «буржуазного» историка А. Допша. В общине древних германцев времен Тацита Н. в эти годы видел лишь «какую‑то бесплотную тень» и не сомневался в наличии у них собственности на землю. С 1930‑х Н., стремясь согласовать свои исследовательские выводы с марксизмом, воспринял серию работ Ф. Энгельса об общинном коммунизме древних германцев, отражавших научные представления XIX в., и задался целью доказать их правоту на своем историческом материале. В результате он нашел ряд косвенных и одно, как ему казалось, прямое доказательство пошагового складывания института собственности у германцев на руинах якобы имевшего место первобытного коммунизма. Речь шла о § 3 Эдикта франкского короля Хильперика, дававшем права наследования дочерям в случае отсутствия детей мужского пола. Появление собственности на землю в глазах Н. было шагом к последующему разорению и закабалению крестьян. Концепция Н., основанная на серьезной проработке доступных тогда источников, подкрепленная скрупулезным анализом текстов, получила широкое распространение в советской медиевистике. В советских учебниках и энциклопедиях концепция Н. легла в основу описания всего процесса феодализации. Отечественным медиевистам импонировало сочетание творческого применения марксистского метода исследования и высокого профессионализма. Репутация Н. подкреплялась педагогическим талантом. Его учениками были М. Л. Абрамсон, Ю. Л. Бессмертный, А. Я. Гуревич, А. И. Данилов, Н. Ф. Колесницкий, А. Р. Корсунский, Л. Т. Мильская, Я. Д. Серовайский и др.
Соч.: Общественный строй древних германцев. М., 1929; Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI–VIII вв. М., 1956; Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII–XII вв. М., 1964; Проблемы европейского феодализма. М., 1974.
Лит.: Мильская Л. Т. Александр Иосифович Неусыхин: Тернистый путь ученого // Новая и новейшая история. 1992. № 3. С. 147–173; Традиции и новации в изучении западноевропейского феодализма. Памяти Д. М. Петрушевского и А. И. Неусыхина. М., 1995; Дубровский И. В. Институт и высказывание в конце Римской империи. М., 2009. С. 178–180, 241–242. И. В. Дубровский.