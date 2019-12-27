Медаль за труд: из истории звания Героя Социалистического Труда 27 декабря 1938 года в Советском Союзе появился комплекс наград для самых достойных трудящихся Не слишком обширная советская наградная система довоенного времени в основном была ориентирована на награждение тех, кто проявил себя в деле обороны Родины. К декабрю 1938 года существовало только две награды, которыми можно было отмечать исключительно за трудовые успехи — учрежденный в 1928 году орден Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета», появившийся в 1935 году. И только 27 декабря 1938 года появилась целая группа наград, предназначенных исключительно для передовиков труда: звание Героя Социалистического Труда и две медали — «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Как... На чтение: 3 минуты

27 декабря 1938 года в Советском Союзе появился комплекс наград для самых достойных трудящихся

Не слишком обширная советская наградная система довоенного времени в основном была ориентирована на награждение тех, кто проявил себя в деле обороны Родины. К декабрю 1938 года существовало только две награды, которыми можно было отмечать исключительно за трудовые успехи — учрежденный в 1928 году орден Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета», появившийся в 1935 году. И только 27 декабря 1938 года появилась целая группа наград, предназначенных исключительно для передовиков труда: звание Героя Социалистического Труда и две медали — «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Как героям труда прибавили слово «социалистического»

Звание Героя Социалистического Труда появилось не на пустом месте. Героями труда с 1921 года стали называть рабочих-передовиков, чей трудовой стаж насчитывал не один десяток лет. Это звание стало появляться в грамотах, которые выдавали награжденным, а через шесть лет, 27 июля 1927 года оно было официально введено специальным совместным постановлением Центрального исполнительного комитета и Совнаркома. Основания для присвоения звания «Герой Труда» тоже были примерно такими же, какие позднее будут закреплены в статуте звания Героя Социалистического Труда, за одним исключением: присвоить его можно было и за 35 лет трудового стажа (хотя на деле встречались награждения и за меньший). Впервые высокого звания были удостоены 2 января 1928 года четыре человека — двое рабочих и двое учителей, а всего за десять с небольшим лет существования высокой награды ее удостоились 1014 человек. После того, как появилось звание Героя Социалистического Труда, звание «Героя Труда» больше не присваивалось, но формально существовало, а было отменено только в 1988 году.

Грамота Героя Труда, врученная в 1932 году инженеру-изобретателю Владмиру Шухову

Источник: upload.wikimedia.org

Награды за отвагу и заслуги в труде

Появление «трудовых» наград позволило сбалансировать наградную систему СССР, в которой поначалу наблюдался явный перекос в «военную» сторону. Особенно заметным это стало после 17 октября 1938 года, когда были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». И только после появления звания Героя Социалистического Труда и двух «трудовых» медалей возникло довольно строгое — хотя и неформальное — соответствие наград. Званию Героя Советского Союза теперь условно было равно звание Героя Социалистического Труда, ордену Красного Знамени — орден Трудового Красного Знамени, ордену Красной Звезды — орден «Знак Почета», медали «За отвагу» — медаль «За трудовую доблесть», а медали «За боевые заслуги» — медаль «За трудовое отличие». Золотая медаль «Серп и Молот» к высшему трудовому отличию появилась не сразу: она была введена только в 1940 году, на год позже, чем «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (она, кстати, тоже появилась позже введения звания, знаком которого являлась).

Комплект советских наград за доблестный труд: орден Трудового Красного знамени, орден «Знак почета», медаль «За трудовую доблесть» и медаль «За трудовое отличие». Награды поздних образцов, на пятиугольной колодке с орденскими лентами разной расцветки

Источник: ok.ru

От Иосифа Сталина до оперной певицы

Несмотря на то, что статут звания Героя Социалистического Труда не предполагал награждений по случаю юбилеев и иных дат, первым его удостоился 20 декабря 1939 года к своему 60-летию секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин . Формально — за «исключительные заслуги» в создании советской компартии и строительстве социализма. Примечательно, что эту награду Сталин носил постоянно, тогда как «Золотую Звезду» Героя Советского Союза (это звание было ему присвоено 26 июня 1945 года) не надевал никогда: ее можно увидеть на его мундире только на рисованных портретах, но никогда — на фотографиях. Вторым награжденным стал 2 января 1940 года знаменитый советский конструктор-оружейник Василий Дегтярев, на счету которого к тому времени были один из самых массовых — ручной пулемет ДП-27, а также первый советский пистолет-пулемет ППД. Последним удостоенным звания Героя Социалистического Труда стала казахская оперная певица Бибигуль Тулегенова: указ о ее награждении датирован 21 декабря 1991 года, а подписал его первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Председатель Президиума ВС СССР Михаил Калинин (справа) вручает орден Ленина и медаль «Серп и Молот» Герою Социалистического Труда Василию Дегтяреву, 1940 год

Источник: bigenc.ru

Колхозников больше, но ученых — чаще

Согласно статистике награждений званием Героя Социалистического Труда, подавляющее большинство удостоенных этого отличия приходится на тружеников сельского хозяйства — около 60%! Следующими идут работники промышленности — порядка 20%, строители — около 5%. При этом в истории СССР 16 человек, ставших трижды Героями Социалистического Труда: десять из них — ученые-атомщики , трое — партийные функционеры, двое — авиаконструкторы и один – председатель колхоза. Среди получивших это звание в рамках первого группового награждения 28 октября 1940 года не было ни одного работника сельского хозяйства: тогда высшей степени трудового отличия были удостоены исключительно конструкторы стрелкового оружия, артиллерийских систем, самолетов и авиадвигателей. А вот среди дважды Героев Социалистического Труда соотношение уже ближе к общей статистике награды: большинство — 87 человек — представляют сельское хозяйство. Правда, на втором месте — 55 человек — оказались представители НТР, в большинстве своем руководители разного рода КБ и НИИ. Кстати, в отличие от звания Героя Советского Союза, звание Героя Социалистического Труда не могло быть присвоено иностранцу, но история знает одно исключение — немец Николаус Риль, физик, вывезенный из Германии и работавший на советский атомный проект.

Трижды Герой Социалистического труда академик Игорь Курчатов

Источник: krasvremya.ru

Трудовые медали

Если общее число Героев Социалистического Труда за все время существования этой награды не превысило 21 тысячи человек, то награжденных медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» было гораздо больше. Что неудивительно: статуты обеих наград предусматривали гораздо менее высокие требования к награждаемым. В результате кавалерами медали «За трудовую доблесть» стали почти 1,9 млн человек, а первыми 15 января 1939 года были награждены 22 работника завода №8 имени Михаила Калинина — что любопытно, тоже за создание и освоение новых образцов вооружения. Военными были и первые обладатели медали «За трудовое отличие»: 16 января 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР этой награды удостоились десять человек из состава Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. Поводом стал 10-летний юбилей ансамбля, а среди награжденных был его художественный руководитель Александр Александров. Любопытно, что обе медали до 1943 года имели характерную колодку треугольной формы, это позволяло не путать «трудовые» награды с «боевыми» даже издалека: все советские медали того времени имели обтянутые одинаковой красной лентой колодки, но у наград «За отвагу» и «За боевые заслуги» она была четырехугольной.

Медаль «За трудовую доблесть» раннего образца

Источник: ordenrf.ru

Обложка: Советский плакат, утверждающий неофрмальное равенство званий Героя Социалистического труда и Героя Советского Союза, 1940-е годы. Источник: ruspekh.ru

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