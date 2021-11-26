МЕЛИКЯН Спиридон Аветисович

Армянский ком­по­зи­тор, му­зы­ко­вед , хор­мей­стер, заслуженный дея­тель ис­кусств Армянской ССР (1933).

В 1902 окон­чил Ду­хов­ную ака­де­мию в Эч­ми­ад­зи­не (муз. пред­ме­ты изу­чал у Комитаса), за­тем пре­по­да­вал там же (по­мощ­ник Ко­ми­та­са ). В 1908 окон­чил ча­ст­ную кон­сер­ва­то­рию в Бер­ли­не, где учил­ся у Р. Шмид­та (ком­по­зи­ция), О. Флей­ше­ра (ис­то­рия му­зы­ки), З. Ок­са (ди­ри­жи­ро­ва­ние). В 1909–21 хор­мей­стер в Ду­хов­ной се­ми­на­рии Нер­се­ся­на в Тиф­ли­се. Ор­га­ни­зо­вал в Тиф­ли­се Арм. муз. об-во (1912) и Арм. хо­ро­вое об-во (1917). В 1924–33 пре­по­да­вал в Ере­ван­ской конс. (рек­тор в 1930–31). Ор­га­ни­зо­вал ряд фольк­лор­ных экс­пе­ди­ций по Ар­ме­нии. Ав­тор дет­ской опе­ры «Гар­ник ах­пер» («Бра­тик ба­ра­шек», 1914), Ле­ген­ды для сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра с хо­ром «Ах­та­мар» (1907), ро­ман­сов, об­ра­бо­ток арм. нар. пе­сен.

Сочинения:

Во­про­сы раз­ви­тия на­шей му­зы­ки. Тиф­лис, 1909 (на арм. яз.);

Гам­мы ар­мян­ской на­род­ной пес­ни. Ер., 1932;

Ана­лиз про­из­ве­де­ний Ко­ми­та­са. Ер., 1932 (на арм. яз.);

Очерк ис­то­рии ар­мян­ской му­зы­ки. Ер., 1935 (на арм. яз.).

Автор статьи: Э. А. Мир­зое­ва.