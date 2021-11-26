МЕДЫНСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

МЕДЫНСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский пе­да­гог, дея­тель народного об­разо­ва­ния, действительный член Академии педагогических наук РСФСР .

Из дво­рян. Окон­чил юридический факультет Санк-Пе­тербургского университета (1914 год). В 1911-1918 годах ра­бо­тал в зем­ских уч­ре­ж­де­ни­ях народного об­ра­зо­ва­ния. С 1912 года вёл на­учную и пре­пода­вательскую дея­тель­ность, в т. ч. в Санкт-Пе­тербургской пе­да­го­гической ака­де­мии, на Выс­ших пе­да­го­гических кур­сах, Ни­же­го­род­ском институте народного об­ра­зо­ва­ния, Ураль­ском университете. С 1922 года в Мо­ск­ве: заведующий от­де­лом Нар­ком­про­са РСФСР, пре­по­да­ва­тель 2-го МГУ (1922-1948 годы, профессор с 1926 года), Высшего ком­му­ни­стического института просвещения (1930-1937 годы) и др. ву­зов.

В 1944-1952 годах в сис­те­ме АПН. В 1949-1952 годах заведующий ре­дак­ци­ей пе­да­го­ги­ки издательства «Боль­шая Со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия». Раз­ра­бо­тал сис­те­му ра­бо­ты земств и зем­ских уч­ре­ж­де­ний по про­све­ще­нию, ор­га­ни­зационно-ди­дак­тические ос­но­вы вне­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния, вы­дви­нул идеи соз­да­ния на­род­ных до­мов для по­ли­тического про­све­ще­ния масс, пре­вра­ще­ния биб­лио­тек в цен­тры об­ще­куль­тур­ной ра­бо­ты. С 1920 года раз­ра­ба­ты­вал на­учно-тео­ре­тические и ме­то­дические ос­но­вы кур­са ис­то­рии пе­да­го­ги­ки с мар­кси­ст­ских по­зи­ций.

Ав­тор пер­во­го советского учеб­ни­ка «Ис­то­рия пе­да­го­ги­ки в свя­зи с эко­но­ми­че­ским раз­ви­ти­ем об­ще­ст­ва» (том 1-3, 1925-1929 годы, пе­ре­ра­бо­тан в 1938 году, на его ос­но­ве на­пи­сан ряд глав для со­вме­ст­но­го с Н. А. Кон­стан­ти­но­вым и М. Ф. Ша­бае­вой учеб­ни­ка, из­да­вав­ше­го­ся в 1956-1982 годах). Внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в изу­че­ние про­блем взаи­мо­свя­зи и взаи­мо­влия­ния отечественной и за­ру­беж­ной педа­го­ги­ки, оп­ре­де­ле­ние са­мо­быт­но­сти мно­го­национальной пе­да­го­гической мыс­ли; за­ни­мал­ся ис­то­ри­ко-куль­тур­ным ана­ли­зом па­мят­ни­ков пе­да­го­гической мыс­ли про­шло­го. Ис­сле­до­вал ис­то­рию российской шко­лы и пе­да­го­ги­ки, твор­че­ст­во Н. И. Пи­ро­го­ва, К. Д. Ушин­ско­го, П. Ф. Лес­гаф­та и др. Ав­тор «Очер­ков по ис­то­рии со­вет­ской шко­лы РСФСР за 30 лет» (1948 год, совместно с Н. А. Кон­стан­ти­но­вым).

Сочинения:

Вне­шко­ль­ное об­ра­зо­ва­ние в РСФСР. 2-е изд. М., 1923;

Эн­цик­ло­пе­дия вне­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния. 2-е изд. М., 1925. Т. 1–3;

И. Г. Пес­та­лоц­ци. Его жизнь, уче­ние и влия­ние на рус­скую пе­да­го­ги­ку. 2-е изд. М., 1927 (совм. с А. П. Пин­ке­ви­чем);

Ве­ли­кий рус­ский пе­да­гог К. Д. Ушин­ский. М., 1945;

Пе­да­го­ги­ка. 2-е изд. М., 1948 (со­авт.);

А. С. Ма­ка­рен­ко. Жизнь и пе­да­го­ги­че­ское твор­че­ст­во. 2-е изд. М., 1949;

Про­све­ще­ние в СССР. 3-е изд. М., 1955.