МАТЬЕ, МИЛИЦА ЭДВИНОВНА

Матье, Милица Эдвиновна (12[25].07.1899, с. Мартышкино, Петербургская губ. — 08.04.1966, Ленинград) — российский и советский египтолог; известный исследователь культуры и мифологии Древнего Египта; искусствовед, музейный деятель; заслуженный деятель искусства РСФСР. Родилась в семье конторщика, обрусевшего англичанина. В 1918, закончив 8 классов в женской гимназии (в Кронштадте), М. поступила на Высшие женские курсы в Петрограде, объединившиеся в 1919 с Петроградским университетом. В 1922 закончила университет как египтолог; в 1923 избрана научным сотрудником университетского Института по разряду египтологии. Еще раньше (в 1921) стала научным сотрудником Эрмитажа, в котором проработала всю жизнь (в 1933—1941 и 1945—1949 в качестве заведующей Отделением древнего Востока; в 1941—1949 — заместителя директора Эрмитажа по научной части); участница известного Кружка по изучению древнего Востока при Эрмитаже (1927—1935); доктор наук; профессор с 1947. Автор около 80 научных и научно-популярных работ по древнеегипетской мифологии, религии, культам, искусству.

Соч .: Тексты пирамид — заупокойный ритуал // Вестник древней истории. М., 1947. № 4; Древнеегипетские мифы. Л., 1956; К проблеме изучения Текстов пирамид // Вестник древней истории. М., 1958. № 4; Искусство Древнего Египта. М.–Л., 1961; Древнеегипетская скульптура в собрании Государственного Эрмитажа. М., 1996 (в соавторстве с И. А. Лапис); Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М., 1996.

Лит.: Большаков А. О. М. Э. Матье — исследователь древнеегипетской религии и идеологии / Избранные работы по религии и идеологии Древнего Египта. М., 1966. С. 8—22; К юбилею // Вестник древней истории. 1959. № 3; Памяти М. Э. Матье // Вестник древней истории. М., 1996. № 3; Милибанд C. Д. Востоковеды России, XX — начало XXI вв. Кн. 2. М., 2008. В. А. Головина.