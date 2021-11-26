МАШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский историк античности.
Из учительской семьи. С 1918 года учился на историко-филологическом факультете Самарского университета у профессора П. Ф. Преображенского, вслед за ним в 1921 году переехал в Москву и перешёл на факультет общественных наук Московского государственного университета, который окончил в 1922 году. Затем 14 лет преподавал русский язык в Коммунистическом университете трудящихся Востока и Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова.
С 1934 года преподаватель исторических факультетов Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ; заведующий кафедрой древней истории с 1941 года) и МГУ (заведующий кафедрой древней истории с 1943 года); профессор (с 1943 года). Заведующий сектором древней истории Института истории Академии наук СССР (с 1948 года).
В своём основном труде - «Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность» (1949 год) Машкин детально проанализировал закономерность перехода Рима от республики к империи. Внёс значительный вклад в изучение истории римских провинций, прежде всего Африки. Ряд работ Машкина посвящён историографии, в т. ч. изучению античности в России. Автор учебника «История древнего Рима» (1947 год, переиздан в 2006 году), сохраняющего свою значимость благодаря огромному количеству фактологического материала, живой и доступной манере изложения.