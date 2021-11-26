МАРЕЦКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА

МАРЕЦКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА - российская ак­три­са, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.

В 1924 году окон­чи­ла шко­лу-сту­дию при 3-й Сту­дии МХАТ по клас­су Ю. А. За­вад­ско­го. В 1924-1936 годах в сту­дии (с 1927 года Те­атр-сту­дия) под руководством За­вад­ско­го: ма­дам Со­ков­ни­на («Про­стая вещь» Б. А. Лав­ре­нё­ва), фрау Шнют­хен («Ком­пас, или Де­ло­вой че­ло­век» В. Га­зенк­ле­ве­ра), Ка­рин («Моё» Б. Джон­со­на), Гла­фи­ра («Вол­ки и ов­цы» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Бет­ти Дор­ланж («Шко­ла не­пла­тель­щи­ков» Л. Вер­нёя).

В 1936-1940 годах в Рос­тов­ском те­ат­ре дра­мы имени М. Горь­ко­го (Рос­тов-на-До­ну), ку­да бы­ла пе­ре­ве­де­на труп­па За­вад­ско­го: Лю­бовь Яро­вая, Ма­ри­на («Лю­бовь Яро­вая», «На бе­ре­гу Не­вы» К. А. Тре­нё­ва), Ли­за («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ), Ка­та­ри­на («Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» У. Шек­спи­ра ). С 1940 года в Московском те­ат­ре имени Мос­со­ве­та. Для Марецкой гро­те­ско­вая те­ат­раль­ность ор­га­нич­на так же, как и за­ду­шев­ный ли­ризм. Ли­рические ро­ли ак­три­сы от­ли­ча­лись ост­ро­той фор­мы, а в ка­ри­ка­тур­ных пре­уве­ли­че­ни­ях Марецкой со­хра­ня­ла при­род­ное обая­ние: Ми­ран­до­ли­на («Трак­тир­щи­ца» К. Голь­до­ни), Ма­шень­ка («Ма­шень­ка» А. Н. Афи­но­ге­но­ва), Жив­ка По­по­вич («Гос­по­жа ми­ни­стер­ша» Б. Ну­ши­ча), Мар­га­рет Чал­мерс («Кра­жа» по Дж. Лон­до­ну), Ле­ди («Ор­фей спус­ка­ет­ся в ад» Т. Уиль­ям­са), мис­сис Сэ­видж («Стран­ная мис­сис Сэ­видж» Дж. Пат­ри­ка) и другие.

В ки­но с 1925 года. Ост­рая ха­рак­тер­ность, тон­кий юмор про­яви­лись в пер­вых ра­бо­тах Марецкой (дом­ра­бот­ни­ца Ка­тя - «За­крой­щик из Торж­ка» Я. А. Про­та­за­но­ва, де­ре­вен­ская де­вуш­ка - «Дом на Труб­ной» Б. В. Бар­не­та). Все­на­род­ное при­зна­ние при­нес­ла роль Алек­сан­д­ры Со­ко­ло­вой в фильме «Член пра­ви­тель­ст­ва» А. Г. Зар­хи и И. Е. Хей­фи­ца. В го­ды Ве­ли­кой Отечественной вой­ны сня­лась в филь­мах «Она за­щи­ща­ет Ро­ди­ну» Ф. М. Эрм­ле­ра (1943 год; Государственная премия СССР, 1946 год) и «Свадь­ба» И. М. Ан­нен­ско­го (1944 год), убе­ди­тель­но про­явив мас­штаб и раз­но­сто­рон­ность сво­его да­ро­ва­ния. Пе­ре­да­вая внеш­ний и внутренний об­лик ге­рои­ни на раз­ных эта­пах жиз­нен­но­го пу­ти, Марецкая дос­тиг­ла вы­со­ко­го мас­тер­ст­ва пе­ре­во­пло­ще­ния в об­ра­зе Вар­ва­ры Ва­силь­ев­ны Мар­ты­но­вой в фильме «Сель­ская учи­тель­ни­ца» М. С. Дон­ско­го (Государственная премия СССР, 1948 год). Сре­ди других филь­мов: «Лю­бовь и не­на­висть», «Зо­ри Па­ри­жа», «По­ко­ле­ние по­бе­ди­те­лей», «Де­ло Ар­та­мо­но­вых», «Ко­тов­ский», «Мать», «По­люш­ко-по­ле», «Лёг­кая жизнь», «Ноч­ной зво­нок». Ак­три­се по­свя­щён фильм «Что вы знае­те о Ма­рец­кой?» (1976 год).