МАРЕЦКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА
МАРЕЦКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА - российская актриса, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.
В 1924 году окончила школу-студию при 3-й Студии МХАТ по классу Ю. А. Завадского. В 1924-1936 годах в студии (с 1927 года Театр-студия) под руководством Завадского: мадам Соковнина («Простая вещь» Б. А. Лавренёва), фрау Шнютхен («Компас, или Деловой человек» В. Газенклевера), Карин («Моё» Б. Джонсона), Глафира («Волки и овцы» А. Н. Островского), Бетти Дорланж («Школа неплательщиков» Л. Вернёя).
В 1936-1940 годах в Ростовском театре драмы имени М. Горького (Ростов-на-Дону), куда была переведена труппа Завадского: Любовь Яровая, Марина («Любовь Яровая», «На берегу Невы» К. А. Тренёва), Лиза («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Катарина («Укрощение строптивой» У. Шекспира). С 1940 года в Московском театре имени Моссовета. Для Марецкой гротесковая театральность органична так же, как и задушевный лиризм. Лирические роли актрисы отличались остротой формы, а в карикатурных преувеличениях Марецкой сохраняла природное обаяние: Мирандолина («Трактирщица» К. Гольдони), Машенька («Машенька» А. Н. Афиногенова), Живка Попович («Госпожа министерша» Б. Нушича), Маргарет Чалмерс («Кража» по Дж. Лондону), Леди («Орфей спускается в ад» Т. Уильямса), миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика) и другие.
В кино с 1925 года. Острая характерность, тонкий юмор проявились в первых работах Марецкой (домработница Катя - «Закройщик из Торжка» Я. А. Протазанова, деревенская девушка - «Дом на Трубной» Б. В. Барнета). Всенародное признание принесла роль Александры Соколовой в фильме «Член правительства» А. Г. Зархи и И. Е. Хейфица. В годы Великой Отечественной войны снялась в фильмах «Она защищает Родину» Ф. М. Эрмлера (1943 год; Государственная премия СССР, 1946 год) и «Свадьба» И. М. Анненского (1944 год), убедительно проявив масштаб и разносторонность своего дарования. Передавая внешний и внутренний облик героини на разных этапах жизненного пути, Марецкая достигла высокого мастерства перевоплощения в образе Варвары Васильевны Мартыновой в фильме «Сельская учительница» М. С. Донского (Государственная премия СССР, 1948 год). Среди других фильмов: «Любовь и ненависть», «Зори Парижа», «Поколение победителей», «Дело Артамоновых», «Котовский», «Мать», «Полюшко-поле», «Лёгкая жизнь», «Ночной звонок». Актрисе посвящён фильм «Что вы знаете о Марецкой?» (1976 год).