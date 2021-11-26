МАЛЬЦЕВ ТЕРЕНТИЙ СЕМЁНОВИЧ

МАЛЬЦЕВ ТЕРЕНТИЙ СЕМЁНОВИЧ - российский по­ле­вод-аг­ро­ном, Ге­рой Социалистического Тру­да (1955, 1975 годы), почетный ака­демик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1956 год).

Из ста­ро­об­рядческой кре­сть­ян­ской се­мьи.

С 1916 года, в 1-ю ми­ро­вую вой­ну , ря­до­вой в российской ар­мии, в 1917 году по­пал в плен, на­хо­дил­ся в Гер­мании. В 1921 году вер­нул­ся в Рос­сию, председатель, за­тем сек­ре­тарь сель­со­ве­та в селе Маль­це­во (1921-1924 годы).

С 1922 года на­чал за­ни­мать­ся опыт­ни­че­ской ра­бо­той в сво­ём при­уса­деб­ном хо­зяй­ст­ве, изу­чал тру­ды И.В. Ми­чу­ри­на, П.А. Кос­ты­че­ва, А.А. Из­ма­иль­ско­го, Д.И. Мен­де­лее­ва, В.Р. Виль­ям­са. С 1927 года по по­ру­че­нию Все­со­юз­но­го института при­клад­ной бо­та­ни­ки про­во­дил сор­то­ис­пы­та­тель­ные ра­бо­ты с се­ме­на­ми пше­ни­цы сор­та Це­зи­ум-3. В 1930 году всту­пил в кол­хоз «За­ве­ты Ле­ни­на», из­бран его по­ле­во­дом, ор­га­ни­зо­вал кол­хоз­ную аг­ро­но­мическую ла­бо­ра­то­рию, пред­ста­вил на рай­он­ную вы­став­ку 8 но­вых сор­тов яро­вой пше­ни­цы и но­вые для Ура­ла сор­та бо­бо­вых. До­бил­ся вы­со­ких уро­жа­ев по­ле­вых куль­тур.

В 1931 году по­зна­ко­мил­ся с Ми­чу­ри­ным и с ра­бо­той его селек­ци­он­но-ге­не­тической стан­ции пло­до­во-ягод­ных куль­тур, счи­тал это со­бы­тие са­мой за­ме­чательной шко­лой.

В 1930-е гг. вы­сту­пал с док­ла­да­ми о ре­зуль­та­тах сво­ей опыт­ни­че­ской ра­бо­ты в различных на­учно институтах, на вы­езд­ной сес­сии ВАСХНИЛ.

Сто­рон­ник зем­ле­де­лия «в со­гла­сии с при­ро­дой» (без­от­валь­ной об­ра­бот­ки поч­вы в со­че­та­нии с по­верх­но­ст­ной об­ра­бот­кой и оп­ти­маль­ны­ми сро­ка­ми се­ва), про­па­ган­ди­ро­вал эту си­сте­му в мно­го­численных тру­дах. Раз­ра­бо­тал прин­ци­пи­аль­но но­вую сис­те­му зем­ле­де­лия для За­ура­лья, учи­ты­вав­шую взаи­мо­дей­ст­вие почв, кли­ма­та, пло­ща­ди, на­бо­ра куль­тур и тех­нических воз­мож­но­стей. Ди­рек­тор Шад­рин­ской государственной опыт­ной стан­ции при кол­хо­зе «За­ве­ты Ле­ни­на» (с 1950 года), на ба­зе ко­то­рой осу­ще­ст­в­лял про­вер­ку сво­ей сис­те­мы. Тео­ре­ти­че­ски обос­но­вал и прак­ти­че­ски до­ка­зал, что пло­до­ро­дие поч­вы мо­гут соз­да­вать не толь­ко мно­го­лет­ние тра­вы (об­ще­при­знан­ные «вос­ста­но­ви­те­ли»), но и счи­тав­шие­ся «раз­ру­ши­те­ля­ми» од­но­лет­ние куль­ту­ры, при ус­ло­вии из­ме­не­ния сис­те­мы об­ра­бот­ки поч­вы. Вы­сту­пил с док­ла­дом о ме­то­дах об­ра­бот­ки почв и по­се­ва на со­зван­ных ЦК КПСС Все­со­юз­ных со­ве­ща­ни­ях в кол­хо­зе «За­ве­ты Ле­ни­на» и в Шад­рин­ске (оба в 1954 года), по­сле ко­то­рых на­ча­лась про­па­ган­да и ис­пы­та­ние аг­ро­си­сте­мы Мальцева в различных при­род­но-кли­ма­тических зо­нах РСФСР .

По кон­ст­рук­тор­ским пред­ло­же­ни­ям Мальцева и его еди­но­мыш­лен­ни­ков про­из­во­ди­лись специальные сельскохозяйственные ору­дия (шес­ти­кор­пус­ные без­от­валь­ные плу­ги со стой­ка­ми об­те­кае­мой фор­мы, лу­щиль­ни­ки с пло­ски­ми дис­ка­ми, лап­ча­тые бо­ро­ны, со­ло­мо­коп­ни­те­ли для совместного сбо­ра со­ло­мы и по­ло­вы и другого).

На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1942, 1955, 1975, 1985 годы). Государственная премия СССР (1946 год). Мальцеву при­су­ж­де­на Зо­ло­тая ме­даль имени И.В. Ми­чу­ри­на ВАСХНИЛ (1954 год).

В селе Маль­це­во в 2000 году от­крыт Дом-му­зей Т.С. Маль­це­ва.

Сочинения:

Че­рез опыт - в нау­ку. 2-е изд. Кур­ган, 1955;

Зем­ля пол­на за­га­док. Че­ля­бинск, 1969;

О зем­ле-кор­ми­ли­це. М., 1984;

Во­про­сы зем­ле­де­лия: Из­бран­ное. 3-е изд. М., 1985;

Сис­те­ма без­от­валь­но­го зем­ле­де­лия. М., 1988.