ЛЯПУШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

ЛЯПУШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ - российский археолог.

Окон­чил Ле­нинградский государственный пе­да­го­гический институт имени А. А. Гер­це­на в 1930 году. С 1935 года в ас­пи­ран­ту­ре (у М. И. Ар­та­мо­но­ва), в 1937-1968 годах в Институте ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры.

С 1940 года воз­глав­лял Днеп­ров­скую ле­во­бе­реж­ную экс­пе­ди­цию, про­вед­шую то­таль­ное об­сле­до­ва­ние вы­со­ких тер­рас бас­сей­нов ле­вых при­то­ков Днеп­ра ле­со­степ­ной зо­ны. Вы­яв­ле­ны ге­не­тиче­ски не свя­зан­ные друг с дру­гом па­мят­ни­ки 3 пе­рио­дов проч­ной осед­ло­сти в ре­гио­не (скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры VII-III веков до нашей эры; чер­ня­хов­ской куль­ту­ры III-IV веков нашей эры; ти­па Во­лын­це­во, ро­мен­ской куль­ту­ры, сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры VIII-X веков), ис­сле­до­ван ряд опор­ных па­мят­ни­ков, в т. ч. Но­во­тро­иц­кое го­ро­ди­ще , Кар­нау­хов­ское по­се­ле­ние и мо­гиль­ник , Би­тиц­кое го­ро­ди­ще, Гнёз­до­во.

Ляпушкин - один из круп­ней­ших ав­то­ри­те­тов в об­лас­ти ис­точ­ни­ко­ве­де­ния ран­не­сла­вян­ских древ­но­стей; от­стаи­вал по­ло­же­ния о един­ст­ве славянской куль­ту­ры VI-VII веков, о про­дви­же­нии час­ти славянских пле­мён в По­днеп­ро­вье из По­ду­на­вья, что от­ра­зи­ла «По­весть вре­мен­ных лет» , об ос­вое­нии Днеп­ров­ско­го ле­со­степ­но­го ле­во­бе­ре­жья с за­па­да не ра­нее ру­бе­жа VII и VIII веков, и даль­ней­шем рас­се­ле­нии сла­вян в лес­ную зо­ну. В рам­ках сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры По­до­нья вы­де­лил 2 груп­пы па­мят­ни­ков, ко­то­рые со­от­нёс с ала­на­ми и бул­га­ра­ми в со­ста­ве Ха­зар­ско­го ка­га­на­та.

Сре­ди уче­ни­ков Ляпушкина - из­вест­ные спе­циа­ли­сты по ран­не­сла­вян­ской и древнерусской про­бле­ма­ти­ке Е. А. Го­рю­нов, В. А. Бул­кин, Г. С. Ле­бе­дев, И. В. Ду­бов.

Сочинения:

Сла­вя­но-рус­ские по­се­ле­ния IX–XII ст. на До­ну и Та­ма­ни по ар­хео­ло­ги­че­ским па­мят­ни­кам // Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ар­хео­ло­гии СССР. М.; Л., 1941. № 6;

Па­мят­ни­ки сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры в бас­сей­не р. До­на // Там же. 1958. № 62;

Го­ро­ди­ще Но­во­тро­иц­кое. М.; Л., 1958;

Днеп­ров­ское ле­со­степ­ное Ле­во­бе­режье в эпо­ху же­ле­за. М.; Л., 1961;

Сла­вя­не Вос­точ­ной Ев­ро­пы на­ка­ну­не об­ра­зо­ва­ния древ­не­рус­ско­го го­су­дар­ст­ва (VIII – пер­вая по­ло­ви­на IX в.). Л., 1968.