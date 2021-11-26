ЛЯПУШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
ЛЯПУШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ - российский археолог.
Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. А. Герцена в 1930 году. С 1935 года в аспирантуре (у М. И. Артамонова), в 1937-1968 годах в Институте истории материальной культуры.
С 1940 года возглавлял Днепровскую левобережную экспедицию, проведшую тотальное обследование высоких террас бассейнов левых притоков Днепра лесостепной зоны. Выявлены генетически не связанные друг с другом памятники 3 периодов прочной оседлости в регионе (скифской археологической культуры VII-III веков до нашей эры; черняховской культуры III-IV веков нашей эры; типа Волынцево, роменской культуры, салтово-маяцкой культуры VIII-X веков), исследован ряд опорных памятников, в т. ч. Новотроицкое городище, Карнауховское поселение и могильник, Битицкое городище, Гнёздово.
Ляпушкин - один из крупнейших авторитетов в области источниковедения раннеславянских древностей; отстаивал положения о единстве славянской культуры VI-VII веков, о продвижении части славянских племён в Поднепровье из Подунавья, что отразила «Повесть временных лет», об освоении Днепровского лесостепного левобережья с запада не ранее рубежа VII и VIII веков, и дальнейшем расселении славян в лесную зону. В рамках салтово-маяцкой культуры Подонья выделил 2 группы памятников, которые соотнёс с аланами и булгарами в составе Хазарского каганата.
Среди учеников Ляпушкина - известные специалисты по раннеславянской и древнерусской проблематике Е. А. Горюнов, В. А. Булкин, Г. С. Лебедев, И. В. Дубов.
Сочинения:
Славяно-русские поселения IX–XII ст. на Дону и Тамани по археологическим памятникам // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1941. № 6;
Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона // Там же. 1958. № 62;
Городище Новотроицкое. М.; Л., 1958;
Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа. М.; Л., 1961;
Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства (VIII – первая половина IX в.). Л., 1968.