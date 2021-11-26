ЛУЧИШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЛУЧИШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец , гра­фик, сце­но­граф.

Учил­ся в Мо­ск­ве - в ГСХМ-Вху­те­ма­се (1919-1924) у А. Е. Ар­хи­по­ва, Л. С. По­по­вой , А. А. Экс­тер, Н. А. Удаль­цо­вой; од­но­вре­мен­но в Институте дек­ла­ма­ции (Государственном институте сло­ва; в 1923 году по­лу­чил ди­плом ре­жис­сёра). Вхо­дил в груп­пу «Ме­тод» («Про­ек­цио­ни­сты» (1922-1925), счи­тав­шую ху­дож­ни­ка соз­да­те­лем «про­ек­ций» ве­щей бы­та и искусства, уча­ст­во­вал в вы­став­ке этой груп­пы в Му­зее жи­во­пис­ной куль­ту­ры (1922), так­же в «Пер­вой дис­кус­си­он­ной вы­став­ке объ­е­ди­не­ний ак­тив­но­го ре­во­лю­ци­он­но­го ис­кус­ст­ва» (1924).

Ру­ко­во­дил сту­ди­ей «Про­ек­ци­он­ный те­атр» (1923-1929) и Те­ат­ром ма­лых форм московского Про­лет­куль­та (1930-1932). Член Об­ще­ст­ва ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов (ОСТ; 1925-1931), член прав­ле­ния Фе­де­ра­ции объ­е­ди­не­ний советских ху­дож­ни­ков (1930-1932). В го­ды Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал в Бар­нау­ле.

В кар­ти­нах Лучишкина «ос­тов­ско­го» пе­рио­да но­ва­тор­ские приё­мы в ду­хе экс­прес­сио­низ­ма, ис­поль­зо­ва­ние фо­то­мон­та­жа со­че­та­ют­ся с реа­ли­стичным изо­бра­же­ни­ем дей­ст­ви­тель­но­сти. Главные те­мы твор­че­ст­ва - жизнь го­ро­жан, тех­ни­ка, спорт; ком­по­зи­ци­ям свой­ст­вен­ны ди­на­мизм, под­чёрк­ну­тая гра­фич­ность, ра­цио­на­ли­стич­ность («Тру­бы», 1925; «Я очень люб­лю жизнь», 1926; «Шар уле­тел», 1926, ГТГ; «Лыж­ни­ки», 1926, ГРМ; пен­тап­тих «День кон­сти­ту­ции. Спар­та­киа­да на­ро­дов СССР», 1932, ГТГ, и др.). Был ху­дож­ни­ком фильма «Цирк» (1936). Офор­мил па­виль­о­ны «Се­вер­ный Кав­каз» и «Крым» на ВСХВ (1938-1941, совместно с Ю. И. Пи­ме­но­вым), ис­пол­нил пан­но «Ри­га» для рес­то­ра­на Риж­ско­го во­кза­ла в Мо­ск­ве (1947).

Главный художник па­виль­о­нов «Цен­траль­но­чер­но­зём­ная об­ласть» (1951-1954) и «По­вол­жье» (1955-1958) на ВДНХ. Член (председатель с 1976 года) Ко­мис­сии по про­па­ган­де спор­тив­ной те­ма­ти­ки СХ СССР, ор­га­ни­за­тор многих вы­ставок, по­свя­щён­ных спор­ту («Спорт - по­сол ми­ра», 1980, и др.), ав­тор ста­тей на те­му спор­та в советском искусстве. На­гра­ж­дён ор­де­ном Друж­бы на­ро­дов.

Сочинения:

Об­ще­ст­во стан­ко­вис­тов // Твор­че­ст­во. 1966. № 1;

Я очень люб­лю жизнь. М., 1988.